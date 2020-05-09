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«Диссертация» дошла до Берлина: инженерный подвиг Ивана Гвая

21:01. 9 мая 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ria.ru

За ней охотились опытнейшие фашистские разведчики, а бойцы Красной армии  взорвали «Катюшу», оказавшись в окружении, из которого было не выбраться. В Музее современной истории России хранится штангенциркуль разработчика легендарного орудия Ивана Гвая. Историю создателя машины рассказали хранители раритетного инструмента.

Почему «Боевая машина – 13» стала «Катюшей», точно никто не знает, но есть несколько версий. По одной из них, имя было дано в честь завода имени Коминтерна, обозначенного на корпусе буквой К. Фронтовики нередко давали прозвища оружию, как сейчас это делают автовладельцы. Например, гаубицу М-30 прозвали «Матушкой», а БМ-13 поначалу и вовсе величали «Раисой Сергеевной», расшифровывая сокращение РС (реактивный снаряд), но в народе прижилась именно «Катюша». Похожие установки БМ-31-12 по аналогии получили популярное прозвище «Андрюша», но даже они вскоре именовались «Катюшами». Ракетная установка передвигалась со скоростью 50–60 километров в час и была способна в течение 15–20 секунд выпустить 16 мощных 132-миллиметровых снарядов. Подобной конструкции мир ещё не видел: орудия с залповыми установками вместе с тягачами для перевозки весили в 30–40 раз больше. Конструированием «Катюши» руководил Иван Гвай – сын железнодорожника.

Первые шаги на пути к подвигу

Он родился в декабре 1905 года в селе Беловеж (ныне Республика Беларусь). После школы учился в железнодорожном училище, которое впоследствии назовут его именем, и дружил с будущим поэтом Дмитрием Кедриным – спустя восемь лет тот посвятит Гваю стихотворение «Поединок». Они состояли в поэтическом объединении «Молодая кузница» и сохранили тягу к литературе на всю жизнь.

Дороги друзей разошлись: Гвай поступил в Институт инженеров железнодорожного транспорта. После армии продолжал учебу и одновременно работал конструктором на заводе имени Г.Петровского, а в 1929-м состоялся судьбоносный поворот: инженер перебрался в Ленинград, где получал второе высшее образование и три года проектировал мостовые краны на судостроительном заводе имени Марти.

Петербургские белые ночи стали единственным свободным временем для творчества и чтения. При этом Гвай стремительно строил карьеру, став старшим инженером-конструктором в НИИ судостроения, а после – начальником Конструкторского бюро энергетического факультета Ленинградской высшей военной электротехнической школы комсостава РККА (сейчас – Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.М.Буденного).

Штангенциркуль для «Катюши»

В 1935 году Гвая пригласили в Москву, назначив старшим инженером-конструктором Реактивного НИИ Народного комиссариата танковой промышленности. Наркомат Военно-воздушных сил потребовал создать новые пусковые устройства. Начальник НИИ Иван Клейменов собрал группу уникальных конструкторов, поставив во главе Ивана Гвая.

Его отличительной чертой была смелость, о которой написал профессор, инженер-аэродинамик Юрий Победоносцев:

«Иван Гвай – машиностроитель, смелый инженер. А в нашей работе смелость – одно из первых условий успеха. Гвай не побоялся внести коррективы, изменения в конструкцию, высказанные ему самым юным членом нашего коллектива, талантливым конструктором А.П.Павленко…».

В 1938 году началась разработка будущей «Катюши». Проектировщикам предстояло создать маневренную, быструю машину, которая сможет преодолевать большие расстояния и выпускать одновременно 16 зарядов. Для ведения залпового огня в качестве направляющей  была выбрана конструкция «Флейта».

Разработка БМ-13 была поручена коллективу во главе с Иваном Гваем, в который входили Алексей Павленко, Владимир Галковский, Александр Попов, Юрий Победоносцев и другие. Группой создателей 132-миллиметровых реактивных снарядов руководил Л.Э.Шварц. Помимо «Катюши» конструкторы одновременно разрабатывали легкие самолетные пусковые установки РС-82 и РС-132 для наземной и самолетной техники. 82-миллиметровые реактивные снаряды встали на вооружение истребителей И-15 и И-16.

Работа кипела, но в 1938 году оказалась под угрозой из-за репрессий: Валентин Глушко и Сергей Королев, работавшие над созданием авиационных ракет, директор НИИ Иван Клейменов и главный инженер Георгий Лангемак были арестованы по доносу карьериста Андрея Костикова. Ведущих сотрудников НИИ-3 расстреляли в январе 1938 года, сразу же после вынесения им смертных приговоров. Андрей Костиков стал директором, но команда продолжила трудиться на секретном производстве.

К лету появился первый проект «Катюши» на базе грузового автомобиля «ЗиС-5», но полигонные испытания выявили недостатки. Инженерам, вооруженным штангенциркулями, или, как их тогда называли, «маузерами», предстояло решить технические проблемы: обеспечение плотности огня, скорострельность, защиту операторов при пуске ракет. Инструменты называли «маузерами», потому что для авиационной промышленности в СССР закупали штангенциркули только этой марки из-за их высокой точности. В других отраслях пользовались «колумбиками» – так ласково называли штангенциркули другой марки.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ: В ТОМ ЖЕ 1938 ГОДУ ПО ВСЕМ СОВЕТАМ ЗАЗВУЧАЛА НАПИСАННАЯ М.ИСАКОВСКИМ НА МУЗЫКУ М.БЛАНТЕРА ПЕСНЯ «КАТЮША», СТАВШАЯ НАРОДНОЙ И САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ В МИРЕ.

В апреле следующего года новая установка на базе грузовика «ЗиС-6» получила одобрение военных. Она заряжалась 132-миллиметровыми реактивными осколочно-фугасными снарядами и на полигоне попадала в прицельно обозначенный квадрат. Так завершился первый и наиболее трудоемкий этап военно-технического творчества.

Роль детища Ивана Гвая в победе над фашизмом

19 февраля 1940 года изобретение команды Ивана Гвая получило патент: БМ-13 занесли в реестр изобретений СССР под номером 3338: «Механизированная  установка для стрельбы ракетными снарядами различных калибров». Ее продвижением к скорейшему массовому изготовлению в начале войны, в 1941 году, занимался Владимир Аборенков, начальник отдела артиллерийского управления РККА.

За день до начала Великой Отечественной войны, 21 июня 1941 года, Советом народных комиссаров СССР принято решение о серийном производстве снарядов  М-13 и пусковой установки БМ-13. С 22 по 30 июня на заводе имени Коминтерна были собраны первые две «Катюши». Они прошли финальные испытания на подмосковном полигоне прямо перед боевым крещением.

Реактивная артиллерийская установка «Катюша» на фронте во время Великой Отечественной войны Реактивная артиллерийская установка «Катюша» на фронте во время Великой Отечественной войны © РИА Новости / Галина Санько

1 июля машины были переданы артиллерийским частям Красной армии. Спустя две недели расчеты военных на пусковых установках БМ-13 под командованием капитана Ивана Флерова оказались под Оршей. Двумя сериями залпов «Катюши» «запели» над рекой Оршицей: нашими войсками была полностью разрушена железнодорожная станция у деревни Пищалово, где скопились войска и техника противника. Гитлеровцы понесли сокрушительные потери: три эшелона убитых и раненых. Командующий Брянским фронтом Андрей Еременко отправил Сталину письмо, в котором восхищался мощью БМ-13.

КОНЕЧНО, К ТОМУ ВРЕМЕНИ КОЛЛЕКТИВ КОНСТРУКТОРОВ ИВАНА ГВАЯ СЛЫШАЛ ПЕСНЮ «КАТЮША», НО ИМ БЫЛО НЕ ДО НЕЕ – ТОРОПИЛИСЬ «ДОПЕТЬ» СВОЮ: УСТРАНЯЛИ НЕДОСТАТКИ БМ-13 И КОНТРОЛИРОВАЛИ ПРОЦЕССЫ СЕРИЙНОЙ СБОРКИ.

И если в июле 1941 года на фронте было всего 19 установок реактивной артиллерии, то к концу войны их насчитывалось около 10 тысяч. Из-за впечатляющей мощи «Катюш», эквивалентной залпу одного артиллерийского подразделения, за ней действительно шла охота противника. Чтобы уникальная разработка советских военных инженеров не досталась врагу, солдаты Красной армии, попавшие в окружение, стремились взорвать машины.

Послевоенные годы Ивана Гвая

Указом президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1941 года «За выдающиеся заслуги в деле изобретения и конструирования одного из видов вооружения, поднимающего боевую мощь Красной армии» Иван Гвай был награжден орденом Ленина. А в апреле 1942 года за разработку «Катюши» он получил Сталинскую премию в размере 150 000 рублей – на весь коллектив разработчиков.

В 1943 году Иван Исидорович стал кандидатом технических наук без защиты научной работы: когда он пришел в Высшую аттестационную комиссию за дипломом, у него спросили: «А где же Ваша диссертация?».

В ответ члены комиссии услышали: «Стреляет на фронте!».

В 1945 году Гвай получил знак Почета, а в 1948-м – воинское звание инженера-полковника.

После войны выдающийся инженер продолжил карьеру руководителя – сначала в нахабинском НИИ, потом в «Центре Келдыша», а после – в четвертом НИИ в Королеве, микрорайон Юбилейный. В 1950-х работал старшим научным сотрудником лаборатории специального орудия и минометов при НИИ-3 Главного артиллерийского управления Вооруженных сил СССР. В августе 1954 года Иван Гвай был прикомандирован к Академии наук СССР.

Последние годы жизни Иван Исидорович Гвай посвятил военной истории, ракетной технике, изучению трудов Константина Циолковского и стал автором двух книг, а одна из рукописей так и осталась незаконченной.

Иван Гвай также стал прототипом главного героя романа Льва Шейнина «Военная тайна».

Гениальный инженер ушел из жизни 22 июля 1960 года из-за сердечного приступа. Он похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Источник: https://nstarikov.ru/dissertacija-doshla-do-berlina-inzhenernyj-podvig-ivana-gvaja-115296

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