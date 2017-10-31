Аты-баты, шли солдаты… История боя, лёгшего в основу фильма
08:56. 31 октября 2017 Просмотров - 809 Один комментарий Опубликовал: brahman
В основу знаменитого фильма Леонида Быкова легла история боя взвода лейтенанта Широнина у села Тарановка.
В 1977 году на советские экраны вышел фильм Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты…». Эта пронзительная картина о войне стала последней работой в жизни Быкова.
История бойцов, принявших свой последний бой у станции Подбедня, стала памятником для всех советских солдат и офицеров, сложивших головы в таких вот маленьких сражениях, из которых состоит большая война и большая Победа, запала зрителям в душу. В прокате 1977 года её посмотрели чуть менее 36 миллионов зрителей. И сегодня этот фильм остаётся популярным и любимым.
«Украинские панфиловцы»
Сила фильмов Леонида Быкова в том, что его военные картины базировались на документальном материале. «В бой идут одни „старики“» родился на основе воспоминаний боевых лётчиков. В основу «Аты-баты, шли солдаты…» также легли реальные военные истории. История боя у станции Подбедня очень похожа на историю боя лейтенанта Петра Широнина, который произошёл в марте 1943 года под Харьковом.
Взвод лейтенанта Широнина впоследствии прозвали «украинскими панфиловцами». Как и панфиловцев настоящих, широнинцев также ждало в постсоветский период испытание скептиками и разоблачителями. Дескать, и бой шёл не так, и танков подбито меньше, и людей было больше.
Линии обороны — переезд
После окончательного разгрома немецких войск под Сталинградом Красная Армия попыталась развить своё наступление и вышла в район Харькова, где столкнулась с крупной гитлеровской группировкой. Немцы рассчитывали мощным контрударом нанести поражение советским войскам, обратив их в бегство.
Отражать удары гитлеровцев предстояло 25 гвардейской стрелковой дивизии. 78 гвардейский полк дивизии должен был занять оборону у села Тарановка Змиевского района Харьковской области.
На левом фланге обороны полка располагался железнодорожный переезд, оборона которого была возложена на 1 взвод 8 стрелковой роты, которым командовал гвардии лейтенант Пётр Широнин.
Позиции бойцы занимали после восьмидесятикилометрового марша, но времени на отдых не было. Окопы и ходы сообщения рыли ночью, потому что знали: удар гитлеровцев может последовать в любой момент.
Приказ, который был отдан взводу Широнина, требовал сдерживать атаки немцев на переезд как можно дольше, пока в тылу разворачивались резервы.
Они сражались за Советскую Родину
Атаки немцев начались 2 марта, но главный удар по переезду был нанесён 5 марта 1943 года.
Участок, который защищал взвод Петра Широнина, был наиболее удобным для использования гитлеровцами танков. И рано утром 5 марта на позиции взвода двинулись 35 танков и бронемашин, а также несколько сотен солдат противника. У лейтенанта Широнина была одна пушка, 24 бойца, гранаты и противотанковые ружья.
Пушка сумела подбить один танк, прежде чем гитлеровцы уничтожили её ответным огнём. Но взвод отступать, не выполнив боевую задачу, не собирался.
Как и у лейтенанта Суслина, бойцы у Широнина были со всего Советского Союза. Сам лейтенант родился в Кировской области РСФСР, старшина Нечипуренко был из Казахстана, командир отделения Иван Вернигоренко — из Украины, рядовой Василий Танцуренко — из Приморья, рядовой Крайко — из Белоруссии…
Но для всех них последним и главным рубежом стал переезд у села Тарановка.
Павшие и живые
Немцы рвались вперёд с яростью, подбираясь всё ближе. Бойцы, чтобы остановить танки, шли на самопожертвование. Красноармеец Андрей Скворцов, подбираясь к вражеской «самоходке», был ранен. Когда «самоходка» наехала на него, он успел подорвать её гранатами, заставив остановиться навсегда.
Помощник командира взвода Александр Болтушкин бросился со связкой гранат под наползающий на окопы танк, выведя его из строя. Потери немцев росли, но и число защитников переезда уменьшалось.
Когда бой завершился, казалось, что не выжил ни один из бойцов Широнина. Но потом стало известно, что, получив тяжёлые ранения, бой пережили шестеро: сам лейтенант Широнин, старший сержант Вернигоренко, красноармеец Букаев, красноармеец Исаков, красноармеец Торопов и красноармеец Тюрин.
Пётр Широнин
Василий Исаков погиб в том же 1943 году, только в августе. Александр Торопов дожил до Победы, но погиб уже в мирное время: 27 мая 1946 года был убит в бою с бандеровцами.
Последним из широнинцев ушёл из жизни Иван Вернигоренко: его не стало в январе 1984 года. Сам лейтенант Пётр Широнин умер в 1968 году.
25 Героев
Согласно данным, опубликованным в советский период, взвод уничтожил шестнадцать танков противника и свыше ста гитлеровцев. Впоследствии эти данные стали считать завышенными. Стоит, правда, отметить, что сведения подавало вышестоящее командование: никто из широнинцев, израненных в бою, просто физически не мог не то что приписывать лишние заслуги, но и просто отчитаться о бое.
Бой взвода гвардии лейтенанта Широнина был высоко оценён. Указом президиума Верховного совета СССР от 18 мая 1943 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, все 25 бойцов взвода, включая его командира, были удостоены звания Героев Советского Союза. Случаев, когда Героями становились сразу все бойцы подразделения, за весь период войны было крайне мало.
В советские годы подвигу «украинских панфиловцев» уделялось особое внимание. В честь них ставили памятники и называли улицы, моря бороздил траулер «Герои широнинцы».
Сегодня память о подвиге бойцов лейтенанта Широнина померкла. У современных властей Украины новые герои, и историю Великой Отечественной войны они рассматривают под совершенно иным углом.
Но жители села Тарановка и сегодня несут цветы к монументу в память о бойцах, погибших здесь весной 1943 года.
(aif)
«Аты-баты, шли солдаты…»
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Подвиг Широкинцев -это наша память и показатель того что люди любили власть и готовы за неё умирать.Уверен что сейчас таких маловато найдётся Кудрин или Медведев кидаться под танки с гранатами не будут.Ну а Шувалов,это перебежит сразу или сядет как агент.Лично мне кажется,что тут эпизод боёв на Украине,а точнее прорыв 1 ТА из окружения,где маршал Жуков в очередной раз показал свою бездарность.По сути ,то что сделал Ватутин было вторым Сталининградом(200тыс было в котле)Но Ватутин погиб,и на его место ,чтобы отличиться встал Жуков.Вариантов прорыва было два,один имел длинное расстояние а второй мелкое.Немцы начали вести имитацию наступления на самом дальнем участке до своих войск и маршал повёлся(ну как всегда.он говорил,Мы ведь учимся) и поставил там танковые части..а немцы ударили в другом месте.итог.косяки маршала пришлось затыкать таким ребятам как показано в КИНО…Немцы тогда вышли из окружения..правда без тылов..но личный состав70 процентов вышел из окружения.Просто Жуков подумал.что немцы дураки как Манштейн.который под Сталининградом нанёс удар по самому длинному пути.Вот Жуков ,то мозгами то подумать не может и сработал по шаблону.И таких серостям у нас памятники ставят..Да Черняховский талантливее этого троцкиста в сто раз..ему должен стоять заслуженно памятник на Кррасной площади..да ещё пару десятков заслуженных есть которые умнее Жукова ..Жуков средний генерал,карьерист и интриган мироного времени.