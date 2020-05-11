О предпосылках технических ошибок
12:47. 11 мая 2020 168 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Так то да, неплохое понимание о реалиях “самой свободной соц.сети”.
А потом идут рассказы о том, что баны за красный флаг над рейхстагом это следствие “технической ошибки”.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5858603.html
Понятно теперь по чему возникают якобы технические ошибки, в самой “свободной” соцсети орудуют свидомые. Хотя я уже давное ушел из – этой клоаки.
Не удивляет,сама публикация такой фотографии?
А если нажать плашку ниже статьи “поделиться” в Фейсбуке, то ее тоже заблокируют эти “модераторы”? Которые в итоге окажутся студентами-айтишниками, посетившими с экскурсией Кремниевую Долину в 2018 году.