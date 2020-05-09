«Диссертация» дошла до Берлина: инженерный подвиг Ивана Гвая

Почему «Боевая машина – 13» стала «Катюшей», точно никто не знает, но есть несколько версий. По одной из них, имя было дано в честь завода имени Коминтерна, обозначенного на корпусе буквой К. Фронтовики нередко давали прозвища оружию, как сейчас это делают автовладельцы. Например, гаубицу М-30 прозвали «Матушкой», а БМ-13 поначалу и вовсе величали «Раисой Сергеевной», расшифровывая сокращение РС (реактивный снаряд), но в народе прижилась именно «Катюша». Похожие установки БМ-31-12 по аналогии получили популярное прозвище «Андрюша», но даже они вскоре именовались «Катюшами». Ракетная установка передвигалась со скоростью 50–60 километров в час и была способна в течение 15–20 секунд выпустить 16 мощных 132-миллиметровых снарядов. Подобной конструкции мир ещё не видел: орудия с залповыми установками вместе с тягачами для перевозки весили в 30–40 раз больше. Конструированием «Катюши» руководил Иван Гвай – сын железнодорожника.

Первые шаги на пути к подвигу

Он родился в декабре 1905 года в селе Беловеж (ныне Республика Беларусь). После школы учился в железнодорожном училище, которое впоследствии назовут его именем, и дружил с будущим поэтом Дмитрием Кедриным – спустя восемь лет тот посвятит Гваю стихотворение «Поединок». Они состояли в поэтическом объединении «Молодая кузница» и сохранили тягу к литературе на всю жизнь.

Дороги друзей разошлись: Гвай поступил в Институт инженеров железнодорожного транспорта. После армии продолжал учебу и одновременно работал конструктором на заводе имени Г.Петровского, а в 1929-м состоялся судьбоносный поворот: инженер перебрался в Ленинград, где получал второе высшее образование и три года проектировал мостовые краны на судостроительном заводе имени Марти.

Петербургские белые ночи стали единственным свободным временем для творчества и чтения. При этом Гвай стремительно строил карьеру, став старшим инженером-конструктором в НИИ судостроения, а после – начальником Конструкторского бюро энергетического факультета Ленинградской высшей военной электротехнической школы комсостава РККА (сейчас – Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.М.Буденного). Штангенциркуль для «Катюши»