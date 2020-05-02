Значительная часть жителей Нью-Йорка заражены коронавирусом и об этом не знают

Около 14 % жителей Нью-Йорка могли быть заражены коронавирусом. Об этом передаёт CNBC со ссылкой на предварительные результаты тестирования, опубликованные губернатором штата Эндрю Куомо.

Для исследования были взяты 3 000 случайных посетителей продуктовых магазинов и торговых точек в 19 округах в 40 населённых пунктах. Их проверили на наличие антител к коронавирусу.

«Те, у кого они присутствовали, скорее всего, уже перенесли вирус и выздоровели», — сказал Эндрю Куомо.

В Нью-Йорке таких оказалось — 21,2%. Чуть меньше в Лонг-Айленде — 16,7%. А в округах Уэстчестер и Рокленд — 11,7%.

Кроме того, впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в Вестчестер-Каунти. В остальной части штата ситуация менее критична — около 3,6% больных.

«Мы обнаружили, что на данный момент по всему штату у 13,9% был положительный результат на наличие антител, — сказал губернатор. — Эти люди заразились примерно от трёх до шести недель назад.

Их организм успел выработать иммунитет, и они выздоравливают».

В университете Джона Хопкинса заявили, что уровень смертности в штате остается по-прежнему на высоком уровне — 7,4% случаев летальных исходов. Скончались 19 453 человек. При этом выявлено 263 754 новых случаев заболевания.

Однако, по словам губернатора, результаты тестирования на антитела показали, что фактическая смертность ниже чем 1%.

«Результаты тестирования могут быть завышенными, так как это люди, которые не были изолированы или помещены на карантин.

Как вы могли заметить, они имели более низкий уровень заражения, потому что не выходили из дома», — пояснил Куомо.

Ранее он заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило новый тест на выявление антител. И как сказал Куомо, он способен более точно сказать, сколько заражённых было в Нью-Йорке.

Об этом до сих пор неизвестно даже властям штата, потому что невозможно проверить всех и сразу.

В свою очередь ВОЗ выразила сомнения относительно достоверности теста на выявление антител и того, что им можно определить тех, кто точно устойчив к данному вирусу.

Так, по словам д-ра Майка Райана, исполнительного директора по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, учёные ещё изучают то, как долго может сохраняться потенциальный иммунитет.

В ВОЗ подчеркнули, что эффективность серологических тестов ещё не доказана и они вряд ли могут гарантировать, что у человека есть иммунитет, и он не заразится второй раз коронавирусом.

Как сообщала «Русская Весна», число заражённых коронавирусом в мире продолжает стремительно расти: по состоянию на утро 24 апреля число подтверждённых случаев заболевания достигло 2,7 млн человек. За последние сутки в России подтверждено 5 849 новых случаев заражения коронавирусом.

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