Шли с экрана в бой солдаты

Вышли две новые серии документального проекта от мин.обороны.7-я серия посвящена простым героям войны. В начале порадовал тезис о том, что именно в XX веке в СССР народ вышел на сцену истории.8-я серия посвящена известным советским киноактерам фронтовикам, которые после Великой Отечественной Войны достигли больших успехов в кино, в том числе и про войну, которую знали не по наслышке.Плюс еще.Берлинская наступательная операция. Кинохроника и воспоминания очевидцев.Дороги Победы. Подвижной состав Великой Отечественной Войны. Лекция Сергея СигачеваМифы о Великой Отечественной Войне. Лекция историка Бориса ЮлинаЛучшие советские фильмы о Великой Отечественной Войне

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5848916.html