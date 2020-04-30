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Фильм «Шугалей» — премьера 1 мая

15:47. 30 апреля 2020 32 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Российский социолог Максим Шугалей был захвачен ливийским «правительством» чуть более года назад.

Мы с коллегами последовательно боремся за его освобождение. Но одними пикетами  вернуть нашего соотечественника сложно.

Одним из элементов создания нужного общественного мнения (как в России, так и за рубежом), призванное помочь вызволению из тюремных застенок нашего соотечественника, призван стать художественный фильм.

Он так и называется — «Шугалей». Его премьера состоится в пятницу, 1 мая в 21.00 – на телеканале НТВ. Впервые, не просто фильм, основанный на реальных событиях, но и про то, что происходит сейчас.

https://www.ntv.ru/kino/Shugaley/

(параллельно фильм появится и в он-лайн кинотеатрах)

P.S. Фильм «Шугалей». Историю Максима шугаея и Виктора Бута мы недавно обсудили в программе «По – стАриковски» с Елизаветой Бут, дочерью находящегося в американской тюрьме В. Бута.

Свободу Максиму Шугалею!

Свободу Виктору Буту!

Источник: https://nstarikov.ru/film-shugalej-premera-1-maja-115105

Метки: блог

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