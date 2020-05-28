Масонский парад Победы от Путина (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Масонский парад Победы от Путина. Почему президент перенёс дату военного парада на 24 июня? Это день святого Иоанна, дата образования Великой масонской ложи Англии. Однако дата парада так же выбиралась по соображениям военного времени, и древней русской астрономии с учётом фазы Луны и летнего солнцестояния.
Небесная война за памятник Жукову https://youtu.be/UIGOKKKuK1U
Почему Путин перенёс день окончания войны https://youtu.be/9MjsPXW9r5Q
Масонский Brexit https://youtu.be/-lC72mavpLw
Солнечный идиотизм Гитлера и Наполеона https://youtu.be/OAAl6qeLS68
Русская ясна
https://www.youtube.com/channel/UCHR0…
http://yasna.center
Вообщем все праздники в РФ, Путин подгоняет под Запад.
24 июня? Это день святого Иоанна, дата образования Великой масонской ложи Англии.
))))
Враньё.
Даже ложи такой никогда не было ))
Но ЛОХАМ понравится ))
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Масонская Объединённая Великая ложа Англии (ОВЛА) отмечает 300-летие 31 октября 2017
Я конечно в оккультизме не силен, но в кнопки попадаю:
А это чё? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
Ну так для таких как ты и написано на заборе.
Достаточно в кнопку попасть и уже считаешь что что-то знаешь.
Я там ниже написал и как называется и когда празднуют.
Можешь проверить.
Впрочем не заморачивайся.
Тебе и так сойдёт ))
Ещё это празник рептилоидов.
Поишь в лифте и найдёшь )) там написЯно
На заборе порой пишут правильные вещи. По крайней мере, без ошибок.
Слово “праздник” пишется с буквой Д.
Запомнить просто. С этой буквы начинается твоё имя, Де Билл.
Учитель граматики?
Трудная ненужная старость?
Иди читай заборы )
Не интересен-примитивен.
Или с Липким дискутируй.
Вы из одного слеплены ))
И это не чакалат)) (я правильно написЯл ? ))
…что и требовалось доказать!