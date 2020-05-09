Парад 9 Мая 2020. Минск. Беларусь. 75 лет Победы

Парад 9 Мая в Минске – прямой эфир. Начало в 11.00 по местному времени (GMT+3). День Победы 2020. 75 лет Победы. Беларусь. Полная версия / В составе механизированной колонны 18 парадных расчетов. Всего 185 единиц техники. Право идти первым у легендарного танка Т-34. Следом – мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Это современные образцы вооружения. В том числе и произведенные на белорусских предприятиях. В небо поднимутся 36 самолетов и вертолетов в составе 9 групп. В числе воздушных судов - истребители Су-30СМ и МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130, учебно-тренировочные самолеты Л-39, военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ5. В полете участвуют только летчики первого класса.

Начало парада - 26:32https://www.youtube.com/watch?v=dNnnBfNoqPY

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dNnnBfNoqPY