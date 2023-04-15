«Между нашими народами не будет границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических».

Из речи В. Зеленского в Варшаве 5 апреля 2023 года.

Когда полки сошлись перед битвой, малолетний княжич Светослав первым метнул копьё в сторону противника. Копье пролетело между ушей его коня и ударило в землю. Не набрал ещё сил будущий Великий Воин. Но воеводы Асмунд и Свенельд призвали дружину к атаке: князь уже начал биться! В открытом сражении древляне были разбиты. Это 946 год, уже четвёртая месть Ольги за убийство её мужа, князя Игоря Рюриковича.

Кто они такие, князья Игорь Рюрикович и Светослав Игоревич? Даже чуть-чуть интересовавшийся дохристианской историей Руси знает, что князья, не говоря о рядовых воинах, проходили тщательную подготовку, несколько обрядов. Это были специальные испытания и – посвящение. Так что с мировоззрением Игоря у нас вопросов нет. Условно говоря, как и Сталин, Игорь мировоззренческое посвящение получил от носителей древнего знания, которое религией не является, у китайцев по сию пору именуется Правильным Восточным Учением. Светослав прошёл все этапы, включая воинскую науку и мировоззренческое Учение. Но его мама уже была христианкой и пыталась обратить в греческую веру своих подданных и, прежде всего, сына…

Сопротивлявшиеся начинаниям Ольги объединялись вокруг ведического Светослава, стоявшего на устоях Предков, как вокруг знамени. В 960/961 годах, когда с благословения греческого «епископа Руси» Ольга приступила к осуществлению своего плана по внедрению христианства в Русской земле, в Киеве случился бунт. Сведения об этой первой русской междоусобице (сын против матери!) старательно вымараны со страниц «Повести временных лет». Но Татищев, пользовавшийся какой-то не сохранившейся до наших дней летописью, писал о тех событиях «креститися не восхотешу и многих христиан изби». Это о Светославе и его дружине. Вооруженный отпор заставил княгиню остановиться. Ольга так и не вошла в историю с именем «крестительницы Руси». Светослав был удален из Киева. Вернуться в стольный град за титулом великого князя ему было суждено лишь после смерти матери.

Кстати, я пишу Светослав, а не Святослав не по неграмотности, не по летописям, а по Преданию Предков. Чеченцы, в частности мой тейп, чтут этого князя, считают родственником. Имя его происходит от слова Свет.

А кто такие древляне, на которых ещё мальчиком «пошёл на вы» Светослав? Вроде как потомки скифов, непокорные славяне. Но тут в летописях что-то не так. Мог ли Игорь, отпустивший большую часть дружины, почти без войска вернуться за повторной данью? Версия, что древляне по приказу своего князя Мала убили Рюриковича с целью взять власть над Киевом и всей Русью, выглядит более убедительной. В её пользу и факт последующего сватовства Мала к Ольге.

Искоростень, в котором скрылись древляне, ныне Коростень. Это туда, на Запад от Киева, откуда в этот город шла подлость предательства наказов Предков.

Есть даже версия, что убившие Игоря «древляне» в исторической действительности были готами. Уже не скифы!

Упорство, остервенелое сопротивление, которое, оказали убийцы Игоря, удивительно напоминает нынешнее упорство укронацистов. Их почерк узнаётся как в прошлом, так и в настоящем. Искореняют сильнейших из народа по завету Сатаны. Алексей Мозговой, воин под стать Светославу, которого война сделала моим другом, убит из подлой засады. Так же, как и другие настоящие командиры Новороссии, выдвинутые народом. Светослав, как и его отец, убит тоже из наёмной засады, когда возвращался позади основной дружины после разгрома оплота паразитизма – иудейской Хазарии. Именно там, на тех же исторических землях льется сегодня скифская кровь.

Пишут, что славяне истребляют славян, но это не так! Буряты, якуты, чеченцы и многие другие народы, которые умирают за Русь на исторической скифской территории, славянами никогда не назывались. А вот русскими – да! Это прилагательное, объединяющее все народы Великой Руси с незапамятных времён. Победа над фашизмом, под который легла вся Европа во Второй мировой – подвиг Советского Народа. Если опять оглянуться в прошлое, мы увидим, что советские – то же самое, что моголы. Великим скифам западные историки «присвоили звание», этническое имя малюсенького скотоводческого племени. Могол с греческого – великий. Но уж никак не низкорслый и кривоногий.

А вот криводушными Русов делали упорно и последовательно. Даже в ближний круг великого князя Ивана III в 1470 году вошли «жидовствующие». Светослав перебил только верхушку паразитов, но оставшиеся и разбежавшиеся своё дело знают. В истории РПЦ это так и называется – ересь жидовствующих. Идейное течение, охватившее часть русского общества в конце XV века, в основном Новгорода и Москвы. Как следует из названия ереси, в привносимой идеологии присутствовали элементы иудаизма. Доктрина «Москва – Третий Рим» – это ветвь от фарисеев, на которой выросли индивидуалисты с идеей личного спасения души, правами человека в миру, бездушной диктатуры закона. Вот откуда троцкисты и либерал-демократы. Когда был изъят удерживающий (СССР), эта ересь попёрла с пеной, ставшей сегодня кровавой.

Укронацисты совершенно правы: «Украина це Европа, а Россия – це Орда!» Тут мы увидим и принципиальную разницу между Свет и свят. Солнышко встало – рассвело, всё оживает. Тьма отступает. Раз Зеленский размечтался, что между поляками и украинцами не будет исторических границ, напомню про первого святого украинца, пострадавшего в Орде, - Михаила Черниговского. Батый, усыновивший Александра Невского, черниговскому князю устроил строгую проверку на качество личности. Процедура была фактически ведическая, включая прохождение через огонь. Трудно судить, отказался Михаил, как пишут христианские летописцы, или «завалил» экзамен, но он был «утилизирован». С чего бы, если все историки пишут про удивительную веротерпимость ордынских ханов? Да с того, что не каждого отпрыска знатного рода можно допускать до управления народом! Даже без ярлыка он будет рваться к власти, сея раздор и смуту.

Случай с Михаилом в контексте этой статьи назову первым огневым поражением «славянина» на скифской линии. Последнее (кодовое название СВО) ещё в работе.

Резню, которую устроили князья на Руси, деля власть и собственность, историки списали на Орду. Хотя именно эта организация власти и положила конец распрям. В переводе с латыни, государственного языка древней Европы, ordo означает "порядок". "Орда" для европейцев - это безгосударственные территории с естественным, вечевым порядком управления к северо-востоку от римского очага заражения неестественной бездушной государственностью. Кстати, активные от народа даже в нынешней Украине пытаются собрать народное вече за отстранение от власти кровавого клоуна Зеленского. Эти люди подсчитали, и оказалось, что «всенародно избранный» благодаря демократическим процедурам, «назначен» всего семью миллионами украинцев. Мог такой пройти через ордынский экзамен?

Но эти, такие, которые при порядке в управлении подлежали выбраковке, пробрались во власть повсеместно. Это можно без труда проследить на последних трёх десятилетиях истории РФ, когда «западенцам» московский майдан девяностых открыл дорогу. Разговор особый, но приглядитесь и увидите, что отбор шёл с точностью до наоборот. Те, кто в душе прошит ордынской этикой «пять выше»: духовное выше материального, общее выше частного, справедливость выше закона, служение выше владения, власть выше собственности – стали «некондицией», именно они пошли в утиль, если говорить про управление. Именно здесь и только здесь причина того, что Бич Божий СВО, направленный против сатанистов, до сих пор выглядел мягкой плёткой. Определение Бич Божий принадлежит Риму, который содрогнулся при появлении князя Аттилы, ставку в Европе сделавшего в нынешней Венгрии. И опять удивительное историческое совпадение – именно эта европейская страна не закрылась от России напрочь, не окрысилась на нас в ходе нынешней войны.

Но такие, к которым принадлежит Зеленский (и его покровители), удивительно сильны левым полушарием. Именно они где-то в шестом веке придумали такой «этнос», как славяне. Зачем? В противовес скифскому миру! Вся Восточная Европа – это оставшиеся здесь когда-то, но уже переформатированные на западный манер бывшие скифы, накатывавшиеся сюда волнами.

Скифы – это собирательное имя племен и народов арийского происхождения, обитавших в VII веке до н. э. – III веке н. э. в Крыму, причерноморских степях и далеко на юг и восток Азии. Скифская линия – это и есть в ходе цикла перемен перекрытие энергий Эпохи Рыб (фокус от Нила до Евфрата) энергиями космической эпохи Водолея: от водостока рек Валдая до Алтая.

«Да, скифы мы! Да, азиаты – мы, с раскосыми и жадными очами!» – писал А. Блок. Про глаза «подзагнул», но я искренне называю людей с такими глазами братьями.

…«Славянин» Зеленский – умница! «Между нашими народами не будет границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого еще нужно немного пройти бок о бок», — заявил Владимир Александрович в Варшаве. Повод для дискуссии о возможной конфедерации Украины и Польши есть. Если это сделать через создание «единого славянского союзного государства», остаток Украины крепче притулится к НАТО.

Прецедент в истории есть. Речь Посполитая в XVI-XVIII веках включала в себя территории современных Польши, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Словакии. Поляки без всякого преувеличения – самые славянистые из всех народов, записанных в славянство. Они даже в Кремле посидели, им присягали многие из «сородичей» в областях не только западной, но центральной России. Но гляньте на плоды этого славянства: за исключением Белоруссии явно не друзья. Да и батько Лукашенко замялся пороть «славян» во главе с Тихановской.

Но в истории есть и другие прецеденты. Гляньте на карту земель, занимаемых Ордой. Теперь наложите на неё карту стран, входивших в социалистический лагерь после Победы во Второй мировой войне. Сходится тютелька в тютельку!

Уж если говорить про историю, когда между народами действительно не было политических границ, то народы тюркского и персидского корня, даже китайцы уже дважды были в едином строю. Напомню ещё раз: в едином государстве Чингисхана и социалистическом лагере Сталина. Эти народы и составят необходимую для троичной гармонии Мира семью народов с неевропейским культурно-историческим кодом.

Что бы там ни говорили, будто Сталин не оставил наследника, он есть – Красный Китай. Сопоставьте труды Сталина и речи вождей КНР и убедитесь, что величие некогда незаметной страны заложено в теории Вождя Советского Народа. Маленький пример. В 2012 году в Пекине прошел XVIII Съезд КПК, на котором Си Цзиньпин стал генеральным секретарём ЦК. Он там сказал, что пока у нас есть нищета, мы не можем простроить социализм с китайской спецификой. Мы должны построить среднезажиточное общество, которое станет основой сообщества единой судьбы для всего человечества. Подчёркиваю: 2012 год – самое начало тектонических космических изменений, причина которых в смене Эпох. А теперь сравните, что говорил Сталин на XVII съезде ВКП(б). Ключевым моментом было заявление о том, что социализм нельзя построить на нищете. Мы должны построить зажиточное общество, которое и станет основой для того, чтобы двигаться дальше. 1934 год! Кто помешал, кто не позволил Иосифу Виссарионовичу исполнить замысел – читайте новейшую историю. Благо, что либералы-историки у нас ещё не отняли факты великих свершений.

Государственная и военная тайна суверенных государств и их блоков, охраняемая контрразведкой, – это оперативный уровень пространства с именем «геополитика». Это годится для индустриального общества, которое человечество уже «проехало». Высшие тайны времени и сознания, которые сегодня вышли на первый план - вот стратегический уровень. Ещё В.И. Вернадский видел, что сознание - это вполне реальная сила, способная поворачивать ход самой истории. В одной из лекций он говорил: «Меня не смущает, что сейчас те люди, которые сокровенно совершают невидную пока работу, как будто не участвуют в жизни. На виду большей частью не они, а другие люди, действия которых не обузданы духовной работой. Но все это исчезнет, когда вскроется тот невидимый во внешних проявлениях процесс, который является духовным результатом мирового человеческого сознания. Он зреет, время его придет, и последнее властное слово скажет он; а темные силы, всплывшие сейчас на поверхность, опять упадут на дно».

То, что для первооткрывателя ноосферы было будущим, в России появилось ещё 20 лет назад. Именно тогда, на сломе Эпох, на Русском языке, Русскими людьми в лексически доступных формах появилась стройная доктрина – Небополитика. Именно ей досталась честь принять вызов «нового неба». Люди работают! К сожалению, пока сказывается инерция: во власти РФ, в СМИ пока то, что «всплыло на поверхность». Но за густым ещё дымом, очистительным огнём мы уже видим самовозгорание Русского Духа.

Эдуард Наипов,

Кострома