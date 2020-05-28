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Масонский парад Победы от Путина (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

09:41. 28 мая 2020 329 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

Артём Войтенков: Масонский парад Победы от Путина. Почему президент перенёс дату военного парада на 24 июня? Это день святого Иоанна, дата образования Великой масонской ложи Англии. Однако дата парада так же выбиралась по соображениям военного времени, и древней русской астрономии с учётом фазы Луны и летнего солнцестояния.

Небесная война за памятник Жукову https://youtu.be/UIGOKKKuK1U
Почему Путин перенёс день окончания войны https://youtu.be/9MjsPXW9r5Q
Масонский Brexit https://youtu.be/-lC72mavpLw
Солнечный идиотизм Гитлера и Наполеона https://youtu.be/OAAl6qeLS68

Русская ясна
https://www.youtube.com/channel/UCHR0…
http://yasna.center

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g-uXhwPn1bU

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