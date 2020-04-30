КТО в Екатеринбурге
03:34. 30 апреля 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Екатеринбурге введен режим КТО.
Из того что известно.
1. ФСБ выявила и уничтожила ячейку боевиков, которые планировали теракты в городе.
2. Накрыли группу в Чкаловском районе Екатеринбурга.
3. Трое боевиков в результате спецоперации были убиты.
4. В месте их ликвидации обнаружены оружие, взрывчатка и боеприпасы.
5. ФСБ просит местных жителей с пониманием относится к идущей КТО.
Больше подробностей будет утром.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5830075.html