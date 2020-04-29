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Фото: В Петербурге появилась стена памяти умерших от COVID-19 медиков.

17:10. 29 апреля 2020 115 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

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В центре Петербурга на улице Малой Садовой появился импровизированный мемориал с именами медицинских работников, умерших от коронавирусной инфекции. Люди несут к нему цветы.

Стихийный мемориал находится на строительном заборе, прямо напротив здания комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

На табличках девять имен. Лишь две сопровождаются снимками. На фотографиях два доктора Александровской больницы - Сергей Белошицкий, анестезиолог-реаниматолог и Алексей Филиппов, заведующий нейрохирургическим отделением. Они заразились на рабочем месте и коллеги не смогли их спасти.

Также на мемориале табличка с именем врача отдела медицинской эвакуации городской станции скорой помощи, а также четверыхмедсестер из петербургских больниц. Официально городская комиссия по расследованию смертей от гриппа и ОРВИ еще не рассмотрела обстоятельства их гибели. Но в Смольном подтвердили, что они были больны коронавирусной инфекцией.

На стене памяти табличка с именем 50-летней медсестры из Гатчины. Наталья Хечумова стала первой жертвой коронавирусной инфекции в Ленинградской области.

Источник: https://rg.ru/2020/04/28/reg-szfo/foto-v-peterburge-poiavilas-stena-pamiati-umershih-ot-covid-19-medikam.html

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