Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение, События

Парад 9 Мая 2020. Минск. Беларусь. 75 лет Победы

13:47. 9 мая 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Парад 9 Мая в Минске – прямой эфир. Начало в 11.00 по местному времени (GMT+3). День Победы 2020. 75 лет Победы. Беларусь. Полная версия / В составе механизированной колонны 18 парадных расчетов. Всего 185 единиц техники. Право идти первым у легендарного танка Т-34. Следом – мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Это современные образцы вооружения. В том числе и произведенные на белорусских предприятиях. В небо поднимутся 36 самолетов и вертолетов в составе 9 групп. В числе воздушных судов - истребители Су-30СМ и МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130, учебно-тренировочные самолеты Л-39, военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ5. В полете участвуют только летчики первого класса.

Начало парада - 26:32https://www.youtube.com/watch?v=dNnnBfNoqPY

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dNnnBfNoqPY

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Об идеологии, символике и смыслах ко Дню Независимости Республики Беларусь 3 июля
...Минске на 3 июля в День Независимости намечено проведение военного парада... Беларусь, с добавлением креативщиками дополнительного смысла Победы ... ноября 1943г по лето 1945г, кавалерами ордена...защитников Отечества- 9 мая – День Победы Советского народа в...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
...пересмотреть. Если начнётся пересмотр Минских соглашений, вся ситуация ...что нас ожидает 75 лет Победымая.Первое. Можно ли ...И если можно, на парад Победы пять-семь пропусков инициаторам....И.Афанасьев: Иван Афанасьев, Беларусь, город Гомель, «Сельмашевец».Д...
Сa Святам Вялiкай Перамогi! Лукашенко запретил георгиевские ленты
...была выпущена медаль «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков...и площадей Минска накануне 70-летия Победы, которое будет отмечаться 9 мая. Если ещё... праздновать свой собственный День Победы с парадом и самостийностью. Если бы...
«Бессмертного полка» в Витебске не будет: чиновники пошли на беспрецедентный шаг – вообще отменили традиционное шествие
... Администрации Президента Республики Беларусь от начальника управления ... акции в канун 75-летия Победы. Пункт 3.13:..., посвящённой празднованию 9 Мая, минские чиновники, услышав вопрос про...способны пройти пару километров парада самостоятельно, без поддержки....
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
... с федеральной трассы М1 «Беларусь» Москва-Минск) Первая платная федеральная скоростная...Кроме того, предполагается провести множество Парадов Победы и других праздничных мероприятий, включая...было приурочено к 70-летию Победы. Так, 8 мая в Москве накануне был...
По новостям и событиям (17.05.2015)
...есть люди? отмечающие Победу 9-го мая: в Германии, Канаде... капитала, как и сто лет назад - наднациональный, интернацистский .... В реальности существует Беларусь с целями и задачами...после Парада в Минске. Описывает сам очевидец: «После Парада в Минске ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)