ВРД: Доктор Владимир Петрович Демихов — отец трансплантологии сердца и лёгких



Почти все, что делал этот человек, он делал впервые в мире! Звали этого удивительного ученого Владимир Демихов. В Германии ему было присвоено звание почетного доктора Лейпцигского университета, в США – звание доктора медицины хирургической клиники Мейо, в Швеции – звание почетного члена Королевского медицинского общества. И только в СССР его называли мошенником, шарлатаном и псевдоученым

Первая пересадка

Удивительно, но доктор Демихов даже не был врачом, он был биологом. Однако очень пытливым. В 1937 году, будучи третьекурсником биологического факультета Московского государственного университета, он создал механическое сердце и поставил его собаке вместо настоящего. Собака жила с протезом около трех часов…

В 1940 году студент Демихов с отличием окончил университет, но через год началась война, и молодой ученый ушел на фронт.

Вернувшись с войны, Демихов устроился в Институт хирургии Академии медицинских наук СССР и создал там небольшую экспериментальную лабораторию, в которой начал заниматься исследованиями по пересадке органов.

Уже в 1946 году он первым в мире осуществил пересадку сердца от одной собаки другой. В том же году он тоже впервые провел пересадку собаке сердца и легкого одновременно. И что самое главное – собаки Демихова жили с пересаженными сердцами по несколько суток. Это был настоящий прорыв в сердечно-сосудистой хирургии.

В 1947 году на первой Всесоюзной конференции по грудной хирургии Демихов сделал доклад по результатам своих исследований и показал киноленту, в которой рассказывалось о пересадке внутренних органов. Присутствовавший на конференции знаменитый в СССР нейрохирург Александр Бакулев оценил работу Демихова как «большое достижение советской медицины и хирургии». Ценил исследования ученого и академик Александр Вишневский, под чьим руководством Демихов работал. Однако злопыхателей у пытливого экспериментатора было гораздо больше, чем тех, кто его поддерживал…

Откровение

В те годы многие чиновники от науки считали, что использовать органы одного человека для того, чтобы пересадить их другому – аморально… Так что в 1948 году, после смерти академика Вишневского, лаборатория Демихова была закрыта.

Экспериментатор перешел на работу в Институт скорой помощи им. Склифосовского, где неподалеку от кочегарки ему дали маленькое помещение. Там при отвратном освещении, в малюсенькой лаборатории проходили операции, слава о которых уже гремела по всему миру. А как иначе? Ведь до Демихова пересадки сердец в грудную клетку животных не делались никем – ни у нас, ни за границей. Демихов шел непроторенной тропой.

Настоящим откровением стала операция Демихова по пересадке донорского сердца и легкого собаке, которую он сделал на сессии Академии медицинских наук в 1951 году. После того как собака Дамка очнулась от наркоза, она… встала и пошла есть. Прожила Дамка восемь дней. Это был первый случай в медицинской практике, когда собака жила с пересаженными сердцем и легким так долго. Кстати, умерла Дамка не от проблем с сердцем, а от воспаления, которое возникло из-за случайного пореза…

Оптимальная в кардиохирургии

Вскоре Демиховым была разработана и описана методика одновременной замены сердца и легких. Причем, изучая возможности пересадки органов, Демихов первым отработал метод коронарного шунтирования. Он вшил часть внутренней грудной артерии в коронарную. В ходе операций Демихову удалось обойти главное препятствие, возникающее при наложении шунта, – недостаток времени. Оперировать приходилось при остановленном сердце. На шунтирование отводились лишь две минуты, но собаки после операций жили по несколько лет!

Так Демихов стал первым исследователем, который успешно использовал грудную артерию для коронарного шунтирования. По мнению специалистов, эта операция и по сей день считается оптимальной в кардиохирургии.

Двухголовые собаки

Наступил 1954 год. Эксперименты Демихова становились все смелее. В своей лаборатории пытливый исследователь провел фантастическую операцию – пересадил голову одной собаки на туловище другой. Цель эксперимента – научиться пересаживать внутренние органы с наименьшими повреждениями.

Делалось это так. Для операции отбирались большая собака и крупный щенок. Под наркозом туловище щенка разрезалось в средней части грудной клетки.

Передняя часть с ногами, но с удаленным сердцем и легкими пересаживалась целой собаке в район шеи.

После сшивания сосудов создавалось общее кровообращение, пересаженная голова начинала жить.

Так в лаборатории Демихова появились двухголовые собаки. Причем одна из собак с двумя головами жила почти целый месяц. Вторая голова внимательно следила за происходящим, реагировала на звуки и охотно пила воду.

Хирургическое чудо

Цветной документальный фильм «О пересадке головы собаки» был показан в 1956 году в США, после чего Демихов приобрел мировую известность. Посмотреть на хирургическое чудо в подвал к Демихову приезжали врачи со всего мира. Его стали называть величайшим хирургом современности!

А вот на родине экспериментатора буквально предали анафеме. Чиновники от медицины и слышать не хотели о том, что целью этого необычного эксперимента была проверка возможности спасения заболевшего человека путем временного его «подключения» к кровеносной системе здорового человека. Оппоненты Демихова становились все агрессивнее. Дошло до того, что одну из подопытных собак убили. Демихов стал выхаживать прооперированных дворняжек у себя в маленькой коммуналке.

Сенсационный успех

Тем временем Демихову пачками шли приглашения на симпозиумы в Европу и США. Однако ученого выпустили за границу лишь однажды. В 1958 году он выехал в Мюнхен на симпозиум по трансплантологии. Поездку ему разрешили с условием, что он будет только наблюдателем. Но участники форума уговорили ученого выступить. Демихов рассказал конгрессу о своих опытах. Доклад имел сенсационный успех. Владимиру Петровичу тут же предложили работать на Западе, а в Союз полетел донос: «Демихов готов стать невозвращенцем!»

Оттуда пришло распоряжение: «В Москву, в течение 24 часов!»

По возвращении в Москву Демихова чуть было не посадили. «Компетентные органы» посчитали, что Владимир Петрович разгласил советские секретные исследования. Спасло его лишь заступничество двоюродного брата – боевого генерала Сергея Штеменко. Но после конгресса в Мюнхене он стал «невыездным»…

В 1960 году Демихов издал монографию «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте», которая стала едва ли не первым в мире руководством по трансплантологии и долгие годы оставалась единственным. При подготовке рукописи к изданию «доброжелатели» намекали ему: «Поставь в списке авторов монографии фамилию министра, и будешь кататься как сыр в масле», но Демихов отказался. Этого система ему не простила. В СССР монография была сокращена по максимуму и осталась незамеченной. А вот за рубежом его труд оценили по достоинству. Книгу мгновенно перевели на несколько языков и переиздали в Нью-Йорке, Берлине и Мадриде. Ее автора во всем мире стали назвать не иначе как отцом трансплантологии. Во всем мире, но не на родине! На родине он был и оставался младшим научным сотрудником без степени и званий с окладом в 90 рублей. Демихов не был даже кандидатом наук.

Подпольный ассистент

Как уже было сказано, многие видные медики мира приезжали в СССР лишь для того, чтобы присутствовать на операциях Владимира Петровича. В лаборатории Демихова стажировались хирурги из США, Германии, ЮАР и Австралии. Среди иностранных знаменитостей, которые посещали Демихова, были брат американского президента Никсона и вдова другого президента Элеонора Рузвельт. Дважды, в 1960 и 1963 годах, к Демихову приезжал на стажировку южноафриканский кардиохирург Кристиан Барнард – тот самый, который 3 декабря 1967 года стал знаменит на весь мир, сделав первую в мире пересадку сердца человеку.

Поначалу Барнард запрашивал официальное разрешение у Минздрава посетить лабораторию Демихова, однако получил отказ. Тогда он приехал в СССР как простой турист и подпольно ассистировал Владимиру Петровичу во время операций в том самом сарайчике института им. Склифосовского.

Кандидат на полтора часа

Чести ради надо сказать, что научную степень Демихов все же получил, хотя и не по медицинской специальности. После многих мытарств, в 1963 году диссертацию (на соискание степени кандидата биологических наук) приняли к защите в биологическом совете МГУ. Защита прошла в переполненном зале в атмосфере скандала. Сначала приближенные профессора Владимира Кованова (давнего противника Демихова) пытались сорвать заседание совета, но у них не получилось. Причем оппонент Демихова профессор Андросов сказал, что «эта работа стоит шести докторских диссертаций». После чего противники Демихова покинули зал, а оставшиеся аплодировали Демихову стоя.

Кстати, диссертант пробыл кандидатом наук всего… полтора часа. Ученый совет (небывалый случай!) проявил научную принципиальность. Последовало повторное голосование – и Демихов сразу стал доктором биологических наук!

Оживленные сердца

В 1965 году Демихов со своими помошниками разработал метод сохранения жизненно важных органов (сердца, легких и т.д.) в функционирующем состоянии путем их подключения к кровеносной системе живого организма. В результате ученому удавалось подключить к одному животному 4 сердечно-легочных комплекса и сохранять их в функционирующем состоянии до 7 суток. В качестве «промежуточного хозяина» донорских органов использовали организм свиньи. Демихов и его соратник Михаил Разгулов размещали трупные органы человека в брюшную полость свиньи, а затем соединяли их с кровеносной системой животного. При этом свиньи оставались подвижными. Это был в буквальном смысле «банк человеческих органов на ногах».

В эти же годы Демихов провел серию операций по замене крови у собак, овец и свиней на человеческую (трупную). После чего исследователь подключал к кровеносной системе трупные сердца человека. Так Демихову удалось оживить трупные сердца человека через 6 часов после смерти и поддерживать их в функционирующем состоянии. Оппоненты исследователя посчитали это мракобесием.

Гнусное судилище

В 1965 году на заседании секции трансплантологии Демихов сделал сообщение о необходимости создания банка донорских органов, и о том, что одно животное может обеспечить жизнь 2-3 донорских сердец. Его сообщение подверглось настоящему разгрому. Ученого обозвали шарлатаном. Председательствующий на собрании профессор Островерхов назвал демиховские опыты «ахинеей». Было зачитано заранее подготовленное обращение в высшие инстанции о лишении Демихова всех научных званий и лаборатории.

С большими усилиями сторонникам опального ученого удалось переломить ход заседания. Добилась этого заведующая кафедрой гистологии второго московского мединститута профессор Татьяна Григорьева. Бесстрашная женщина встала и сказала: «То, что происходит – не заседание научного общества. Это гнусное судилище над выдающимся ученым мира». Говорила она так убедительно, что собравшиеся вынуждены были дать возможность выступить и самому Владимиру Петровичу, а также продемонстрировать фильм.

В очередной раз Демихову и соратникам удалось отбиться, но после того заседания Демихов так и не оправился.

Он стал болеть, перенес инсульт и уже не мог работать с прежним энтузиазмом.

Русский учитель

В 1966 году (на 12 лет позже, чем Демихов) хирург из ЮАР Кристиан Барнард провел операцию по вживлению собаке второй головы, а в 1967 году – первую в мире пересадку сердца человеку и стал знаменит на весь мир. После операции Барнард сказал, что у него ничего не получилось бы без его русского учителя.

Тем временем гонения на Демихова продолжались. В 1970-е годы, на пике гонений, группа хирургов во главе с академиком АМН Владимиром Бураковским написали монографию «Пересадка сердца», в которой должное место отвели и Демихову. Однако, несмотря на все регалии Бураковского издать работу в Москве не удалось. Профессор Лео Бокерия «пробил» издание в Грузии. Тиражом в одну тысячу экземпляров…

Величайшему хирургу

В 1988 году в Германии собирался конгресс трансплантологов. Организаторы прислали приглашение и Демихову. Владимир Петрович никак на это не отреагировал. Слишком хорошо он запомнил свою поездку в Мюнхен. Но тут вмешалась дочь. Она обратилась к тогдашнему министру здравоохранения академику Евгению Чазову и он дал разрешение на поездку. Владимир Петрович к тому времени был уже серьезно болен. Этот конгресс был прощанием «отца трансплантологии» со своим детищем…

Ни до ни после этого в адрес выдающегося ученого не говорилось столько теплых слов. Ему вручали почетные дипломы, у него брали автографы. Самые выдающиеся хирурги мира подписали ему картину: «Одному из величайших хирургов, живших на земле».

PS

Последние годы жизни Демихов провел в небольшой однокомнатной квартирке. Из обстановки – старая-престарая мебель. Даже участковый врач, навещавший Демихова, поражался убогости квартирки выдающегося ученого, который уже практически не выходил из дома. Его просто не отпускали. Это случилось после того, как однажды Владимир Петрович утром пошел погулять с собакой и вернулся лишь поздним вечером. Привели его незнакомые люди. Дочь Ольга накануне вложила в карман отцовской куртки записку с адресом…

PPS

Недавно в США сняли фильм о трансплантологии. Большая часть ленты посвящена Демихову. Фильм заканчивается кадрами, вызывающими боль и стыд. Американская академия присуждает титулы самым известным людям двадцатого столетия. И вот ведущий объявляет имя хирурга из Кейптауна доктора Кристиана Барнарда. На сцену поднимается хирург-трансплантолог. В свои 70 лет он холеный и красивый. Присутствующие в зале аплодируют ему стоя…

И сразу кадры отснятые в Москве. Старенький сгорбленный человек с авоськой в руках бредет по дачному поселку. Рядом с ним бежит его собачка. На старичке надета белоснежная хирургическая шапочка. Это Владимир Петрович Демихов, не на шаг – на десятилетия обогнавший научные изыскания современников, основатель и основоположник трансплантологии…

Фото журнала LIFE.