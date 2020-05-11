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О предпосылках технических ошибок

12:47. 11 мая 2020 168 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Так то да, неплохое понимание о реалиях “самой свободной соц.сети”.
А потом идут рассказы о том, что баны за красный флаг над рейхстагом это следствие “технической ошибки”.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5858603.html

Метки: facebook, Интернет, социальные сети, цензура

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 14692 11402
    jackomb 11 мая 2020 в 13:54

    Понятно теперь по чему возникают якобы технические ошибки, в самой “свободной” соцсети орудуют свидомые. Хотя я уже давное ушел из – этой клоаки.

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  • 4943 4055
    Женечка 11 мая 2020 в 14:03

    А если нажать плашку ниже статьи “поделиться” в Фейсбуке, то ее тоже заблокируют эти “модераторы”? Которые в итоге окажутся студентами-айтишниками, посетившими с экскурсией Кремниевую Долину в 2018 году.

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