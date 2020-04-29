Фото: В Петербурге появилась стена памяти умерших от COVID-19 медиков.
В центре Петербурга на улице Малой Садовой появился импровизированный мемориал с именами медицинских работников, умерших от коронавирусной инфекции. Люди несут к нему цветы.
Стихийный мемориал находится на строительном заборе, прямо напротив здания комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
На табличках девять имен. Лишь две сопровождаются снимками. На фотографиях два доктора Александровской больницы - Сергей Белошицкий, анестезиолог-реаниматолог и Алексей Филиппов, заведующий нейрохирургическим отделением. Они заразились на рабочем месте и коллеги не смогли их спасти.
Также на мемориале табличка с именем врача отдела медицинской эвакуации городской станции скорой помощи, а также четверыхмедсестер из петербургских больниц. Официально городская комиссия по расследованию смертей от гриппа и ОРВИ еще не рассмотрела обстоятельства их гибели. Но в Смольном подтвердили, что они были больны коронавирусной инфекцией.
На стене памяти табличка с именем 50-летней медсестры из Гатчины. Наталья Хечумова стала первой жертвой коронавирусной инфекции в Ленинградской области.
Источник: https://rg.ru/2020/04/28/reg-szfo/foto-v-peterburge-poiavilas-stena-pamiati-umershih-ot-covid-19-medikam.html
Стена плача? Небесная сотня?
Стена памяти и почета врачей, отдавших свои жизни ради жизней своих пациентов.
Ваш сарказм явно ниже плинтуса.
На строительном заборе?
А у их родственников с просили?
Стена памяти где-то на мусорке млин……
Это нормально только Котам и подмяукивающим….
Вирус весьма избирательный.)Наверное,процент смертности медработников среди разных профессий самый высокий,причем во всем мире.Очередная лажа и все тот же ретранслятор.
Ну в Питере сотни тысяч медработников.
У одного онкология другого машина сбила третий в запой ушел не вышел итд.
Вот и жертвы вируса.
Всё как обычною
Нафига на грязный строительный забор на мусорнике вешать их фото?
Они сироты)
Какая разница?
Люди как могут чтут память и гражданский подвиг погибших врачей.
Хорошо что я не врач.
И это недоумки сделали…..
Хохломыслящие кретины….
Чтут пять НОРМАЛЬНЫЕ иначе.