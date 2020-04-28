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Вирусолог пояснил, когда в России снизится число новых случаев COVID-19

06:30. 28 апреля 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Вирусолог пояснил, когда в России снизится число новых случаев COVID-19 | Русская весна

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и приближается к плато, через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

«В последнюю неделю число людей, которые признаны инфицированными, немножко падает, немножко повышается. Вот последние дни неблагоприятные: 5,8 — 6,1 тысячи заболевших. Но 6 тысяч было еще 19 числа. Поэтому я думаю, что у нас идет некоторая стабилизация.

Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение», — рассказал Альтштейн.

Говорить же об окончании эпидемии в России можно будет только тогда, когда в день будет фиксироваться не более 100 новых случаев.

За последние сутки, напомним, таких случаев было 6198.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1588044375

Метки: Новости

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