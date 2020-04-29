Испугавшаяся чипирования россиянка сбежала с детьми в лес и кормила их листьями.
Жительница города Лениногорск в Татарстане испугалась, что россиян будут чипировать, и решила сбежать в лес с двумя детьми — там она построила шалаш на берегу реки и кормила 15- и 13-летнего сыновей листьями. Об этом 28 апреля сообщила «Комсомольская правда».
5 апреля женщина решила, что ей и детям необходимо спасаться. По данным издания, взяв с собой только «буханку хлеба и несколько луковиц», семья уехала на 15 километров от города — в полузаброшенную деревню Алешкино. Оттуда мать и сыновья прошли еще три километра пешком и остановились на берегу реки Кислинка, где построили шалаш.
Когда хлеб и лук закончились, мать начала кормить детей свежими листьями. В один из дней, 18 апреля, старший сын дождался, пока мать уснет, и сбежал. Он набрел на работавших неподалеку нефтяников и попросил у них помощи, мужчины вызвали в лес полицию. Детей доставили в больницу, мать задержали. Один из сыновей рассказал, что они якобы и раньше жили в шалаше, но в Краснодарском крае.
Мать объяснила, что пыталась спасти сыновей от вживления в их тела чипов. Женщину не стали арестовывать, ее отпустили под подписку о невыезде. Источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах рассказал, что она признала вину частично. Он добавил, что внешне женщина «абсолютно нормально выглядит, пока не начинает рассказывать о том, что ее детям грозит какая-то чипизация и их надо срочно спасать». Она не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, но ее обследуют врачи.
В июле 2019 года жительница Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье. 53-летняя женщина посмотрела в интернете ролик об опасности сотовых вышек для здоровья и предположила, что ее недомогания и бессонница связаны с наличием такой вышки около дома. Она купила мужу бутылку водки, чтобы тот опьянел, крепко спал и не заметил ее выход из дома. Ее задержали на месте поджога, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).
Источник: https://lenta.ru/news/2020/04/29/chipi/
А толку бегать? Без чипа не будет ни работы, ни регистрации, ни социалки. Все как один на чипирование!
Еще если смогут прикрутить функцию подачи “Гуманного тока” то и эту функцию обязательно прикрутят.
А толку писать Вашу чушь?
Вы же на Марс не летите, значит и чипировать не Вам)
Откуда Вам знать что будет?
Кроме как с Вашей больной фантазии?)
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Сходите туда, куда сами путь выберете)
А постоянные скобочки в конце предложений – это подсказка для “недалеких людей”? Ну типа, закадрового смеха в тупых сериалах для правильной реакции. Вот она оказывается где – пресловутая “лопата”.
Вам думаю виднее про тупые сериалы)
Коли знаете для чего там скобочка)
“Какой я молодец-как здоровски я умею зеркалить. Главное, чтоб поняли где смеяться-не забыть написать ” лопата”.
У Вас приступ неадекватности?
Сами с собой общаетесь?)
“Ещё мне один плюс за мою оригинальность”… “А да, лопата.”
Снова общение с самим собой?
Сами придумали – сами поверили…
Лечитесь)
Прикол в том , что Вашу фразу ” Откуда Вам знать , что будет?” можно и Вам адресовать.) Ответ будет ?
Прикол в том, что у Вас и всей остальной серости усилилась клоунада последнее время)
Я же не только белый и пушистый, уважаемый Жора)
Вы видимо забыли, что я человек, а Вы – манипулятор, не раз погоревший на своих действиях)
Так откуда Вам знать о том, что могу знать я?
Ну, например , минуты три назад Вы объявили о грядущей национализации ЦБ России. Тем самым подтвердив отсутствие суверенитета России , и выразив уверенность предстоящего действа.
Снова Ваши недалекие манипуляционные фантазии)
Каким образом суверенитет связан с деятельностью ЦБ (о которой не раз говорили)?
Дурачка включаете?)
Я не против Вашего включения его в Вас.
Вы не против поиграться словами.
Вам задачка – есть русский Иван, есть еврей Либерман – при Иване хуже, чем при Либермане (фактически), но вся деятельность завязана лишь на внутренние зависимости от народа.
Кого лично Вы выберете в руководство?)
Перечислите остальных кандидатов. Пожалуйста.
Нет, это конкретно Жоре вопрос.
Если Вы начали играться, то на вопрос – вопросом: ” Вы против национализации ЦБ России, о которой упомянули в своём комменте ?”
Я задал Вам вопрос и жду на него ответ.
Вопрос в продолжении Вашей темы о национальном и потребностях.
Трудность с ответом?
Себя.
Боитесь ответить?
Ну не удивительно.
Тягаться с Вами не буду , кто первый. Ответы Вам даны . Очевидное мусолить Вам мне лень. Домысливайте сами.
Убежать чтоб кормить детей листьями.
А то дома они их не едят.
Ваши едят?
А если убежите то будут жрать никуда не денутся
Жрут свиньи.
Запомню)
И напомню.
Господин Котовский забывает о чем пишет сам и в тоже время пугает, что запомнит, чтоб напомнить чужие слова.
Уже дважды мне пишет, что со мной скучно. Но какие то необъяснимые процессы протекающие в его головном мозге все равно не могут оставить мои ответы без ответа.
Сейчас не скучно.
У Вас весь мир воспринимается в режиме ВКЛ-ВЫКЛ?)
Меня НЛО не похищали, во время медитаций я не летаю, вещества стимулирующие сознание не употребляю. Поэтому, да – вкл/выкл.