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Что вскрылось в результе коронавируса. Фёдор Лисицын

20:44. 3 мая 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Историк, кандидат биологических наук Фёдор Лисицын о том, что мы узнали о мире в 2020-м году, какие выводы можно из этого сделать. Как проявили себя люди, принимающие решения, можно ли провести исторические аналогии. Как изменилась экономика и что стало главным итогом. Какие меры помогают для укрепления иммунитета.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uRoziYNk3g4

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