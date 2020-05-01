Рекордная безработица в США: десятки миллионов остались без денег из-за коронавируса

В США уже насчитывается 30,3 млн человек, которые обратились за помощью по безработице.

«Общее количество обращений в течение шести недель составляет 30,3 миллиона, что означает худший кризис безработицы в истории США», — сообщает телеканал CNBC.

Такие цифры связывают с ограничениями, введенными для противодействия распространению эпидемии коронавируса. На их фоне работники многих отраслей экономики лишились своих рабочих мест.

Еще 10 апреля США заявили о рекордной безработице со времен Великой депрессии.

Несмотря на то, что некоторые штаты уже начали возвращать экономику в действие, значительная часть ключевой инфраструктуры США остается в режиме карантина.

Эксперты говорят, что при таких условиях сокращения на рынке труда углубятся после публикации данных о падении американской экономики в первом квартале 2020 года. Ожидается, что по итогам второго квартала падение ВВП США окажется самым значительным за всю историю его подсчётов.

Как сообщалось, в первом квартале 2020 года экономика США впервые за шесть лет сократилась на 4,8%.

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