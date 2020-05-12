Синхронность – часть грандиозного плана жизни: здесь нет случайностей и совпадений
Понятие синхронности ввёл психолог Карл Юнг в начале 1920-х годов. Он называл так «значимые совпадения», которые были слишком важными, чтобы игнорировать их.
Синхронность часто описывается как духовные, сверхъестественные, космические и самые невероятные события, которые являются своего рода посланием людям от Вселенной. Нас как будто хотят предупредить, направить, помочь увидеть то, на что не обращаем внимания.
Кстати, синхронность – это далеко не всегда какое-то событие. Она может проявляться в самых разных формах: с помощью цифр, символов, букв и даже дат.
Например, случалось ли вам встречать людей, которые очень нравились, а потом случайно узнавать, что вы родились в один день? Или встречали старого друга на том же месте, где попрощались много лет назад? И почему числа, которые читаются слева направо и справа налево одинаково, такие особенные?
Существуют также другие очень распространённые формы синхронности:
- Вы постоянно видите повторяющиеся цифры и символы
- Вы оказываетесь в нужном месте в нужное время
- Вы оказываетесь свидетелем события, как только о нём подумаете. Например, вспоминаете или думаете о каком-то человеке и тут же «случайно» встречаете его
- Вы видите людей, животных, места и символы, которые до этого приснились
- Вы неожиданно получаете сообщение, которое как нельзя кстати
- Вы невольно становитесь свидетелем разговора незнакомых людей, в котором обсуждается то же, что происходит с вами сейчас
- Вы встречаете нужного человека в нужное время
Наука о значимых совпадениях
Согласно данным исследования 2015 года, опубликованного в журнале «Новые идеи в психологии», предполагается, что синхронность – это внешнее проявление того, что наш разум постоянно пытается отыскать хоть какую-то логику и порядок в хаосе нашего мира.
В работе учёных сообщается, что совпадения являются «неизбежным следствием поиска разумом причинно-следственных механизмов». Синхронность возникает как побочный продукт защитного механизма человека, который ищет какие-то модели и структуры, чтобы лучше адаптироваться в конкретных ситуациях.
Как пишет один из авторов исследования, экспериментальный психолог Лондонского университета Магда Осман: «Как только мы обнаруживаем повторяемость, то начинаем связывать между собой определённые события, и то, насколько они вероятны. И это является ценным источником информации, что помогает людям ориентироваться в мире».
Однако речь идёт не просто о том, чтобы идентифицировать паттерны и новизну, а разгадать космический мотив, что лежит в основе этого события или происшествия. Присвоение ему особого значения – это то, что делает его синхронным. И эти синхронности происходят с нами каждый день и на протяжении всей жизни. Просто большинство не замечает или игнорирует полученные сообщения Вселенной.
Даже самые незначительные случайные события – неслучайны. Это, как правило, синхронность, которая нежно, как бабочка, чуть слышно пролетает возле нашей души. Ведь Вселенная – это один огромный сгусток космической энергии, и всё происходящее имеет волновой эффект.
Каждая мысль, желание, ощущение или сон – это способ, с помощью которого можно что-то передать или сообщить. Просто они должны попасть на одну частоту с вами. Вот почему всё происходит в нужное время и в нужном месте. Следует просто дождаться, а главное – не пропустить.Лучше всего объясняет, что такое синхронность, следующая цитата: «Когда ученик готов, появляется мастер». Если это ваше, то оно обязательно рано или поздно придёт к вам. Если в какой-то момент вашей жизни всё указывает на то, что должно что-то произойти, то так и будет.
Для примера представьте, что вы находитесь в тёмном и ужасном месте, где всё выглядит безысходным и бессмысленным. Вам одиноко, грустно, страшно. И вы отчаянно нуждаетесь в человеке, с которым можете поделиться всем самым сокровенным, взять его за руку, чтобы удержаться на плаву.
И неожиданно вы сталкиваетесь с одним из старых друзей в продуктовом магазине. Вы не виделись десяток лет, а тут вдруг обнаруживается, что он недавно переехал и живёт на соседней улице. Объясняется всё просто: ваши души находятся сейчас на одной частоте, а потому невероятно созвучны друг другу. Вот почему ваши пути пересеклись именно тогда, когда вы более всего нуждались в поддержке и понимании.
Синхронность: можете ли вы это контролировать?
Да, синхронности можно контролировать. Но при условии, что вы чётко понимаете их происхождение и то, как они работают. Это действительно под силу многим: влиять на синхронность и на то, что делать с полученной информацией.
Подсознание: Наше подсознание «работает в поте лица» не только тогда, когда вы отключаетесь от всего или глубоко спите. Хотя оно и не работает на полную мощность, когда бодрствуете, но достаточно активно и может отправлять вам сообщения и указывать на определённые знаки и символы. При этом осознанно вы их можете не замечать, но мимо подсознания незамеченным не проскочит ничто. Оно – ваш ангел-хранитель, который спасает от опасности и направляет к тем вещам, что предназначены свыше.
Экстрасенсорные способности: Некоторые люди обладают самыми что ни есть экстрасенсорными способностями или так называемым шестым чувством. Например, вы даже себе не можете объяснить почему, но точно знаете, что должны открыть какую-то дверь или позвонить кому-то. Синхронность – вот что может быть проявлением этих способностей.
Закон притяжения: Люди привлекают к себе то, о чём думают. Иногда вы одержимы какой-то идеей или мыслью настолько долго, что она начинает материализоваться. То есть вы получаете то, что жило лишь в ваших мечтах и фантазиях, в реальности. Каким бы невероятным ни казалось вам это – не откидывайте такой возможности. Попробуйте хотеть что-то так сильно, чтобы думать день и ночь об этом. Кто знает – а вдруг это ваше?
Синхронность принесёт вам ещё больше пользы, если избавитесь от привычки всё поддавать сомнениям и ни во что не верить. Прекратите попытки найти научное объяснение всем событиям и явлениям, что происходят в вашей жизни. Это в принципе невозможно.
Наш мир устроен намного сложнее, чем человек способен переварить. Не отмахивайтесь от синхронности, считая её «психологической фигнёй». Человек, живущий духовной жизнью, даже не сомневается в том, что во всём заключается определённый смысл. В каждом событии, знаке, надписи или цифре. И тот факт, что вы не можете прочитать послание свыше сегодня и немедленно, вовсе не означает, что его вам не отправили. Всему своё время. И для расшифровки полученной информации – также.
Для того, чтобы подсоединиться к своему сообщению, вы должны научиться принимать всё происходящее сердцем и управлять своими мыслями, чтобы не отвлекаться на хаос нашего мира.
Как получить больше синхронности?Как бы то ни было, наш разум – в зоне нашей компетенции. На самом деле он является всего лишь инструментом, что может использовать человек, которому он принадлежит. Вы, и только вы, решаете, как ему реагировать на происходящее. А значит можете изменить своё мышление, чтобы улавливать синхронность.
Отбросьте в сторону свои предубеждения и энциклопедические знания обо всём на свете. Откройте сердце и душу новому и не совсем понятному. Если получится – осознаете, что такое синхронность, научитесь читать и расшифровывать послания Вселенной.
Непредвзятость – вот что должно стать вашим девизом. Только так можно познать этот мир, докопаться до сути вещей.Будьте внимательны, живите осознанно. Старайтесь жить как флюгер. Прочувствуйте ветер, что обдувает вас, пропустите его сквозь разум и сознание. Ведь это вы и ваша жизнь. Здесь и сейчас. Фиксируйте то, что происходит вокруг, и то – что в голове. Только так можно поймать синхронности, скрытые, на первый взгляд, от нас.Расслабьтесь. Просто доверьтесь жизни. Она часто сбивает нас с толку, и мы уже никому и ни во что не верим.
Поверьте в синхронность. Безусловно и бесповоротно. Поверьте, что, если что-то должно произойти в вашей жизни – значит это для чего-то нужно. Даже если вы не понимаете, что и зачем. Даже если растеряны и запутались.Молитесь. Молитва – это не только церковь и религия. Ведь вы знаете, что он есть – Высший Разум. И он видит и слышит вас. Даже если вы в этом не уверены. Достаточно просто помолиться – как умеете, как выйдет, как чувствуете. Разум свыше обязательно услышит, обязательно поможет. Он направит в нужном направлении, он поддержит, когда устанете или решите сдаться.Слушайте только своё сердце. Доверяйте своей интуиции. Она подскажет правильный путь, она не позволит вам уклониться от маршрута, подскажет, какую дверь открыть, а какую – игнорировать.Следуйте за своей мечтой. В ней так много знаков и сообщений, что вы даже не можете себе представить.
Даже если они вам непонятны, тем не менее они важны.Ну и напоследок: верьте. Верьте в синхронность. И вы увидите намного больше. Числа, имена, даты, люди, события, места, компании – во всём присутствует тайный смысл. Разгадаете его – поймёте, куда идти, зачем идти, с кем идти.
Источник: http://planetatain.ru/news/sinkhronnost_chast_grandioznogo_plana_zhizni_zdes_net_sluchajnostej_i_sovpadenij/2020-05-11-38751
У меня так бывает очень часто. Что-нибудь нужно, к примеру, какие-нибудь сведения или какую-нибудь вещь, раз – и она попадается – на, бери или, к примеру, покупай. Немножко даже страшно. Единственно, что не купила, томик стихов одного поэта, увидела в развалах на базаре, денег пожалела, хотя было впритык. До сих пор жаль, что не купила.
Стараешься, чтобы в голове были позитивные мысли и образы. Даже непозитивную действительность стараешься в своём сознании преломлять позитивно. Чтобы дальше не пошло на воплощение.
Сайт ЯП часто заставляет меня страдать – глупость и грубость некоторых недоброжелателей ранит очень больно. Они не думают, что такие вещи могут им очень сильно аукнуться – вдруг я не справлюсь с обидой и раздражением? Вдруг это пойдёт дальше и падёт на них возмездием?
ЦитатО ))
Синхронность принесёт вам ещё больше пользы, если избавитесь от привычки всё поддавать сомнениям и ни во что не верить.
)))))
Верить надо экстрасенсам-синхронизаторам.
Они за денешку успокоят,научат,обьяснят ))
Я не читаю и не слушаю никаких болтунов. Как болтун – сразу отключаюсь. Это как-будто сторож срабатывает. При первых фразах – ага, не то! – кувырк и ухожу от лишней или враждебной информации.
Эт Вы зря. Футляр не даст Вам объективности. А потом, такие “КувЫрки” всем “не таким” очень выгодны. Их называют лохами.
Но, Жора, помилуйте, когда какое-нибудь бородатое му дило с хитрыми глазками в народной рубахе и начельнике начинает вещать от имени всех славян, как они ели, спали и жанились, я скувыркиваюсь сразу. Мальчику тридцатник – он прочитал две с половиной книжки – и возомнил себя крутым славянином.
Или всякие хитроплетения про политику… Политка – это обман, и читать про неё бесполезно, никогда правды не найдёшь – тоже не читаю.
Если злое и косноязычное – тоже не читаю.
Считаю, что не надо голову засорять ненужной информацией.
Что касается объективности – её достичь невозможно, мы все пристрастны. Проще это признать и не рыпаться.
Смотря какое у кого желание и задачи среди моря информационного гуана.. Я , вот , прочитал, что Иран вывел спутник на орбиту недавно, и подождал , как скоро завопят в США. Заистерили очень быстро. Потому что Иран показал обладание МБР. Как пример. А всё остальное – просто от скуки.) Про цирк Вам уже напомнили.)
Молодец, Жора, ущучил проблемку. Аналитик.
От скуки, истинно от скуки, как писал Пушкин – “вечность проводить”.
Цирк ненавижу – грубое и глупое зрелище, и зверей мучают.
Да правильно. Я тоже. и ЗДЕСЬ тоже.
Чё зря время терять ))
Уже и зомбоящик не смотрю но по интернету шарюсь в поисках крупинки ЗОЛОТА-ПРАВДЫ-ИНФОРМАЦИИ.
Ну и ради отдыха участвую в местном Камеди.))
Клоуны здесь ИСКРЕНИИ ))
Не притворяются ))
И здесь тоже. Да.
Здесь зато тоже много ПРАВДЫ.
Т.е если какая-то Воробей кривляется на сцене ” Ну возьмите меня”.
https://www.youtube.com/watch?v=ipgPGU2afkc
Мне не смешно потому что насквозь фальшиво.
Зато когда кто-то из местных ИСКРЕННЕ советует Путину как надо это не ФАЛЬШЬ.
Это со стула упасть ))
И надорвать животик ))
Ненависть тут всегда искренняя, сильная и могучая.
Вот роли Ваш, рекомендованный, не смогла смотреть – у дяди рожа напоминает ж опу, и разговор похожий.. Я такое не смотрю.
А Путина слушаете?
Слушаю программные ролики. Последнее время его очень приятно слушать, он раздаёт детям денежки, как Дед Мороз. Слушаю и звоню детям, чтобы оформляли на внуков дотации.
И Путина подменили.))
Уже не слушаю.
Сильно изменился и перестал общаться с думающими.
Все его речи теперь для кретинопатров.
Нет смысла слушать.
Я слушаю то, что может повлиять на мою жизнь. Что значит “подменили”? Там целая команда. По нынешним временам иначе никак не достичь стабильности. Пусть братья работают.
Его всегда приятно слушать.Ну а кости с барского стола,тоже иногда нужно бросать.
Можно подумать, Вы когда-то ели икру. Мы и за кости спасибо говорим.
Мы же о не еде говорим,а о речах.
Иносказательно.
=Они не думают, что такие вещи могут им очень сильно аукнуться=
Айва,Вы правы. Законы космоса еще никто не отменял. В нашем Мире все взаимосвязано. Некоторые люди по причине своей природной тупости этого не понимают. Они могут преуспеть например в вопросе зарабатывания денег для себя,любимого. При этом кидать нормальных людей,идти по головам для достижения своей цели,и прочее… Только таким бумеранг будет обязательно. Может не им самим. Может их детям. А может и им,только уже в следующей жизни. Например родится ребенком-дауном. Но платить придется. Это один из главных законов развития. НИЧЕГО В НАШЕМ МИРЕ НЕ ДАЕТСЯ ПРОСТО ТАК,на халяву.
Мое мнение-нужно всегда,в любой ситуации оставаться человеком.
Работает закон отражения (обратного удара).
Можно и так сказать. Только отразится в разы больнее.
Всегда помнить об этом и пытаться. Как мой говорит: “делай хорошо, а плохо само получится.” К несчастью, мы несовершенны и способны на плохое.
И сделать хорошо требует гораздо больших трудов.
Да,но надо стараться. Мы-человеки,не звери,для этого и живем.
Когда Вы будете в плохом настроении,подойдите к зеркалу и внимательно посмотрите на себя. Увидите в себе и Бога и дьявола. Два в одном. Когда Вам плохо,темная суть выползает наружу. Спрячьте ее,темную,улыбнитесь,постарайтесь сделать это.
Создатель нас сделал по своему образу и подобию. Он создает Миры,он же их и разрушает. В этом и есть основная цель жизни и развития. Только так мы можем жить. Иначе нельзя. Даже если очень плохо…улыбнитесь,посмотрите в зеркало. правда,это помогает. Мне точно помогает.
Э-э_эхх Стелм посмотри историю мировую и вспомни наказанных Космосом и назови их исчезнувшие рода ,наоборот исчезли те ,кто вякнул против .Нет у тебя примеров ,а мучает человека его Совесть ,которая вроде всем дана с рождения ,но как- то воспитание её пришибает ,иногда и вовсе убирает и живет такой монстр не хуже других, а детки его не подозревают ,откуда у них это счастье-не мучиться в поисках хлеба ,наслаждений и уверены ,что они избранные.Расскажите про Космос и войны например,может вы ,как Кирилл скажете ,что ВОВ нам заслуженно провели.
У кошерных закрыта Анахата (сердечная чакра) , где и живёт Совесть.