Масонский парад Победы от Путина (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Масонский парад Победы от Путина. Почему президент перенёс дату военного парада на 24 июня? Это день святого Иоанна, дата образования Великой масонской ложи Англии. Однако дата парада так же выбиралась по соображениям военного времени, и древней русской астрономии с учётом фазы Луны и летнего солнцестояния.



Небесная война за памятник Жукову https://youtu.be/UIGOKKKuK1U

Почему Путин перенёс день окончания войны https://youtu.be/9MjsPXW9r5Q

Масонский Brexit https://youtu.be/-lC72mavpLw

Солнечный идиотизм Гитлера и Наполеона https://youtu.be/OAAl6qeLS68



Русская ясна

https://www.youtube.com/channel/UCHR0…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g-uXhwPn1bU