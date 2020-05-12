Это может всё изменить: Новый этап в развитии России начался (ВИДЕО)

Текущий кризис в российской экономике обострил те проблемы, которые были и раньше. Но он также актуализировал те задачи, которые долго откладывались. Такое мнение в эфире канала «Россия-1» высказал политолог Сергей Михеев.

По его словам, попытка возврата к статус-кво ему кажется «совершенно бессмысленной». Сейчас, что совершенно очевидно, «необходима серьёзная концептуальная перестройка всей модели социально-экономического управления в России». В то же время возникает вопрос: а кто это может сделать?

«Бизнес? Рука рынка? Рыночный механизм? Ничего подобного! В 90-е годы мы видели слабое государство, которое отпустило всё на волю волн: региональный сепаратизм, рыночную экономику. И рынок отрегулировал всё. Страна стала разваливаться на части. А большая половина экономики, которая была, вся скукожилась, грубо говоря, до продажи полезных ископаемых и больше ничего.

Из этого кризиса можно сделать положительные выводы. Перекинуть мостик из этого же положения в будущее. Изменить или переосмыслить проблему пространства развития страны», — считает Михеев.

Он обратил внимание, что из-за строгих ограничительных мер на период карантина в России, огромное количество наших граждан находятся дома. Многие перешли на удалённую работу, покинув мегаполисы.

«Говорят, из Москвы выехало более 3 миллионов. Слушайте, ну это же прекрасный повод переосмыслить всю концепцию пространственного развития страны! Стягивание, как пылесосом, людей в 5–6 мегаполисов — это тупик!

В нашей стране такой огромной невозможно всех людей согнать в 5–6 мегаполисов только потому, что это выгодно тем, кто на этом делает «бабки» (зарабатывает деньги — прим. РВ). Это же неправильно! Неосвоенные территории — раз, безопасность — два. На эти территории в любом случае рано или поздно кто-то начнёт претендовать. И плюс ко всему — ненормальная ситуация с точки зрения даже психологической», — пояснил политолог.

Михеев напомнил, что именно большие города, где есть большая плотность населения и не только в России, стали «рассадником заразы». Особенно эта проблема видна в Нью-Йорке. А там, где население распределено более-менее равномерно по территории страны, там легче ситуация.

«И с точки зрения военной безопасности, кстати говоря. Ядерный удар по какому объекту легче нанести в случае чего? По городу, где все сконцентрированы. Так и с точки эпидемиологической безопасности…» — заметил эксперт.

Михеев подчеркнул, что нынешняя ситуация может «дать толчок к совершенно новому переосмыслению, к новому этапу истории».

«Здесь можно сочетать вещи, которые как бы не сочетаются. Я лично против цифрового концлагеря, но цифровая экономика могла бы дать людям возможность, сохранив профессию и заработок, не жить в больших городах. Одновременно это подтягивает развитие инфраструктуры, потому что если люди переезжают, то им нужны дороги, скоростные железные дороги, местное авиасообщение, инфраструктура, кабель вот этой связи — 4G, 5G, 6G и так далее.

И плюс ко всему — это же потянет реиндустриализацию. Потянет, потому что эти вещи могут быть реализованы. Вот было бы неплохо обо всём этом подумать сейчас. Потому что это могло бы быть новым этапом. Это действительно могло бы быть в будущем ноу-хау России и если хотите — частью национальной идеи. А кто всё это может сделать, если не государство?» — добавил он.

Как сказал политолог, «пока до эффективного государства в такой степени не дожили, потому что для этого нужно, чтобы само государство себя переосмыслило». И большая проблема для России — «кандалы из 90-х», которые тянутся, «абсолютная вторичность» в осмыслении происходящего, постоянное кивание то на Америку, то на Европу. Плюс отсутствие творческого подхода там, где надо «мыслить по парадоксу».

«Нужно нелинейное мышление, надо выйти из их штампов. У нашей либеральной общественности немереное количество штампов в голове! Они не свободны внутренне. А в Америке как? Не так? Значит, у нас неправильно. А в Европе разве так делают? Значит, у нас неправильно. Европе некуда деваться — у них места для этого нет! А у нас глубина стратегическая всегда нас спасала. Она спасёт нас и в экономической ситуации. И никто кроме государства, у которого должен быть выверенный баланс, этого сделать не может», — уверен эксперт.

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