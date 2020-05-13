Сводки от ополчения Новороссии 13 мая 2020
- 08:00 В Донецке ожидают притока вернувшихся из ЕС «заробитчан» в ВСУ.
- 03:00 У ВСУ на Донбассе проблемы: командование карательной операции идёт на крайние меры.
- 01:30 День Республики обозлил киевских карателей: теракты ВСУ против ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:10 Раненый под Горловкой мужчина неоднократно становился жертвой обстрелов ВСУ.
В Донецке ожидают притока вернувшихся из ЕС «заробитчан» в ВСУ
Украинское военное руководство разрабатывает план мобилизационных сборов для трудовых мигрантов, вернувшихся в страну из-за COVID-19. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
«Генеральный штаб ВСУ планирует проведение призыва и мобилизации резервистов в особый период на срок до шести месяцев. Проведение мобилизационных мероприятий связано с возвращением из стран ЕС на Украину так называемых „заробитчан“, которые уклонялись от призыва в ВСУ, находясь на заработках в европейских странах», — говорится в сообщении.
По данным разведки, в общей сложности планируется призвать более 100 000 человек.
С февраля в Европе фиксируется вспышка коронавирусной инфекции, во многих странах введены карантинные меры для противодействия распространению болезни.
Постепенно в ЕС было ограничено авиа- и железнодорожное сообщение, прекращена работа многих предприятий, заведений общепита и прочего. Многие украинцы лишились работы и были вынуждены вернуться на родину.
Ранее в УНМ заявляли о некомплекте украинских военных формирований в Донбассе. В некоторых бригадах дефицит военнослужащих достигает 40–45 процентов.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
У ВСУ на Донбассе проблемы: командование карательной операции идёт на крайние меры
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ не зафиксировано.
Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, командование «ООС» продолжает размещение тяжелой техники и вооружения в населенных пунктах на подконтрольной территории в непосредственной близости к жилым домам.
В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ отмечено размещение двух бронетранспортеров в районе н. п. Новозвановка. А в зоне ответственности 93-й омбр в районе н. п. Окнино украинские военные разместили два минометных расчета.
Призываем жителей населенных пунктов, в которых украинские каратели разместили свое вооружение, нацеленное на Народные республики, последовать примеру жителей села Александровка и также выступить с протестом против размещения ВВТ и создания угрозы беззащитному многострадальному населению украинской стороны.
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Несмотря на меры, предпринимаемые высшим военным командованием по повышению престижа ВСУ и популяризации военной службы, укомплектованность подразделений украинской армии по-прежнему на низком уровне.
Нехватка личного состава в соединениях, дислоцируемых внутри страны не позволяет пополнить некомплект профильных специалистов различных военных специальностей в соединениях, выполняющих задачи в зоне «ООС».
Все усилия, направленные на доукомплектование подразделений, участвующих в операции в текущем году, не принесли результата и командование «ООС» вынуждено пойти на крайние меры.
В 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде в настоящее время командир бригады Зенченко проводит отбор военнослужащих для отправки в 169-й учебный Центр «Десна» для подготовки специалистов по различным специальностям, включая медицинскую подготовку, что обусловлено острой нехваткой военных медиков.
Отправка военнослужащих для обучения, невзирая на некомплект в 25-й бригаде, ставит под срыв выполнение боевых задач по предназначению, в связи с чем в бригаду планируется прибытие комиссии по проверке вопросов укомплектования и боевой готовности.
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В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой вследствие активного распространения коронавирусной инфекции в зоне «ООС», командование в срочном порядке пытается предпринять меры по ее локализации.
Голословные заявления командования о борьбе с коронавирусом и непринятие мер в зоне «ООС» привели к критической ситуации, масштаб последствий которой скрыть уже не удастся. Число заболевших и умерших от инфекции военнослужащих скрывается командованием от общественности.
В связи с этим, приказом командующего ОГТ «Север» Ромигайло создана рабочая группа, в состав которой вошли: помощник командующего ОС по стратегическим коммуникациям полковник Гуменный Ю. Г.; начальник группы планирования отдела гражданско-войскового сотрудничества объединенного командного пункта (ГВС ОКП) подполковник Волощук М. Я.; офицер группы взаимодействия ГВС ОКП майор Долгих И. Н.
Целью работы данной группы является изучение эпидемиологической обстановки и реального положения дел в 30-й и 93-й отдельных механизированных бригадах, а также проведение информационно-разъяснительной работы с командирами и личным составом подразделений по выполнению противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом.
Работа группы в зоне «ООС» спланирована в период с 11 по 17 мая 2020 года. Также важной задачей рабочей группы является работа с членами семей военнослужащих в пунктах постоянной дислокации частей.
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Небоевые потери вооруженных формирований Украины в зоне «ООС», связанные с заболеванием коронавирусной инфекцией, пополняются потерями, полученными в результате невыполнения требований безопасности, а также правил дорожного движения.
Так, 6 мая командир 2-го батальона 30-й омбр подполковник Куликовский перевозил на служебном автомобиле группу отдельного Центра специальных операций «Восток» (бывший 3-й полк ССО) для проведения провокационных обстрелов территории нашей Республики.
Во время движения Куликовский осуществил наезд на военнослужащего 30-й бригады сержанта Пильгун С.а Н., в результате чего он получил переломы костей ног и черепно-мозговую травму.
Находившиеся в автомобиле командир группы с позывным «Чарли», его заместитель «Паркер», а также боевики Олег Лавренюк, Сергей Катрюк, Владимир Клименко, Константин Засечко погрузили сбитого сержанта в багажник и привезли в бригадный медицинский пункт. До настоящего времени командованием скрывается истинная причина получения травмы военнослужащим.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
День Республики обозлил киевских карателей: теракты ВСУ против ДНР (ВИДЕО)
В преддверии Дня Республики украинские боевики активизировали обстрелы жилого сектора и гражданской инфраструктуры ДНР.
Утром 10 мая в результате обстрела со стороны ВФУ пострадал жилой дом в Ясиноватой по адресу ул. Пушкина, д. 50.
Вечером того же дня из минометов калибром 120мм была обстреляна подстанция связи, расположенная на территории г. Горловка, ул. Горнопромышленная, 66. Благодаря оперативным действиям ремонтной бригады связь была восстановлена тем же вечером.
Утром 11 мая, в 11:50 была обстреляна трансформаторная подстанция в н. п. Верхнеторецкое, огонь велся с позиций боевиками 54-й омпбр ВСУ с применением ПТРК. Обстрел велся целенаправленно по работникам электросетей осуществлявших плановое обслуживание электроподстанции. В момент попадания ракеты рядом с подстанцией находилось трое электриков. По счастливой случайности, никто из работников не пострадал.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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Раненый под Горловкой мужчина неоднократно становился жертвой обстрелов ВСУ
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