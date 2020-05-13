Сводки от ополчения Новороссии 13 мая 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ не зафиксировано.

Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, командование «ООС» продолжает размещение тяжелой техники и вооружения в населенных пунктах на подконтрольной территории в непосредственной близости к жилым домам.

В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ отмечено размещение двух бронетранспортеров в районе н. п. Новозвановка. А в зоне ответственности 93-й омбр в районе н. п. Окнино украинские военные разместили два минометных расчета.

Призываем жителей населенных пунктов, в которых украинские каратели разместили свое вооружение, нацеленное на Народные республики, последовать примеру жителей села Александровка и также выступить с протестом против размещения ВВТ и создания угрозы беззащитному многострадальному населению украинской стороны.

Читайте также: Это может всё изменить: Новый этап в развитии России начался (ВИДЕО)

Несмотря на меры, предпринимаемые высшим военным командованием по повышению престижа ВСУ и популяризации военной службы, укомплектованность подразделений украинской армии по-прежнему на низком уровне.

Нехватка личного состава в соединениях, дислоцируемых внутри страны не позволяет пополнить некомплект профильных специалистов различных военных специальностей в соединениях, выполняющих задачи в зоне «ООС».

Все усилия, направленные на доукомплектование подразделений, участвующих в операции в текущем году, не принесли результата и командование «ООС» вынуждено пойти на крайние меры.

В 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде в настоящее время командир бригады Зенченко проводит отбор военнослужащих для отправки в 169-й учебный Центр «Десна» для подготовки специалистов по различным специальностям, включая медицинскую подготовку, что обусловлено острой нехваткой военных медиков.

Отправка военнослужащих для обучения, невзирая на некомплект в 25-й бригаде, ставит под срыв выполнение боевых задач по предназначению, в связи с чем в бригаду планируется прибытие комиссии по проверке вопросов укомплектования и боевой готовности.

Читайте также: Экстренное заявление Армии ДНР

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой вследствие активного распространения коронавирусной инфекции в зоне «ООС», командование в срочном порядке пытается предпринять меры по ее локализации.

Голословные заявления командования о борьбе с коронавирусом и непринятие мер в зоне «ООС» привели к критической ситуации, масштаб последствий которой скрыть уже не удастся. Число заболевших и умерших от инфекции военнослужащих скрывается командованием от общественности.

В связи с этим, приказом командующего ОГТ «Север» Ромигайло создана рабочая группа, в состав которой вошли: помощник командующего ОС по стратегическим коммуникациям полковник Гуменный Ю. Г.; начальник группы планирования отдела гражданско-войскового сотрудничества объединенного командного пункта (ГВС ОКП) подполковник Волощук М. Я.; офицер группы взаимодействия ГВС ОКП майор Долгих И. Н.

Целью работы данной группы является изучение эпидемиологической обстановки и реального положения дел в 30-й и 93-й отдельных механизированных бригадах, а также проведение информационно-разъяснительной работы с командирами и личным составом подразделений по выполнению противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом.

Работа группы в зоне «ООС» спланирована в период с 11 по 17 мая 2020 года. Также важной задачей рабочей группы является работа с членами семей военнослужащих в пунктах постоянной дислокации частей.

Читайте также: На Донбассе — сотни заражённых «всушников»: сводка (ФОТО)

Небоевые потери вооруженных формирований Украины в зоне «ООС», связанные с заболеванием коронавирусной инфекцией, пополняются потерями, полученными в результате невыполнения требований безопасности, а также правил дорожного движения.

Так, 6 мая командир 2-го батальона 30-й омбр подполковник Куликовский перевозил на служебном автомобиле группу отдельного Центра специальных операций «Восток» (бывший 3-й полк ССО) для проведения провокационных обстрелов территории нашей Республики.

Во время движения Куликовский осуществил наезд на военнослужащего 30-й бригады сержанта Пильгун С.а Н., в результате чего он получил переломы костей ног и черепно-мозговую травму.

Находившиеся в автомобиле командир группы с позывным «Чарли», его заместитель «Паркер», а также боевики Олег Лавренюк, Сергей Катрюк, Владимир Клименко, Константин Засечко погрузили сбитого сержанта в багажник и привезли в бригадный медицинский пункт. До настоящего времени командованием скрывается истинная причина получения травмы военнослужащим.

Читайте также: Шокирующая Белоруссия: «Батька» отправил за решётку более ста блогеров и «стримеров» (ФОТО, ВИДЕО)