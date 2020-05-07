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Шли с экрана в бой солдаты

20:42. 7 мая 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Вышли две новые серии документального проекта от мин.обороны.

7-я серия посвящена простым героям войны. В начале порадовал тезис о том, что именно в XX веке в СССР народ вышел на сцену истории.
8-я серия посвящена известным советским киноактерам фронтовикам, которые после Великой Отечественной Войны достигли больших успехов в кино, в том числе и про войну, которую знали не по наслышке.





Плюс еще.


Берлинская наступательная операция. Кинохроника и воспоминания очевидцев.


Дороги Победы. Подвижной состав Великой Отечественной Войны. Лекция Сергея Сигачева periskop.su


Мифы о Великой Отечественной Войне. Лекция историка Бориса Юлина


Лучшие советские фильмы о Великой Отечественной Войне

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5848916.html

Метки: берлинская наступательная операция, великая отечественная война, Видео, документальное кино, история, ссср

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