Шли с экрана в бой солдаты
20:42. 7 мая 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вышли две новые серии документального проекта от мин.обороны.
7-я серия посвящена простым героям войны. В начале порадовал тезис о том, что именно в XX веке в СССР народ вышел на сцену истории.
8-я серия посвящена известным советским киноактерам фронтовикам, которые после Великой Отечественной Войны достигли больших успехов в кино, в том числе и про войну, которую знали не по наслышке.
Плюс еще.
Берлинская наступательная операция. Кинохроника и воспоминания очевидцев.
Дороги Победы. Подвижной состав Великой Отечественной Войны. Лекция Сергея Сигачева periskop.su
Мифы о Великой Отечественной Войне. Лекция историка Бориса Юлина
Лучшие советские фильмы о Великой Отечественной Войне
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5848916.html