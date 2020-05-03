Сухие цифры Победы: Кадровая политика в СССР

В-третьих, самое главное: эти носители новейших технологий запада должны будут обучить советских рабочих, техников, инженеров и подготовить научный потенциал страны, т.е. они должны помочь создать советский человеческий капитал – основу будущего ускоренного, инновационного развития СССР.

Во-первых, западные профессиональные кадры, человеческий капитал в сотни тысяч раз дешевле, чем старые производства, технологии, предлагаемые Западом.

Советские, русские экономисты-трудовики, также как и советское общество понимали, что без профессионального человеческого капитала, носителя всех видов технологий, программа индустриализации СССР (1927-1937 г.г.) обречена на провал. Впервые же в годы индустриализации советские экономисты-трудовики осознали, что экономически эффективней покупать на Западе не фабрики, заводы и технологии, а западные профессиональные кадры, т.е. носителей технологий.



В первые годы индустриализации был также впервые отработан опыт использования западных финансовых, экономических кризисов в интересах СССР, в дальнейшем до 1982 г. этот опыт активно использовался.



Наша страна воспользовалась Великой Депрессией («Чёрный четверг» 24 октября 1929 г.) в США и в странах Запада и пригласила в СССР около десятка тысяч западных профессионалов – рабочих, техников, инженеров, ставших на своей родине безработными, а многие и бездомными. В индустриально-развитых странах с рыночной экономикой в этот период насчитывалось около 30 млн. безработных, так что отобрать профессионалов для СССР было несложно.

Наш советский народ всегда благодарен той огромной образовательной, технологической помощи, которую оказали нашей стране западные специалисты.



В 1944 г. И.Сталин, выступая перед представителями торгово-промышленной палаты США в Москве, сказал:

«…Мы очень многим обязаны Г. Форду — он научил нас делать автомобили, мы научились у американцев очень многому…»

К 1945 г. СССР и страны СЭВ уже не нуждались в американских инвестициях по плану Маршалла, т.к. СССР имел самое главное: совершенную систему образования, человеческий капитал, т.е. профессиональных носителей всех современных технологий, который целенаправленно сохранялся даже в тяжелейшие годы войны.



В начале войны при эвакуации на восток страны вывозили в первую очередь специалистов и только потом, по возможности, самое необходимое оборудование. Советское общество не боялось потерять заводы, здания Вузов, НИИ – страшно было потерять золотой запас – человеческий капитал. Потеря человеческого капитала, созданного с таким трудом за годы первых пятилеток, была равносильна проигрышу в войне с фашизмом.

В начале 1948 г И.Сталин в одном из своих выступлений отметил, что

«..Теперь американцы нам уже не хотят продавать свое оборудование. И мы должны за два ближайших года научиться делать все сами. Мы прошли большую дорогу, мы приобрели огромный опыт и теперь мы должны стать действительно независимыми…».

Народы СССР, стран СЭВ за период 1945-1953 г.г., несмотря на отсутствие американских инвестиций по плану Маршалла, смогли быстрее, чем страны Западной Европы реализовать все намеченные послевоенные программы (прошло 8 лет после Войны):

Советский народ за восемь послевоенных лет полностью восстановил, модернизировал всю экономику на огромной территории:

От Мурманска, Ленинграда до Берлина. От Москвы до Праги. От Сталинграда до Софии и Белграда.

Создали с нуляотраслей экономики.Построили только на территории СССРпредприятий.Практически полностью восстановили, модернизировали социально-экономическую инфраструктуру на огромной полностью разрушенной территории.Столь масштабный титанический проект был реализован за счет человеческого капитала, образования и простого человека – носителя всех технологий, который создал миллионы новых технологий и производств.

В это же время европейские страны, несмотря на американские инвестиции, все еще жили в полуразрушенной экономике и по продовольственной карточной системе.

Благодаря человеческому капиталу, колоссальному мотивационному потенциалу советских людей 4 октября 1957 года (прошло 12 лет после Войны) был запущен на орбиту первый искусственный спутник Земли, 12 апреля 1961 г. (прошло 16 лет после Войны) гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич совершил первый в мире космический полет….

Анализ состояния промышленности и экономики сегодняшней России, созданную советским народом проводить не будем – не хочется расстраивать всех тех, кто в лишениях, в тяжелейших трудах ее строил, защищал, восстанавливал, создавал.

Процесс развала и разграбления СССР коротко описал Майкл Ледин (советник госсекретаря США в администрации Р.Рейгана):

«А кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошли какие-то 8 лет.. а что нам понадобилось? Мы всего лишь взяли на зарплату их диссидентов, руководителей и все..».

Справка. Результаты либеральной экономики для западных стран печальны. За 20 лет после развала СССР произошло полное банкротство всех развитых стран Запада.

Совокупный долг США (долги домашних хозяйств + долги фирм + государственный долг) по отношению к ВВП США — 400%, совокупные долги к ВВП: Англии — 500%, стран Европейского союза 300-500%. Список можно продолжить.

АК фонда «Ноосфера»

(С.Е. Дорошко, Г.П. Самарина и др.)



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