Русский север, 75 лет Победы: жители пос. Александровское и коммунары слушают песни Победы

Из аннотации.

Открылся концерт песней «Священная война». Эта песня, ставшая гимном Великой Отечественной войны, впервые прозвучала 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале для тех, кто отправлялся на фронт.

О песнях Великой Отечественной часто говорят, что их нужно слушать сердцем. Но иначе их и слушать невозможно: в каждом русском человеке простые слова военных песен отзываются по-особенному.

Пусть эти песни позволят зрителям в наше сегодняшнее непростое время прикоснуться к великой эпохе и почувствовать ее дыхание.”



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„…Не случайно многие поэты и композиторы, авторы этих песен, говорили, что такие сердечные и искренние песни, как в годы войны, не писались никогда. Песни о радости и горе, о разлуке и счастливых встречах, о любви и о надежде на Победу не оставляют слушателей равнодушными уже несколько десятилетий.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5008743.html