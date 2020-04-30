Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Ликвидация боевиков в Екатеринбурге

10:53. 30 апреля 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Появилось видео с кадрами КТО в Екатеринбурге https://colonelcassad.livejournal.com/5830075.html, где ночью были уничтожены трое боевиков, готовивших теракты в городе.
Как сообщают в НАК, все трое убитых являлись сторонниками ИГИЛ.



Операция началась в районе ноля часов и продолжалась до 5 утра. Перед ее началом жителей близлежащих домов эвакуировали. В 6 утра режим КТО в Екатеринбурге был снят.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5830198.html

Метки: Видео, екатеринбург, ИГИЛ, терроризм, фсб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
КТО в Екатеринбурге
В Екатеринбурге введен режим КТО.Из...ФСБ выявила и уничтожила ячейку боевиков, которые планировали теракты в ... в Чкаловском районе Екатеринбурга.3. Трое боевиков в результате спецоперации ...были убиты.4. В месте их ликвидации...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 ноября 2015
... из основных источников получения средств боевиками ИГИЛ*. * террористическая группировка, ..., например, в Омске, в Екатеринбурге, Саратове, Московской области, постепенно ...присягнувшей на верность ИГИЛ*. После ликвидации боевиков режим КТО был отменен. *...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 декабря 2015
...| Источник: rusvesna.su В Екатеринбурге осужден вербовщик ИГИЛ Выездная коллегия...происхождения оружия "Исламского государства" Боевики запрещенной в РФ террористической ... Местные военные источники подтвердили ликвидацию главаря под кличкой Абу Бакр...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 февраля 2016
... в Сирийской Арабской Республике. Ликвидация главаря боевиков в Латакии пришлась очень кстати... rusvesna.su Екатеринбургские бармалеи В Екатеринбурге "Кровавая гэбня" хлопнула ячейку ...безопасности РФ 7 февраля в Екатеринбурге задержаны 7 членов бандгруппы, ...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
...Меняйло высоко оценил темпы ликвидации последствий: сейчас 98 процентов...тюрьмах, в которых сидят боевики ИГИЛ, выходцев из Средней...: Где?Ф.Джафарова: В Екатеринбурге.Помогите нам, пожалуйста, ...ветку метро.В.Путин: Екатеринбург очень бурно развивается, ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 12 марта 2015
... Репортаж от военкоров. «Вчера из Екатеринбурга в Новороссию отправилось полсотни добровольцев... не выдержали нагрузки. В ликвидации пожара принимают участие несколько пожарных... в захватах администраций, чем помогли боевикам», — видимо журналисты намекают на...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)