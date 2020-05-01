Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Рекордная безработица в США: десятки миллионов остались без денег из-за коронавируса

08:59. 1 мая 2020 143 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Рекордная безработица в США: десятки миллионов остались без денег из-за коронавируса | Русская весна

В США уже насчитывается 30,3 млн человек, которые обратились за помощью по безработице.

«Общее количество обращений в течение шести недель составляет 30,3 миллиона, что означает худший кризис безработицы в истории США», — сообщает телеканал CNBC.

Такие цифры связывают с ограничениями, введенными для противодействия распространению эпидемии коронавируса. На их фоне работники многих отраслей экономики лишились своих рабочих мест.

Еще 10 апреля США заявили о рекордной безработице со времен Великой депрессии.

Несмотря на то, что некоторые штаты уже начали возвращать экономику в действие, значительная часть ключевой инфраструктуры США остается в режиме карантина.

Эксперты говорят, что при таких условиях сокращения на рынке труда углубятся после публикации данных о падении американской экономики в первом квартале 2020 года. Ожидается, что по итогам второго квартала падение ВВП США окажется самым значительным за всю историю его подсчётов.

Как сообщалось, в первом квартале 2020 года экономика США впервые за шесть лет сократилась на 4,8%.

Читайте также: В Европарламенте раскритиковали доклад ЕС о дезинформации по коронавирусу с обвинениями России

Источник: https://rusvesna.su/news/1588311226

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Доклад о ситуации с правами человека в США в 2017 году
... как Министерство труда США начало отслеживать безработицу среди представителей разной...избирательной комиссии, десятки комитетов политических действий собрали десятки миллионов долларов в ... до рака бьют рекордно высокие показатели в США, сообщила газета ...
США изнутри
... привести в пример десятки тысяч иммигрантов, обосновавшихся в США, Канаде или Новой... от безработицы итд., выросли до рекордных значений. 15. Почти 40 миллионов американцев получают...
Бэкграунд, выпуск-244 за 11 февраля 2012
... и инфляции в США. США вынуждены будут вернуть ...Ведь низкий официальный уровень безработицы не обязывает наших правителей... в положении иностранного для десятков миллионов людей, считающих его родным...году Украина также собрала рекордный урожай зерна и ...
О превращении США в жертву «природных катастроф (окончание)
...залегает» не менее миллиона баррелей сырой битуминизированной...иммунитета. Хватает десятка роликов с ...«болезни-голод-безработица-бунт-подавление-кровь...Министерства сельского хозяйства США Френсисом Мэнгельсом ...19 – Для сравнения. Рекордный ущерб – от урагана ...
О мифах и рифах заграничной жизни 7
... рабочих местах. В США 30 миллионов человек (14% населения...«В американском Детройте зафиксирован рекордно низкий уровень грамотности - ... например, были уволены десятки тысяч учителей. Из-за... безработицы - около 30 процентов, это наивысший показатель для США»....
Почему я буду голосовать за Путина
..., что знают и чувствуют десятки миллионов граждан страны. Почему они ...список основных противников и опасностей США – наглядное свидетельство роста ...на 75%. 3. Уровень безработицы снизился с 10,6% до...6 лет, что является рекордным показателем за всю историю ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)