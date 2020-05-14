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Уничтожение советских граждан на территории Крыма

00:01. 14 мая 2020 175 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


УФСБ по Крыму рассекретило порцию документов посвященных уничтожению советских граждан на территории Крыма.
Видимо в рамках тех же процессов, которые привели к рассекречиванию документов посвященных уничтожению советских граждан финскими военными преступниками на территории Карелии. Также как и в случае с "карельскими" документами, документы по преступления нацистов в Крыму лягут в основу нового уголовного дела. Постановление о прекращении уголовного дела по этим эпизодам уже отменено судом.















https://ria.ru/20200513/1571375011.html#pv=g%3D1571375011%2Fp%3D1571367020 – цинк
На заглавной фотографии фрагмент мемориала посвященного жертвам нацистского концлагеря "Красный". Подробнее про него вот здесь https://svsimf.livejournal.com/212087.html





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5866179.html

Метки: архивы, военные преступления, геноцид, документы, кгб, крым, Нацизм, оккупация, ссср, третий рейх, фсб

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