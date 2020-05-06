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Почему забросили Чернобыль, но обжили Хиросиму и Нагасаки

10:17. 6 мая 2020 293 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Если брать всю историю существования человечества, то атомная атака на крупные населенные пункты с большим количеством населения произошла единственный раз. Это событие случилось в конце лета сорок пятого года. Именно тогда Гарри Трумэн, тридцать третий президент Соединенных Штатов Америки приказал сбросить ядерные бомбы на японские Нагасаки и Хиросиму. 

Спустя годы, в восемьдесят шестом году ужасная катастрофа произошла и в Советском Союзе – авария на одном из энергоблоков Чернобыльской АЭС. И в первом, и во втором случаях последствия были, мягко говоря, страшные.

При выходе из строя реактора произошла большая утечка радиации / Фото: chernobyl-heart.com

При выходе из строя реактора произошла большая утечка радиации / Фото: chernobyl-heart.com

Авария на ЧАЭС и огромный выброс радиации оказали негативное влияние на многие европейские страны. Ряд городов, расположенных в непосредственной близости от атомной электростанции, были эвакуированы. Но в радиусе 30-ти км от места аварии сформировали зону отчуждения, нахождение на которой было запрещено.

У обеих катастроф одна причина – ядерный катаклизм. Разница только в масштабности последствий. Если брать города Японии, то в них сегодня население составляет около 1 600 000 человек, которые там живут и работают. Что касается Чернобыля, то в зоне отчуждения по-прежнему никого нет.

В Хиросиме и Нагасаки взрыв был меньше, чем в Чернобыле / Фото: wikiway.com

В Хиросиме и Нагасаки взрыв был меньше, чем в Чернобыле / Фото: wikiway.com

То, что там где был ядерный взрыв, нельзя жить – общеизвестный факт, не терпящий возражения. Но между двумя, казалось бы, похожими трагедиями есть существенные различия. Что и повлияло на сегодняшнюю ситуацию. Попытаемся разобраться, почему в Хиросиме и Нагасаки жизнь бьет ключом, а в Чернобыле она замерла, а сам населенный пункт стал городом-призраком.

Если не вдаваться в подробности, то в обеих частях планеты произошел ядерный катаклизм. Только характер происшествия и его сила имеют существенную разницу. Одним из самых важных факторов является уран. Его количество в бомбах, которые сбросили американцы на города в Японии было намного меньше, чем на ЧАЭС в атомном топливе. Для сравнения: в реакторе (только одном) в Чернобыле было 180 т, тогда как в «Малыше», бомбе, упавшей на Хиросиму, 64 кг, причем, в реакции участвовало всего семьсот грамм.

1. Хиросима и Нагасаки

Разрушения были очень сильные / Фото: segredosdomundo.r7.com

Разрушения были очень сильные / Фото: segredosdomundo.r7.com

После ядерного взрыва в Японии остаточная радиация в атмосфере длительное время сохраняться не могла. Прежде всего потому, что обе сброшенные бомбы взорвались еще в воздухе. До поверхности земли оставалось около пятиста метров.

Здесь есть небольшой нюанс. При взрыве в воздухе направление ударной волны идет вверх, соответственно, основная доля радиации разносится воздушными массами, а не опускается вниз и не уходит в почву.

Также есть и второй момент. Подавляющее количество радионуклидов на протяжении первых двух-трех минут распадается. Естественно, первые часы показатели радиации в самых эпицентрах ядерных взрывов зашкаливали, но очень быстро они пришли в норму.

Постепенно Хиросима и Нагасаки начали возвращаться к прежней жизни / Фото: businessinsider.sg

Постепенно Хиросима и Нагасаки начали возвращаться к прежней жизни / Фото: businessinsider.sg

Через месяц после случившегося вблизи Хиросимы исследователи из США провели замеры радиации и сделали выводы, что для военных в этом городе опасности нет. О том, что происходит рассеивание радиации, говорили и молодые побеги, бутоны цветов на растениях, пострадавших от ядерного взрыва.

Несмотря на то, что показатели радиации в городах все еще превышали норму, люди постепенно стали в них возвращаться. В то время о лучевой болезни особо не знали. Только по прошествии нескольких лет врачи отметили, что именно в этих районах количество пациентов с онкологией больше, чем в других.

Сегодня в любом городе Японии можно жить, не боясь радиации / Фото: wikiway.com

Сегодня в любом городе Японии можно жить, не боясь радиации / Фото: wikiway.com

Постепенно ситуация улучшалась, а уровень радиации каждый год снижался, делая населенные пункты с прилегающей к ним территорией более безопасными. В настоящее время и в одном, и в другом городе можно спокойно жить и не бояться, что начнутся серьезные проблемы со здоровьем.

2. Чернобыльская АЭС

На Чернобыльской АЭС ситуация было совсем иная / Фото:

На Чернобыльской АЭС ситуация было совсем иная / Фото:

Совсем иной сценарий наблюдался в Чернобыле. В реакторе, который взорвался, содержалось 3,6 тысяч килограммов урана. Во время взрыва выброс в атмосферу радиоактивных веществ был в пятьсот раз выше, чем в городах Японии.

Плюс ко всему, взрыв был наземным, а значит произошло ускоренное распространение радиации на достаточно большую территорию. Если взрыв происходит в воздухе, то образуется волна, что распространяет элементы, приносящие вред. При этом распространение само по себе единовременное. А вот на АЭС, кроме большего количества выбросов, была еще и их продолжительность. То есть процесс длился целый месяц.

Некоторые опасные вещества останутся в почве еще не одну сотню лет / Фото: funart.pro

Некоторые опасные вещества останутся в почве еще не одну сотню лет / Фото: funart.pro

Кроме урана в радиоактивном топливе было много и других не менее опасных составляющих: америций-241, стронций-90, цезий-137, йод-13, плутоний-239. Ни один из перечисленных элементов не был выявлен в Японии.

На сегодняшний день уровень радиации в Чернобыле гораздо ниже. Некоторые из опасных элементов уже не обнаруживаются, а вот другие останутся в почве в течение тысячелетий. Соответственно, возобновить жизнь в этом городе можно будет очень нескоро.

Источник: https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/pochemu-zabrosili-chernobyl-no-obzhili-hirosimu-i-nagasaki

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