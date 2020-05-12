Синхронность – часть грандиозного плана жизни: здесь нет случайностей и совпадений

Понятие синхронности ввёл психолог Карл Юнг в начале 1920-х годов. Он называл так «значимые совпадения», которые были слишком важными, чтобы игнорировать их.

Синхронность часто описывается как духовные, сверхъестественные, космические и самые невероятные события, которые являются своего рода посланием людям от Вселенной. Нас как будто хотят предупредить, направить, помочь увидеть то, на что не обращаем внимания.

Кстати, синхронность – это далеко не всегда какое-то событие. Она может проявляться в самых разных формах: с помощью цифр, символов, букв и даже дат.

Например, случалось ли вам встречать людей, которые очень нравились, а потом случайно узнавать, что вы родились в один день? Или встречали старого друга на том же месте, где попрощались много лет назад? И почему числа, которые читаются слева направо и справа налево одинаково, такие особенные?

Существуют также другие очень распространённые формы синхронности:

- Вы постоянно видите повторяющиеся цифры и символы

- Вы оказываетесь в нужном месте в нужное время

- Вы оказываетесь свидетелем события, как только о нём подумаете. Например, вспоминаете или думаете о каком-то человеке и тут же «случайно» встречаете его

- Вы видите людей, животных, места и символы, которые до этого приснились

- Вы неожиданно получаете сообщение, которое как нельзя кстати

- Вы невольно становитесь свидетелем разговора незнакомых людей, в котором обсуждается то же, что происходит с вами сейчас

- Вы встречаете нужного человека в нужное время

Наука о значимых совпадениях

Согласно данным исследования 2015 года, опубликованного в журнале «Новые идеи в психологии», предполагается, что синхронность – это внешнее проявление того, что наш разум постоянно пытается отыскать хоть какую-то логику и порядок в хаосе нашего мира.

В работе учёных сообщается, что совпадения являются «неизбежным следствием поиска разумом причинно-следственных механизмов». Синхронность возникает как побочный продукт защитного механизма человека, который ищет какие-то модели и структуры, чтобы лучше адаптироваться в конкретных ситуациях.

Как пишет один из авторов исследования, экспериментальный психолог Лондонского университета Магда Осман: «Как только мы обнаруживаем повторяемость, то начинаем связывать между собой определённые события, и то, насколько они вероятны. И это является ценным источником информации, что помогает людям ориентироваться в мире».

Однако речь идёт не просто о том, чтобы идентифицировать паттерны и новизну, а разгадать космический мотив, что лежит в основе этого события или происшествия. Присвоение ему особого значения – это то, что делает его синхронным. И эти синхронности происходят с нами каждый день и на протяжении всей жизни. Просто большинство не замечает или игнорирует полученные сообщения Вселенной.

Даже самые незначительные случайные события – неслучайны. Это, как правило, синхронность, которая нежно, как бабочка, чуть слышно пролетает возле нашей души. Ведь Вселенная – это один огромный сгусток космической энергии, и всё происходящее имеет волновой эффект.

Каждая мысль, желание, ощущение или сон – это способ, с помощью которого можно что-то передать или сообщить. Просто они должны попасть на одну частоту с вами. Вот почему всё происходит в нужное время и в нужном месте. Следует просто дождаться, а главное – не пропустить.Лучше всего объясняет, что такое синхронность, следующая цитата: «Когда ученик готов, появляется мастер». Если это ваше, то оно обязательно рано или поздно придёт к вам. Если в какой-то момент вашей жизни всё указывает на то, что должно что-то произойти, то так и будет.

Для примера представьте, что вы находитесь в тёмном и ужасном месте, где всё выглядит безысходным и бессмысленным. Вам одиноко, грустно, страшно. И вы отчаянно нуждаетесь в человеке, с которым можете поделиться всем самым сокровенным, взять его за руку, чтобы удержаться на плаву.

И неожиданно вы сталкиваетесь с одним из старых друзей в продуктовом магазине. Вы не виделись десяток лет, а тут вдруг обнаруживается, что он недавно переехал и живёт на соседней улице. Объясняется всё просто: ваши души находятся сейчас на одной частоте, а потому невероятно созвучны друг другу. Вот почему ваши пути пересеклись именно тогда, когда вы более всего нуждались в поддержке и понимании.

Синхронность: можете ли вы это контролировать?

Да, синхронности можно контролировать. Но при условии, что вы чётко понимаете их происхождение и то, как они работают. Это действительно под силу многим: влиять на синхронность и на то, что делать с полученной информацией.

Подсознание: Наше подсознание «работает в поте лица» не только тогда, когда вы отключаетесь от всего или глубоко спите. Хотя оно и не работает на полную мощность, когда бодрствуете, но достаточно активно и может отправлять вам сообщения и указывать на определённые знаки и символы. При этом осознанно вы их можете не замечать, но мимо подсознания незамеченным не проскочит ничто. Оно – ваш ангел-хранитель, который спасает от опасности и направляет к тем вещам, что предназначены свыше.

Экстрасенсорные способности: Некоторые люди обладают самыми что ни есть экстрасенсорными способностями или так называемым шестым чувством. Например, вы даже себе не можете объяснить почему, но точно знаете, что должны открыть какую-то дверь или позвонить кому-то. Синхронность – вот что может быть проявлением этих способностей.

Закон притяжения: Люди привлекают к себе то, о чём думают. Иногда вы одержимы какой-то идеей или мыслью настолько долго, что она начинает материализоваться. То есть вы получаете то, что жило лишь в ваших мечтах и фантазиях, в реальности. Каким бы невероятным ни казалось вам это – не откидывайте такой возможности. Попробуйте хотеть что-то так сильно, чтобы думать день и ночь об этом. Кто знает – а вдруг это ваше?

Синхронность принесёт вам ещё больше пользы, если избавитесь от привычки всё поддавать сомнениям и ни во что не верить. Прекратите попытки найти научное объяснение всем событиям и явлениям, что происходят в вашей жизни. Это в принципе невозможно.

Наш мир устроен намного сложнее, чем человек способен переварить. Не отмахивайтесь от синхронности, считая её «психологической фигнёй». Человек, живущий духовной жизнью, даже не сомневается в том, что во всём заключается определённый смысл. В каждом событии, знаке, надписи или цифре. И тот факт, что вы не можете прочитать послание свыше сегодня и немедленно, вовсе не означает, что его вам не отправили. Всему своё время. И для расшифровки полученной информации – также.

Для того, чтобы подсоединиться к своему сообщению, вы должны научиться принимать всё происходящее сердцем и управлять своими мыслями, чтобы не отвлекаться на хаос нашего мира.

Как получить больше синхронности?Как бы то ни было, наш разум – в зоне нашей компетенции. На самом деле он является всего лишь инструментом, что может использовать человек, которому он принадлежит. Вы, и только вы, решаете, как ему реагировать на происходящее. А значит можете изменить своё мышление, чтобы улавливать синхронность.

Отбросьте в сторону свои предубеждения и энциклопедические знания обо всём на свете. Откройте сердце и душу новому и не совсем понятному. Если получится – осознаете, что такое синхронность, научитесь читать и расшифровывать послания Вселенной.

Непредвзятость – вот что должно стать вашим девизом. Только так можно познать этот мир, докопаться до сути вещей.Будьте внимательны, живите осознанно. Старайтесь жить как флюгер. Прочувствуйте ветер, что обдувает вас, пропустите его сквозь разум и сознание. Ведь это вы и ваша жизнь. Здесь и сейчас. Фиксируйте то, что происходит вокруг, и то – что в голове. Только так можно поймать синхронности, скрытые, на первый взгляд, от нас.Расслабьтесь. Просто доверьтесь жизни. Она часто сбивает нас с толку, и мы уже никому и ни во что не верим.

Поверьте в синхронность. Безусловно и бесповоротно. Поверьте, что, если что-то должно произойти в вашей жизни – значит это для чего-то нужно. Даже если вы не понимаете, что и зачем. Даже если растеряны и запутались.Молитесь. Молитва – это не только церковь и религия. Ведь вы знаете, что он есть – Высший Разум. И он видит и слышит вас. Даже если вы в этом не уверены. Достаточно просто помолиться – как умеете, как выйдет, как чувствуете. Разум свыше обязательно услышит, обязательно поможет. Он направит в нужном направлении, он поддержит, когда устанете или решите сдаться.Слушайте только своё сердце. Доверяйте своей интуиции. Она подскажет правильный путь, она не позволит вам уклониться от маршрута, подскажет, какую дверь открыть, а какую – игнорировать.Следуйте за своей мечтой. В ней так много знаков и сообщений, что вы даже не можете себе представить.

Даже если они вам непонятны, тем не менее они важны.Ну и напоследок: верьте. Верьте в синхронность. И вы увидите намного больше. Числа, имена, даты, люди, события, места, компании – во всём присутствует тайный смысл. Разгадаете его – поймёте, куда идти, зачем идти, с кем идти.

Источник: http://planetatain.ru/news/sinkhronnost_chast_grandioznogo_plana_zhizni_zdes_net_sluchajnostej_i_sovpadenij/2020-05-11-38751