После Гитлера: нацисты продолжали сражаться — кто из ярости, а кто от ужаса

9 мая, а не 8-е стало праздником Победы в Советском Союзе из-за того, что для войск Украинских фронтов война ко дню капитуляции Третьего рейха ещё не успела завершиться. 30 апреля, когда Гитлер готовился свести счеты с жизнью, для некоторых из его сподвижников дело было далеко не кончено. Генерал СС Карл Герман Франк ещё собирался пустить в ход силу: по радио угрожал превратить восстание, начинавшееся в Праге, в «море крови». 6 мая советские войска повели наступление на чехословацкую столицу. Оно продлилось до 11 мая, при этом в город Красная армия вступила 9-го. Находились немцы, кто встретил её с оружием в руках, хотя в большинстве они сдавались в плен советским войскам.

Во внутренних районах Чехословакии столкновения продолжались до 13 мая. Не сложившие оружия нацисты спасали свои жизни: стремились покинуть советскую зону оккупации любой ценой, чтобы сдаться в плен американским военным. Ради этого беглецы были готовы убивать… самих американцев. Как пишет в своих воспоминаниях свидетель событий Том Стаффорд, 11 мая переодетые в гражданскую форму «оборотни» — солдаты и офицеры вермахта расстреляли КПП США в надежде просочиться на территорию, контролируемую Пентагоном.

Особый страх перед попаданием в советский плен испытывали эсэсовцы, оставившие дурную память своей жестокостью на восточном фронте. Красная армия в первую очередь стремилась взять в плен именно их. Когда стало известно о бегстве немецких военных в американскую зону оккупации, Москва потребовала от Вашингтона немедленной их выдачи. Американцы охотно пошли навстречу: в «лишних» военнопленных они не нуждались. Союзники все ещё находили общий язык между собой. Именно по этой причине последние вылазки нацистов в Чехословакии не принесли им пользы. Успеха не добились и немецкие части в польском Гданьске. 9 мая они сражались, чтобы пробиться в американскую зону оккупации, но все равно оказались в плену у Красной армии.

Пока в Восточной Европе солдаты вермахта ограничивались вылазками, на Балканах разворачивались полноценные сражения, подведшие черту под боевыми действиями Второй мировой. Участники арьергардных боев — хорватские националисты, входившие в боевую милицию усташей, коллаборационисты из числа сербов, черногорцев, словенцев и отдельные подразделения вермахта. Все они стремились добраться до британской зоны оккупации в Австрии. Только сдаваться боялись не Красной армии, а югославским партизанам Иосипа Броз Тито.

Бой за право на легкий плен развернулся 14 мая в окрестностях деревни Поляна в сегодняшней Словении. До австрийской границы было уже недалеко, когда беглецы нарвались на засаду, устроенную партизанами. Итог столкновения — 400 убитых. Оставшимся удалось прорваться, но вскоре они вернулись на Балканы. В Лондоне посчитали, что не нуждаются в новых пленных, а пособники Гитлера должны ответить за преступления там, где и совершали их, — в Югославии.

Усташи, укрепившиеся в городе Оджак (современная Босния и Герцеговина), с самого начала не рассчитывали на чье-либо снисхождение. Командовавший их подразделением Петар Райковачич (по разным оценкам оно насчитывало от 1800 до 4 тыс. человек) принял решение дать бой партизанам, даже несмотря на то, что война уже была проиграна. Его решимость подстегивалась тем, что Оджак — родной город Райковачича. По распоряжению усташа подступы к населенному пункту заминировали, а для нужд оборонявшихся вырыли подземный бункер. Когда 9 мая партизаны провели атаку на Оджак, то были отброшены с большими потерями. Для взятия укреплений требовалась авиация, а её у партизанского ополчения не было.

Лидер Югославского сопротивления Броз Тито (в центре) © Keystone/Getty Images

Боевые действия в Боснии продолжались до 23 мая. Исход их решило вмешательство Великобритании, направившей на помощь союзникам танки. Подсчеты историков расходятся: потери наступавших оценивают от 2 тыс. до 10 тыс. человек, оборонявшихся — от 2 тыс. до 4 тыс. в зависимости от их числа: другими словами, живыми усташи из битвы при Оджаке не вернулись. История о последнем сражении Второй мировой долгое время оставалась государственным секретом Югославии. Власти многонациональной страны стремились нивелировать трения на этнической почве между хорватами, к числу которых относились националисты-усташи, и сербами. Только в 1971 году благодаря публикации в журнале Nin правда о завершающей битве Второй мировой в Европе увидела свет. Грузинские партизаны

Пока югославское ополчение в мае 1945-го пробовало взять неприятелей в плен, советские солдаты из Грузии на нидерландском острове Тексел пытались сами выбраться из неволи. Их битва началась 6 апреля и продлилась до 20 мая, когда на выручку пришли канадские части сил антигитлеровской коалиции. До этого грузины вели партизанскую войну на чужой земле, где сами оказались по стечению обстоятельств. В 1943 году Третий рейх сформировал закавказский батальон из советских военнопленных, однако в их среде возник заговор. Утратив доверие к новобранцам, нацисты перебросили их на Тексел, но и там они подняли восстание. В начале апреля грузины взяли контроль над островом, однако немцам удалось отбиться: высадить десант и обратить повстанцев в бегство. Те вынуждены были прятаться в труднодоступных частях острова, время от времени давая о себе знать вылазками против гитлеровцев.

Раненые грузинские солдаты после восстания на острове Тексел, ноябрь 1945 года © Dutch National Archives/CC BY-SA 3.0 NL/Wikimedia Commons

Битва за Тексел (или «грузинский мятеж», как назвали её местные жители) оказалась кровопролитной. Число погибших у немцев достигло 800, среди повстанцев жизней лишились пять сотен, пострадали и местные жители, а также их фермы. Когда боевые действия завершились, грузинские солдаты возвратились в СССР, однако на родине их приняли холодно. Многие подверглись репрессиям и были реабилитированы уже только в послесталинскую эпоху. Норвежские охотники