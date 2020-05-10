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Солнечный идиотизм Гитлера. Астрономическое нападение Германии (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

10:02. 10 мая 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Русский солнечный идиотизм Гитлера и Наполеона. Почему Гитлер и Наполеон напали на Россию в день летнего солнцестояния, пропустив два месяца благоприятного сезона? Астрономическое событие для начала войны оказалось важнее, чем стратегические соображения.

Почему Путин перенёс День окончания войны? https://youtu.be/9MjsPXW9r5Q

Русская ясна
https://www.youtube.com/channel/UCHR0…
http://yasna.center

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OAAl6qeLS68

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