Уничтожение советских граждан на территории Крыма
00:01. 14 мая 2020 175 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
УФСБ по Крыму рассекретило порцию документов посвященных уничтожению советских граждан на территории Крыма.
Видимо в рамках тех же процессов, которые привели к рассекречиванию документов посвященных уничтожению советских граждан финскими военными преступниками на территории Карелии. Также как и в случае с "карельскими" документами, документы по преступления нацистов в Крыму лягут в основу нового уголовного дела. Постановление о прекращении уголовного дела по этим эпизодам уже отменено судом.
https://ria.ru/20200513/1571375011.html#pv=g%3D1571375011%2Fp%3D1571367020 – цинк
На заглавной фотографии фрагмент мемориала посвященного жертвам нацистского концлагеря "Красный". Подробнее про него вот здесь https://svsimf.livejournal.com/212087.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5866179.html
По советским документам уничтожались советские граждане, по архивным немецким документам уничтожалось славянское население Крыма.
Та кто уничтожал СЛАВЯН в Крыму у Кремлевской стены похоронена.
Залкинд=Землячка.
Слыхал?
Яшка Кротов, ты ли чё ли?
PS: все также рыдает шарманка…