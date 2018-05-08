Украинские нацисты против Великой Победы

В Киеве, как и в десятках, сотнях городов по всему миру, на 9 мая запланировано проведение акции «Бессмертный полк». Родственники фронтовиков с их портретами пройдут шествием, подтверждая не только, что они хранят память о павших, но и свою приверженность идеалам священной войны с нацизмом.

Духовные наследники гитлеровских коллаборационистов готовят на это свой ответ. Как заявил лидер запрещённой в России организации «Братство» Дмитро Корчинский, в противовес «ватному пропагандистскому хэппенингу “Бессмертный полк”» будет проведена акция «Бессмертная дивизия». Форма акции полностью заимствована у оппонентов: 8 и 9 мая новые украинские нацисты пройдут с портретами своих дедов и прадедов, служивших в дивизии СС «Галичина», что, по мнению Корчинского, должно «убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен».

Столкнутся не две колонны. Столкнутся две позиции, два мировоззрения, два взгляда на военное прошлое народа, которые определят его будущее.

Как в насмешку над истиной, закон, действующий с 2015 г. на Украине, определяет ныне отменённый День Победы как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но только во сне могло привидеться, что наследники украинских эсэсовцев будут когда-нибудь маршировать по Киеву. Этот закон, позволяющий измываться над памятью о воинах Красной армии, как и многое в современном украинском законодательстве, как повседневная практика киевских идеологов, рождает иллюзию, что между старым германским нацизмом и новым украинским нацизмом есть принципиальная разница. Разница, есть, но не такая, чтобы нельзя было с первого взгляда определить, с какой яблони упало это гнилое яблоко.

Созданная в апреле 1943 г. 14-я дивизия СС «Галичина» собрала под свои знамёна не мобилизованных против воли, а добровольцев, преимущественно этнических украинцев, жаждавших в составе германских войск избавить «нэньку» от «большевистского гнёта». Свой крова­вый путь эта дивизия начала с боёв в Карпатах против партизан. Позднее её личный состав участвовал в уничтожении польского поселка Гута Пеняцка (были убиты более 500 человек, в основном старики, женщины и дети), села Подкамень (более 250 жертв), деревень Игровица, Лозовая, Черницы, Ясеница Полська и многих других. В 2016 г. парламент Польши квалифицировал преступления солдат дивизии «Галичина» против польского населения как геноцид.

После того как летом 1944 г. под Бродами Красная армия лишила «Галичину» боеспособности, уничтожив 7 из 12 тыс. чело­век её состава, командование СС переместило остатки дивизии в Словакию, затем на Балканы, где та продолжала сражаться против югославских партизан и советских войск.

Однако не только «Галичину» славят корчинские. На нынешней Украине тон в реабилитации эсэсовских легионеров и коллаборационистов иных мастей, которые воевали на стороне Третьего рейха, задаёт правящий режим. С приходом к власти в Киеве нацистско-олигархических кругов реабилитация военных преступников стала частью государственной практики. Руководителю запрещённой в России Ор­ганизации украинских националистов (ОУН) С. Бандере и командующему также запрещённой в РФ Украинской повстанческой армией (УПА) Р. Шухевичу и их подручным устанавливают памятники, их именами называют улицы и площади, на их примере воспитывают детей и учат молодежь. Нацистская зараза расползается. 9 апреля 2015 года Верховная рада приняла закон о признании боевиков ОУН-УПА борцами за независимость Украины в ХХ веке и предоставила им право на социальные гарантии.

Боевики ОУН-УПА во многом перещеголяли галицийских эсэсовцев. Несмотря на то, что украинским националистам случалось вступать в стычки с вермахтом, их облик в годы Великой Отечественной войны определили тесное сотрудничество с герман­ским нацистским режимом и ожесточенная борьба против Красной армии и советской власти, развёрнутая с первых дней войны. Чего стоит одна лишь инструкция, изданная руководством ОУН(б) весной 1941 г., где говорилось: «Москали, поляки, жиды – враждебные нам национальные меньшинства», которые должны либо ассимилироваться, либо изолироваться, либо уничтожаться. В инструкции террор провозглашался основным методом реализации такой национальной политики.

Прибытие во Львов 30 июня 1941 г. вместе с немецкими частями походной группы ОУН под руководством Я. Стецко ознаменовалось массовыми погромами, в ходе кото­рых, по различным данным, погибли от 4 до 7 тыс. человек. Среди карателей были и во­еннослужащие батальона «Нахтигаль», сформированного абвером для действий в соста­ве диверсионного подразделения «Бранденбург-800» во главе с Шухевичем. Кровавый след бандеровцы оставили и в печально знаменитом Бабьем Яру под Киевом, ставшем в 1941-1943 гг. местом расстрелов не менее 150 тыс. гражданских лиц и военнопленных.

На оккупированной немцами территории бандеровцы уничтожали поляков, евре­ев, белорусов, цыган, русских. Не щадили и украинцев, заподозренных в симпатиях к советской власти. С созданием в 1942 г. УПА этнические чистки приобрели массовый, систематический характер.

С каждым годом в оборот вовлекаются десятки новых документов, позволяющих из мозаики неопровержимых фактов сотрудничества ОУН-УПА с вермахтом и устроителями оккупационного режима, ведения украинскими националистами вооружённой борьбы с Красной армией и осуществления ими жесточайших репрессий против мирного населения сложить исчерпывающую картину страшных военных преступлений.

Так, сообщение наркома внутренних дел СССР начальнику Главного полит­управления РККА от 19 января 1942 г. опровергает тезисы адвокатов ОУН-УПА о том, что последняя воевала за «независимую Украину» одинаково и с Красной армией, и с вермахтом. О какой независимости от немцев могла идти речь, если герман­ское командование через полгода после начала войны приступило к созданию «украинской армии»? Оккупационные власти формирова­ли также карательные отряды из лиц украинской национальности, включая дезертиров и военнопленных. Перед такими отрядами ставилась задача бороться с нарастающим партизанским движением в тылу немецких войск, «вылавливать и уничтожать лиц, не­желательных германским властям». Как следует из перехвачен­ного партизанами приказа краевого проводника ОУН на северо-западных территори­ях Д. Клячкивского (Клима Савура), все усилия националистов направлялись против РККА и советских партизан.

Выслуживаясь перед носителями германского «нового порядка», бандеровцы шли на любые провокации, нередко надевая красноармейскую форму и выдавая себя за со­ветские воинские подразделения. Входя в доверие людей, выявив партизан, подполь­щиков, партийно-комсомольский актив, каратели затем беспощадно расправлялись с ними. Одно из таких злодеяний зафиксировано в акте, подписанном 11 апреля 1944 г. членами специальной комиссии 1-го дивизиона 206-го гвардейского легкого артилле­рийского полка и несколькими оставшимися в живых жителями села Нова-Брикула Струсовского района Тернопольской области. Здесь от рук бандеровцев, переодетых в красноармейскую форму, в один день погибли 115 местных жителей.

После того как действующая Красная армия покинула территорию Украины, приступив к освобождению Восточной Европы, уцелевшие боевики ОУН-УПА активизировали террор против мирного населения. Участились нападения на небольшие гарнизоны, сёла, отдельных военнослужащих и партийно-советский актив. Философию убийц наглядно передает призыв Шухевича к своим боевикам: «Не запугивать, а истреблять! Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина – ничего ужасного в этом нет».

Да, колесо истории совершило крутой оборот. Сегодня этих садистов и убийц выдают за «хероев» «национально-освободительного движения». И это не идеологический вывих, это государственная политика, это отражение господства умонастроений духовных последователей Бандеры и Шухевича, «перевоспитывающих» многомиллионный народ Украины.

28 апреля во Львове совершенно открыто, не таясь и не опасаясь ответственности перед законом за пропаганду нацизма, с размахом отпраздновали 75-летие основания дивизии СС «Галичина». В Одессе 2 мая, в день скорби по людям, сожжённым заживо и зверски убитым украинскими нацистами четыре года назад в Доме профсоюзов, национал-радикалы провели «марш украинского порядка». Готовятся наци и к 9 мая.

И никогда не могли бы они так распоясаться, не ощущай они поддержки Запада. Нынешний разгул украинского нацизма – самый верный признак того, что Вашингтон и Лондон, Париж и Варшава окончательно отказались от оценок Нюрнбергского трибунала, однозначно квалифицировавшего СС как преступную организацию, чьи структуры использовались для преступных целей. В отношении ваффен-СС в приговоре трибунала конкретно сказано, что «в теории и на практике являлись неотъемлемой частью организации СС, такой же, как и любая другая ее ветвь» и что они «несут прямую ответственность за убийства пленных и массовые казни на оккупированных территориях».

Отказ от таких оценок чреват громадными потрясениями. Благосклонность, с какой на Западе взирают на реабилитацию прислужников Гитлера на Украине, заставляет вспомнить обстановку 1930-х годов, когда западные демократии вот так же пестовали гитлеровский режим, надеясь спустить его, как цепного пса, на Советскую Россию.

Потребовались нечеловеческие усилия советского народа, чтобы пришел май 1945-го, освободивший человечество от нацистского гнёта. Запад до сих пор не может простить русскому солдату, что это ему он обязан своим спасением. Против Великой Победы советского народа Запад выдвигает украинский нацизм, забывая, что история имеет свойство повторяться.