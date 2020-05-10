Кадыров объяснил жёсткость карантина в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принятые в Чечне меры по противодействию COVID-19, которые многие сочли чрезмерно жесткими, были оправданны, поскольку пандемия началась, как «война, и враг был невидим».

Чечня одним их первых российских регионов ввела ограничительные меры по защите от коронавирусной инфекции: в конце марта были закрыты все кафе, салоны красоты, торгово-развлекательные учреждения, с 5 апреля власти закрыли границу для въезда и выезда, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок. Кроме того, было ограничено передвижение по республике с 20.00 до 8.00.

В субботу Кадыров заявил, что с начала следующей недели начнется послабление режима самоизоляции, большинство людей с 15 мая смогут выходить на улицу.

«Я знаю, когда нужно принимать жесткие меры, а когда смягчать. Это была война, враг был невидим, многие не верили, что болезнь вообще существует. Поэтому мне пришлось принимать меры, довести до населения, что они должны сидеть дома. Никакой жесткости в наших действиях не было, мы по-разному доводили до населения, что нельзя делать, просили, молили, объясняли, что если требования будут нарушены, будут последствия», — рассказал Кадыров журналистам.

По его словам, «когда увидели „мигалки” на улицах, начали распространять сплетни».

Он привел в качестве примера Иорданию, которая «вывела военных, и в результате у них наименьшее количество зараженных и смертей».

Он отметил, что те, кто упрекали его в чрезмерной жесткости, впоследствии признали целесообразность принятых им мер.

«Мы ни одного человека не обидели, более 400 тысяч семей получили продукты питания, около 30 тысяч человек получили денежную помощь, каждый день в период самоизоляции несколько тысяч семей получали помощь и поддержку», — подчеркнул Кадыров.

В Чечне, по последним данным регионального Минздрава, 733 инфицированных, из них 369 выписаны с выздоровлением, 8 скончались.

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