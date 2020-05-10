Солнечный идиотизм Гитлера. Астрономическое нападение Германии (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Русский солнечный идиотизм Гитлера и Наполеона. Почему Гитлер и Наполеон напали на Россию в день летнего солнцестояния, пропустив два месяца благоприятного сезона? Астрономическое событие для начала войны оказалось важнее, чем стратегические соображения.



Почему Путин перенёс День окончания войны? https://youtu.be/9MjsPXW9r5Q



Русская ясна

https://www.youtube.com/channel/UCHR0…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OAAl6qeLS68