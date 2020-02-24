Что вскрыло «дело ЮКОСа»?

К «безобразникам» хозяин применяет разные меры. В хорошем настроении – уговаривает их не безобразничать. В плохом настроении – увольняет к чёртовой матери зачинщиков забастовки, или – вообще всех. Мол, наберу новых. Можно ведь несколько государств слить в одно, а можно, наоборот, одно разделить на несколько.

Отношение к тем, кто сопротивляется у банкиров идентично отношению хозяина фабрики к бастующим рабочим. Не то, чтобы хозяин фабрики лелеет мысль уничтожить всех рабочих – но всякое проявление их субъектности, выход из роли орудия – его злит и раздражает.

Точнее, не столько вскрыло – давно уже компетентным людям это было понятно – но ярко высветило? Картину мира, которую нам навязывают власти Запада . В этом мироздании существуют 62 банкира [1] , которые совершенно искренне, и без тени сомнений, полагают, что вся планеты принадлежит им на правах частной собственности. Отношение этих людей к президентам суверенных государств – такое же, какое было у заводчика Путилова к рабочим Путиловского завода. То есть любая национальная власть – это наёмные менеджеры, которых хозяин ставит, когда хочет, и снимает, когда хочет.



Нет ничего сложного или удивительного в практике слияний и поглощений, когда для удобства владельцев корпорацию делят на «дочки», или наоборот, сливают «дочки» в единую корпорацию.

Это так же обыденно, как полковнику разделить свой полк на несколько пунктов постоя – или собрать весь полк в одном месте. Главное же, что нам стоит понять – в этой картине мира не существует не только нас, вообще микроскопических, но даже и нашего государства. И вашего – тоже. Здесь есть только владельцы, активы, и лица, которым активами дают временно попользоваться.



Потому что владельцу столько не нужно, да он и физически не может всем лично управлять.

Из этой картины мира следует, что нефть в России не принадлежит ни России, ни ЮКОСу. Нефть в России 62 банкира считают своей собственностью, и передают в доверительное управление, кому вздумается. Если считают это для себя полезным. Или забирают – когда «утратили доверие» к назначенцу-управленцу.

В.В. Путин, в самом начале своего правления, заявлял (видимо, ради конспирации – тогда шатко сидел): я лишь наёмный менеджер. И наивные удивлялись: кем нанят, если он менеджер – кто хозяин? А вот оно всё, как на ладони!

Никак иначе – слышите, никак иначе! – кроме как этой картиной мира нельзя объяснить манипуляции с ЮКОСом в западном правосознании. Потому что ЮКОС – это же не дом, который человек построил – а потом его отобрали, и теперь строитель требует дом вернуть. ЮКОС – это нефть. Можно с натяжкой сказать, что Путилов построил Путиловский завод; но нужно быть совершенно сумасшедшим, чтобы говорить: нефть в России построили (создали?) Ходорковский, Лебедев, Невзлин и компания!

Они не только не создали нефть, но и не разведали её. Они просто прикарманили советские разработки в сфере добычи нефти. Они не внесли туда никакого личного вклада – просто потому, что нефть не человеком создана, а разведаны её запасы и налажена добыча задолго до появления ЮКОСа, не к ночи будь помянутого.

И вот суд в Гааге всерьёз требует, чтобы Россия вернула карманникам содержимое украденного ими, а потом отнятого у них потерпевшим кошелька. На том единственном основании, что карманник успел перед поимкой отбежать в сторону…

Как пишет Антон Орехъ[2], обозреватель «Эха Москвы» – «Решение суда в Гааге красивое и громкое… Отличное решение суда. Правосудие восторжествовало. Справедливость восстановлена».

А потом сетует:

«Россия, конечно, никогда не признает, что акционеров ЮКОСа ограбили».

И никак не объясняет, каким образом можно ограбить Ходорковского, Лебедева и других фигурантов. Ведь они ничего не производили – они украденными недрами распоряжались…

Переживает, что поправки в Конституцию РФ позволят отшить Гаагу, распоряжающуюся российскими недрами, российскими делами и российскими властями. По мнению Ореха в новую Конституцию «…можно записать всё, что угодно. В том числе закрепить, что «кому я должен – всем прощаю», и не отдавать никому, ничего и никогда по решениям любых международных судов».

Или это уже стадия психической патологии, согласно которой Россия забрала свою нефть у Нидерландов, и теперь должна её вернуть Нидерландам. Или же это отражение вышеописанной картины мира.

В которой вся планета – это единственное предприятие «буржуя Саблина, сахарозаводчика Полозова», а всё население Земли, включая и президентов суверенных государств – наёмный пролетариат на этой фабрике.

Тут становится немножко понятнее, в чём сумасшедший Орехъ увидел справедливость гаагского судилища. Ведь всё предстаёт несколько в ином свете.

Есть собственник планеты – 62 банкира. И есть неимущие – все остальные. Неимущие отобрали у собственника его собственность. А никаких Ходорковского, Лебедева, Нидерландов, Гааги, равно как и России – в этой картине мира нет. Просто разный наёмный персонал выполняет ту работу, которую хозяева велели исполнять.

Ходорковский – вроде цехового мастера, которого бастующие рабочие выгнали из цеха, и который побежал к хозяину жаловаться на их самоуправство. Гаага – это принтер, бездумно, как и положено механизму, печатающий всё, что хозяин отправил на печать.

И хозяин говорит: я тебя, Ходорковский – не увольнял. Это тебя бунтовщики выгнали из цеха, за что я на них сердит. Ты сейчас ступай к моей секретарше-Гааге, она тебе напечатает и даст в руки мой приказ.



Чтобы эти забастовщики, во-первых, тебя обратно в цех пустили, куда я тебя назначил. А во-вторых, шли бы вон, потому что я их, негодяев, уволил. За нарушение субординации на моём предприятии.

Если «Эхо Москвы» понимать так – то какая-то картинка вырисовывается. Потому что любое иное толкование означает, что «Эхо Москвы» и его хозяева искренне убеждены, что Ходорковский, Лебедев и Невзлин вкупе с иными акционерами ЮКОСа сами в Сибири нефть написили из своих «крантиков». И Гаагское судилище подтвердило: они и только они производители нефти в недрах России.

Ну, а если ты у человека отобрал то, что он своими руками сделал – надо хоть компенсацию заплатить! Вот они нефти напрудили несколько месторождений (почему-то открытых и запущенных задолго до их появления в Сибири), а у них отобрали. Как лиса у зайчика лубяную избушку…

Так что же, в «Эхе Москвы» и в Гааге сумасшедшие?

Думаем, нет. Просто их картина мира – у всей планеты единый собственник. Ни народов, ни государств нет, есть только собственник и наёмные рабочие.

А коли так, то не государствам решать участь своих недр, а собственнику планеты: он кому хочет, тому их и даст. Надо будет – и у Ходорковского с Невзлиным отберёт. На всё его хозяйская воля!



Остаётся лишь один вопрос: хотите ли вы жить в таком мире?

[1] Некоммерческая организация Оксфам, которая публикует регулярно доклады для Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давосе, в рамках которого происходят встречи политических деятелей и бизнесменов со всего мира, посчитала все богатства мира и пришла к особому выводу: все деньги мира на данный момент принадлежат 62 людям.



Данные для исследования основываются на информации из ежегодного списка миллиардеров по версии журнала Форбс, отчёта Global Wealth Report от банка Credit Suisse. Миром правит некая суперкорпорация.



К такому шокирующему выводу независимо от Оксфам пришли ученые из Федерального технологического института в Цюрихе (Швейцария). Они проанализировали, кто владеет 43 тысячами транснациональных корпораций мира, и неожиданно для себя поняли: за всеми стоит один «кукловод».



Руководитель научной группы Джеймс Глаттфельдер больше всего боится теперь, что его заподозрят в склонности к «теории заговора». Экономисты в разных странах и раньше подозревали, что миром крутят несколько гигантских фирм. Но у швейцарцев оказался в распоряжении суперкомпьютер.



И вот из миллионов фирм постепенно сформировалось ядро, в которое вошли лишь 1318 компаний, а затем оказалось, что все они подчинены 147 корпорациям.



Швейцарцы даже привели список первой десятки.



Вряд ли случайно, но все это – финансовые корпорации: Barclays, Capital Group Companies, FMR Corporation, AXA, State Street Corporation, JP Morgan Chase, Legal & General Group, Vanguard Group, UBS AG, Merrill Lynch & Co Inc. В конечном счете за всеми ними стоит кто-то один (или крайне узкий круг лиц, «олигархия»), но кто именно – тут уж суперкомпьютер бессилен. [2] https://echo.msk.ru/blog/oreh/2590452-echo/

В.Л. Авагян



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