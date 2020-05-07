Русский север, 75 лет Победы: жители пос. Александровское и коммунары слушают песни Победы
13:37. 7 мая 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
„…Не случайно многие поэты и композиторы, авторы этих песен, говорили, что такие сердечные и искренние песни, как в годы войны, не писались никогда. Песни о радости и горе, о разлуке и счастливых встречах, о любви и о надежде на Победу не оставляют слушателей равнодушными уже несколько десятилетий. Каждое слово из этих песен – часть истории великой страны, прошедшей тяжелейшие испытания на пути к Победе.
„…Не случайно многие поэты и композиторы, авторы этих песен, говорили, что такие сердечные и искренние песни, как в годы войны, не писались никогда. Песни о радости и горе, о разлуке и счастливых встречах, о любви и о надежде на Победу не оставляют слушателей равнодушными уже несколько десятилетий. Каждое слово из этих песен – часть истории великой страны, прошедшей тяжелейшие испытания на пути к Победе.
Открылся концерт песней «Священная война». Эта песня, ставшая гимном Великой Отечественной войны, впервые прозвучала 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале для тех, кто отправлялся на фронт.
О песнях Великой Отечественной часто говорят, что их нужно слушать сердцем. Но иначе их и слушать невозможно: в каждом русском человеке простые слова военных песен отзываются по-особенному.
Пусть эти песни позволят зрителям в наше сегодняшнее непростое время прикоснуться к великой эпохе и почувствовать ее дыхание.”
***