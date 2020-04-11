Доктор Сосновский рассказал о премьере фильма «Шугалей»

В своем блоге журналист Александр Сосновский рассказал о непростой судьбе социолога Максима Шугалея. Отдельно он отметил, что фильм «Шугалей» основан не просто на реальных событиях – они относятся не к далекому и прошлому, а разворачиваются прямо сейчас в Ливии.

«В ночь на 17 мая 2019 года Максим Шугалей и Самер Суэйфан были схвачены в арендуемом ими доме. Вооруженные бандиты залезли в неохраняемый дом и взяли их быстро из постели, не предоставив ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок и увезли в неизвестном направлении», – написал журналист.

Напомним, около года назад российский социолог Максим Шугалей с группой коллег отправился в Ливию с рабочим визитом по официальному приглашению. Там Шугалея и его переводчика похитили и поместили в нелегальную тюрьму «Митига». По словам доктора Сосновского, операцию по похищению наших соотечественников организовали участники террористического формирования, связанного с запрещенными в России организациями ИГИЛ и «Аль-Каида».

До сих пор против российских социологов не выдвинули ни одного официального обвинения. За время пребывания в заключении Шугалею лишь один раз позволили увидеться с адвокатом. Сообщается, что часть материалов, собранных в ходе социологического исследования, ему удалось передать на родину ещё до ареста. Эти данные также использовались при создании картины. Не так давно был опубликован трейлер фильма. В апреле состоится премьера картины.

Неравнодушные граждане, в том числе и коллеги Шугалея, на протяжении последнего месяца проводили одиночное пикетирование у стен ливийского посольства в Москве. Путем общественного давления они надеются поспособствовать освобождению соотечественников. Премьера фильма, как утверждают в СМИ, станет ещё одним шагом на пути к вызволению россиян. Фильм прольет свет на ситуацию, в которой оказались наши соотечественники.

Не так давно в информационном пространстве появились сведения о том, что группа заключенных бежала из нелегальной тюрьмы «Митига». Сообщается, что среди беглецов был и Шугалей, однако точных сведений на этот счет нет.

Источник: https://nstarikov.ru/doktor-sosnovskij-rasskazal-o-premere-filma-shugalej-114648