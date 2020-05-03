Сухие цифры Победы: Инвестиции в СССР и план Маршалла

План Маршалла начал осуществляться с 4 апреля 1948 г., когда конгресс США принял «закон об экономическом сотрудничестве», предусматривавший 4-х летнюю программу экономической помощи Европе. Общая сумма ассигнований по плану Маршалла (с 4 апр. 1948 по дек. 1951) составила около 12,4 млрд.долл.США, причём основная доля пришлась на Англию (2,8 млрд. долл.США), Францию (2,5 млрд. долл.США), Италию (1,3 млрд. долл.США), Западную Германию (1,3 млрд. долл.США), Голландию (1 млрд. долл.США). При этом американцы, в качестве предварительного условия предоставления помощи, потребовали выведения коммунистов из состава правительств стран, подписавших договор. К 1948 году ни в одном правительстве Западной Европы коммунистов не было.

Напомним, Джордж Маршалл изложил программу финансовой, инвестиционной помощи Европе, СССР в Гарвардском университете 5 июня 1947 года. 12 июля 1947 в Париже собрались представители 16 стран Западной Европы. На совещание приглашались также представители государств Восточной Европы и СССР, которые отказались от американских кабальных и политизированных инвестиций.



Причина отказа СССР от американских инвестиций по плану Маршалла для либеральных экономистов была более чем не понятна:



Как можно без масштабных инвестиций восстановить, модернизировать всю экономику на такой огромной территории?



Как можно без огромных инвестиций создать с нуля более десятка новых отраслей экономики?



Как можно планировать построить около 10 тыс. совершенно новых крупных предприятий без колоссальных инвестиций за столь короткий период 1946-1953 г.г. практически за восемь лет?



Как можно без масштабных инвестиций восстанавливать, модернизировать социально-экономическую инфраструктуру на такой огромной полностью разрушенной территории?



Как можно реализовать столь масштабный титанический проект без денег, а только за счет человеческого капитала, образования, и простого человека – носителя всех технологий и способного создавать и созидать новые технологии?



Разберем этот важнейший момент для экономики любой страны с любым политическим строем. Почему авторы считают основой любой экономики – труд, трудовую теорию стоимости, образование, человеческий капитал, а не столь любимые либеральными экономистами деньги, проценты, капитал, модернизации, инвестиции, инновации и прочие кейсианско-монетарные категории.

К 1927 г. советская экономика за годы первой мировой войны, двух революций, гражданской войны, распрей различных политических группировок была окончательно разрушена. Золотой запас царской России был благополучно разграблен и/или вывезен из страны.

В результате подлинной культурной революции в СССР уже в 1926 г. при переписке населения было зарегистрировано 56,6% грамотных среди людей в возрасте от 9 до 49 лет. По переписи 1939 г. этот процент поднялся до 87,6% , в 1959 г. – 98,5%, а в 1970 г. – до 99,7%. Из года в год росло число людей, имеющих высшее и среднее (полное и неполное) образование.



Если в 1939 г. их было 15,9 млн. человек, то в 1975 г. – 117,0 млн. В 1975 г. 11,3 млн. жителей СССР имели высшее образование, в то время как в 1939 г. их было 1,2 млн. человек, а в 1913 г. лишь около 290 тыс. человек имели высшее, незаконченное высшее и среднее специальное образование.

Большая часть российской интеллектуальной элиты покинули страну, систему образования нужно было создавать практически с нуля. Из-за отстранения Троцкого, троцкистов от власти Запад, США отказали СССР в инвестициях. Помощи ждать было ни откуда. В декабре 1927 г. в своем Политотчете на XV съезде ВКПб И.В. Сталин подвел печальный итог:

«…Мы отстали от передовых стран на 50 даже на 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут…».

Поразительно, но в своем докладе И.В. Сталин ставил первоочередной задачей перед обществом не программу индустриализации страны, не полное искоренение 75% неграмотности населения страны, а широчайшую образовательную революцию на всех уровнях.

АК фонда «Ноосфера»

(С.Е. Дорошко, Г.П. Самарина и др.)



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