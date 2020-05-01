Женский лагерь смерти: о страшном лагере Равенсбрюк (ФОТО)

30 апреля 1945 года Красная армия освободила узников нацистского концлагеря Равенсбрюк.

Согласно регистрационным документам, за неполные шесть лет существования этой фабрики смерти через неё прошли свыше 132 тысяч женщин и детей, а также 20 тысяч мужчин.

Из них до 90 тысяч человек были убиты или умерли от невыносимых условий существования.

Заключёнными Равенсбрюка в разное время были племянница будущего президента Франции генерала Шарля де Голля Женевьев де Голль-Антоньоз, польский режиссёр Ванда Якубовская и Герой Советского Союза разведчица Мария Байда.

Женский концлагерь в деревне Равенсбрюк на северо-востоке Германии был создан в мае 1939 года. В строительстве его первых объектов участвовали заключённые другого концлагеря — Заксенхаузена.

Первые 867 женщин-заключённых прибыли в Равенсбрюк 18 мая 1939 года. В их числе были представительницы германских оппозиционных политических сил и женщины-правонарушительницы.

Концлагерь был ещё не готов, и нацисты заставили достраивать его самих узниц.

В июне 1939 года нацисты доставили в Равенсбрюк 440 цыганок с детьми.

В дальнейшем гитлеровцы стали отправлять в концлагерь также евреек, представительниц неугодных религиозных организаций, женщин с оккупированных территорий.

В 1940 году рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер официально ввёл в Равенсбрюке телесные наказания для женщин-заключённых. В том же году нацисты начали активнее привлекать узниц к принудительным работам. СС основали в лагере Общество для текстильного и кожевенного производства.

В 1941 году Равенсбрюк был расширен. В него начали поступать советские и югославские пленные. Также при нём был создан мужской концлагерь на 350 мест.

В 1942 году в лагере возвели 20 бараков для принудительного труда в интересах электротехнического концерна Siemens & Halske.

В 1942 году началось целенаправленное уничтожение отобранных нацистами узниц Равенсбрюка.

Сначала приговорённых к смерти отправляли в другие лагеря или расстреливали, однако позже в самом Равенсбрюке были построены газовые камеры и крематорий.

В конце войны Равенсбрюк был объявлен лагерем смерти.

В 1942 году нацисты начали проводить медицинские эксперименты на узницах Равенсбрюка.

Им специально наносили серьёзные травмы, чтобы затем проводить опыты в области заживления ран и трансплантации. Кроме того, нацисты массово стерилизовали девушек.

В конце апреля 1945 года Международному и Шведскому Красному Кресту удалось эвакуировать часть узниц Равенсбрюка. Нацисты пытались уничтожить оставшихся заключённых на «марше смерти», но 30 апреля Красная армия освободила основной лагерь, а к 3 мая были спасены и узники вспомогательных лагерей.

В 1947 году 16 нацистов из числа персонала лагеря были признаны виновными, 11 из них — казнены.

В последующие годы следователи продолжили выявлять скрывшихся сотрудников Равенсбрюка. Для вынесения приговоров по их делам были устроены ещё шесть судебных процессов.

Одной из самых известных надзирательниц Равенсбрюка была Ирма Грезе, получившая за свою жестокость прозвище Белокурый Дьявол.

После службы в СС она хотела стать киноактрисой. Грезе лично травила узниц собаками и забивала их до смерти кнутом. 13 декабря 1945 года она была казнена по приговору суда.

В 1959 году в Равенсбрюке были открыты музей и мемориальный комплекс. Также памятники узникам концлагеря открыли в других странах.

Читайте также: «Мы у подножия страшной горы?» — Симоньян потрясена результатами тестов коллег на коронавирус