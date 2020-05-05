Пансион для Шредера, Бой за пьянство, Операция Гидеон // Галопом по Европам #204
В этом выпуске:
- Суточный прирост зараженных в России — 10 102 человека. Всего — 155 тысяч;
- Правительство вновь разрешило экспорт масок, респираторов и защитных костюмов;
- Европейский онлайн-марафон среди лидеров ведущих стран принес почти 7.5 миллиардов евро;
- Венесуэла заявила о задержании тринадцати заговорщиков, в том числе 2 граждан США, пытавшихся устроить очередной переворот под кодовым названием “Операция Гидеон”;
- Роснефть не стала снижать вознаграждение для членов совета директоров;
- Антикитайские настроения в мире достигли пика с 1989 года и могут привести к военному столкновению;
- В Индии частичное ослабление карантина привело к образованию очередей, ажиотажу и стычкам с полицией;
- В России вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах;
- В Иране меняют национальную валюту. Вместо риала теперь туман;
- Карантин удвоил количество безработных на Украине;
- Пулитцеровская премия стала русофобской. Так считает посольство в Вашингтоне;
- Впервые с 80го года американские военные корабли вошли в Баренцево море.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам