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КТО в Екатеринбурге

03:34. 30 апреля 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Екатеринбурге введен режим КТО.
Из того что известно.

1. ФСБ выявила и уничтожила ячейку боевиков, которые планировали теракты в городе.
2. Накрыли группу в Чкаловском районе Екатеринбурга.
3. Трое боевиков в результате спецоперации были убиты.
4. В месте их ликвидации обнаружены оружие, взрывчатка и боеприпасы.
5. ФСБ просит местных жителей с пониманием относится к идущей КТО.

Больше подробностей будет утром.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5830075.html

Метки: екатеринбург, терроризм, фсб

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