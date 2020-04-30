Ликвидация боевиков в Екатеринбурге
10:53. 30 апреля 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Появилось видео с кадрами КТО в Екатеринбурге https://colonelcassad.livejournal.com/5830075.html, где ночью были уничтожены трое боевиков, готовивших теракты в городе.
Как сообщают в НАК, все трое убитых являлись сторонниками ИГИЛ.
Операция началась в районе ноля часов и продолжалась до 5 утра. Перед ее началом жителей близлежащих домов эвакуировали. В 6 утра режим КТО в Екатеринбурге был снят.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5830198.html