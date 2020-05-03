Что вскрылось в результе коронавируса. Фёдор Лисицын

Историк, кандидат биологических наук Фёдор Лисицын о том, что мы узнали о мире в 2020-м году, какие выводы можно из этого сделать. Как проявили себя люди, принимающие решения, можно ли провести исторические аналогии. Как изменилась экономика и что стало главным итогом. Какие меры помогают для укрепления иммунитета.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uRoziYNk3g4