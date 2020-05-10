МИД России ответил на заявление Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает крайнее возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.

«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы.

Не можем в этой связи пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно „Америке и Великобритании“.

В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества.

Крайне скупыми оказались высказывания на этот счет и официальных представителей США. К сожалению, подобное отношение явно диссонирует с принятым 25 апреля президентами В. В. Путиным и Д. Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе.

В документе акцентируются совместные усилия наших стран в борьбе с общим врагом.

Исходим из того, что реальные факты истории нельзя игнорировать — вне зависимости от симпатий или антипатий, которые возникают как в отношении освободившего в те годы мир от коричневой чумы Советского Союза, так и применительно к нашей стране сегодня.

Свидетельство тому — многочисленные обоснованные отклики на белодомовские твиты со стороны не только россиян, но и знающих историю американцев, а также людей со всех уголков мира.

Примечательно, что их корректные и основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в „самой демократической стране“, неустанно твердящей о своей „приверженности свободе слова“! Тема священного подвига старшего поколения в войне не должна превратиться в еще одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена.

Россия и США, несмотря на разногласия, могут на основе доверия, взаимного уважения и учета интересов друг друга давать совместный отпор множащимся вызовам современности.

Имеем в виду провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами».

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