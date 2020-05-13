СПЕЦКУРС. Лекция №8. Огневая подготовка. Тактико-технические характеристики оружия

Зачем проходить огневую подготовку? Что такое автоматы серии АК и АКМ? В чём их отличия друг от друга? В чём специфика рикошетов? Как собирать и разбирать автомат Калашникова? Что такое номенклатура боеприпасов? Когда был создан пистолет Макарова и почему он считается основным? Как безопасно обращаться с оружием?

Источник: https://youtu.be/T01Dyqawtec