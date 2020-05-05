Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

В Венесуэле поймали сотрудника Секретной Службы США

03:44. 5 мая 2020 124 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5841799.html На заглавной фотографии сын генерала Бадэуля в лагере подготовки террористов на территории Колумбии, где он записывал ролики с угрозами Мадуро и в Венесуэле.

Один из арестованных американских террористов, оказался бывшим "зеленым беретом", который имел за плечами Афганистан, Ирак, Ливию и Сирию, а в 2018-м году работал высокопоставленным сотрудником Секретной Службы в Белом Доме (вполне возможно, что он там числится и сейчас) и лично контактировал с руководителем Секретной Службы и советником Трампа по национальной безопасности.


Еще фото задержанных.


Еще один из опознанных наемников. Бывший капитан национальной гвардии Венесуэлы участвовавший в попытке неудачного гос.переворота весной 2019-го года и бежавший в Колумбию.


А это вишенка на торте.
Данный персонаж имел личные контакты с окружением Трампа через Секретную Службу. Есть некоторые подробности по его биографии.

С 2001 года – в составе подразделения "морских котиков" в Афганистане.
С 2005 года – в составе Первого антитеррористического командования в Ираке.
С 2009 года работал шефом секретной службы в Ливии.
С 2013 года работал в Сирии.
С 2018 года работал сотрудником Секретной Службы высокого уровня в Белом Доме.
В 2020-м году поехал в Венесуэлу, но тут то его и ждали.


Люк Денман и Аарон Берри.



А вот их схрон. Наемники должны были переодеться в форму венесуэльских военных, чтобы облегчить себе проникновение в Каракас. Можно отметить, что один из жилетов с американским флагом. Видимо, чтобы "свои" не перепутали.







Ниже, фото поисков сообщников, которые могли сбежать.
Поиски ведут солдаты Национальной Гвардии.







И еще. Глава ЧВК Silvercorp, который выступал в роли одного из подрядчиков провалившегося переворота, фактически обвинил в провале операции Гуайдо и его окружение, который не выполнил свои обязательства и откуда по его мнению могла произойти утечка, которая привела операцию к краху.


Гудро с "коллегами".

По его словам, операцию планировали провернуть используя 60 человек, в условиях недофинансирования.
Очевидно, что Гудро возьмет на себя роль стрелочника, чтобы выгородить правительство США и ЦРУ, ну а виновником провала сделают кого-нибудь из окружения Гуайдо. Или самого Гуайдо, если судить по обвинениям со стороны Гудро.

Между тем, по делу о попытке переворота в Венесуэле арестовано уже 114 человек и еще 92 находится в розыске.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5842115.html

Метки: венесуэла, колумбия, мадуро, секретная служба, спецслужбы, США, терроризм, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Зачем Хабаду наркобизнес?
...безопасности страны Хесус Солари. Венесуэла служит перевалочным пунктом поставки наркотиков...лучших капитанов дона Хосе, поймать которого разведка любой страны ... архивах СБУ (показания оперативных сотрудников, подтверждение информации некоторыми иностранными ...
Полный список всех военных преступлений США
... и более действенную помощь: никарагуанцы поймали американцев, минирующих три залива, т... органами контрразведки было установлено, что сотрудники «Хэло-Траст» активно занимались на... лидера Фиделя Кастро. А ещё Венесуэла - одна из немногих стран, которая...
Реальная нефть многообразнее биржевой
...на есть прямым образом.Стараниями сотрудников этого института плотность нефти измеряют... «следственных мероприятий».Роснефть работает в Венесуэле, Лукойл – в Узбекистане, Газпром...быть точным по определению, можно «поймать» только общие тенденции.«Вооружение» ...
Новости Украины и Новороссии 28 марта 2019
... познакомиться, — крепко жмет руку бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров. — Из... если удавалось предупредить Центр. Скажем, поймали двоих, а восемь сумели спасти... ответили на ультиматум Трампа по Венесуэле К оглавлению | Источник: rusvesna.su...
Их убили за желание стать советскими
... смерти, никогда не пойму». По свидетельству сотрудников советского посольства, вечером ...Двумя часами позже с территорий Венесуэлы и частных миссий «Нуэвос ...граждан – чиновников, журналистов, политиков, сотрудников посольств, аккредитованных в Гайане. В...
Мученики СССР. Их убили за желание стать советскими
... смерти, никогда не пойму». По свидетельству сотрудников советского посольства, вечером ...Двумя часами позже с территорий Венесуэлы и частных миссий «Нуэвос ...граждан — чиновников, журналистов, политиков, сотрудников посольств, аккредитованных в Гайане. В...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)