Операция «К»: что присходит в охваченном смертельной эпидемией городе Ухане (ВИДЕО)

Уже третью неделю 14-миллионный мегаполис Ухань живёт жизнью города-призрака. Как в этой обители вируса выживают те, кто отказались от экстренной эвакуации на родину?

Как передаёт канал «Россия 24», густой туман неизвестности, который нагонял панику, кажется, слегка рассеялся. У новой разновидности китайской пневмонии появилось официальное название: COVID-2019, где CO — коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание. Также известен геном.

Китайские вирусологи разослали образцы штамма многим иностранным коллегам. Но как защитить человечество от этого страшного вируса — по-прежнему уравнение с двумя неизвестными. Смогут ли российские фармацевты доказать эффективность своих разработок и спасти тысячи заболевших?

Павел Дольский — питерский художник, музыкант, сын известного поэта и гитариста Александра Дольского. Он живёт и работает в Китае уже 15 лет. В интервью «Россия 24» он рассказал, почему отказался от экстренной эвакуации из зараженного Уханя.

«У меня здесь близкие люди, которые сейчас находятся в такой ситуации, что им очень нужна помощь. Они без меня просто не справятся. Я просто же не раздумывая принял решение остаться, потому что кроме меня им никто эту помощь не окажет», — отметил он.

По словам Павла, его жизнь продолжает течь в прежнем режиме: всё так же работает и пишет картины.

«В принципе моя жизнь за исключением какого-то там ограниченного рациона, она не изменилась. Я сижу, я работаю за мольбертом. Мы не будем брать в расчёт какие-то страхи, опасения, боязнь. Ну, вот просто как сама жизнь. Люди не испытывают каких-то чудовищных лишений», — поделился он.

Тем не менее, каждый его поход за продуктами — это колоссальный риск. Ведь один больной способен заразить до 15 человек — для этого достаточно минимального контакта. Павел это очень хорошо понимает и придумал собственную стратегию защиты.

«Я надеваю пять масок, а потом ещё тугой шарф, чтобы всё это очень прилегало. От чего-то да спасёт, — сказал он.

— Если я пошёл куда-то или в лифте, я задерживаю дыхание, когда люди рядом со мной проходят. Я стараюсь не дышать. Я не делаю резких движений, чтобы не быть запыхавшимся, я дышу медленно. То есть я контролирую своё дыхание».

Павел подчеркнул, что карантинные меры, которые принимаются властями — беспрецедентны.

Многие уханьцы живут в режиме ежедневного подвига, рискуя собственными жизнями в этой войне с опасным вирусом. Но он также отметил, что «уханьский народ организован, дисциплинирован, очень спокоен». Это видно даже по тому, как выстраивается очередь в гипермаркет: все держатся строго на расстоянии.

«Я горжусь уханьцами, — признался Павел. — Китайские медики достойны восхищения и уважения».

По словам доктора биологических наук, вирусолога Александр Чепурнова, который с первых дней пристально следит за ситуацией в Китае, анализирует данные и распространение инфекций, какой-либо «геометрической прогрессии» он в этом не видит.

«Если мы вспомним, как стремительно распространяется грипп по миру, то мы поймём, что, ну, наверно, всё-таки здесь ситуация легче», — отметил он.

И добавил, что на данный момент просматривается «относительно невысокий уровень летальности» в связи с заболеваемостью коронавирусом.

«Тем более, что он привязан все-таки к людям, у которых ситуация отягощена либо другими заболеваниями, возрастом», — пояснил медик.

Китайские и британские вирусологи меньше чем через месяц после наступления эпидемии COVID-2019 заявили о том, что вакцина готова. Однако говорить о том, что её можно применять, ещё слишком рано.

«Лекарство от коронавируса так же, как и вакцины, пока не существует, Но вылечиться от него можно. Вирусологи делают предположения, что эффективной может быть терапия, которую используют при борьбе с РНК-вирусами, к которым коронавирус и относится. Такой препарат был разработан уральскими учёными ещё четыре года назад», — рассказала корреспондент ВГТРК Анна Афанасьева.

Препарат в числе прочих уже отправили в российскую дипмиссию. Производители были даже готовы сами вылететь в Китай, чтобы на месте договориться о лабораторных исследованиях.

«Нет, ни чувства страха, ни опасений у меня не было, потому что мы в Китай ездили и в эпидемию свиного, и птичьего гриппа, когда все болели.

Я уверен в своём препарате, во-первых, потому что я знаю как он работает. Я его профилактически тоже применяю на себе. А страх какой? Я знаю, что я от вируса защищён. От конкретного типа вируса я защищён, поэтому страха нет», — поделился с журналистами председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров.

Обычно получение лицензии на новый лекарственный препарат занимает до года. Но есть вероятность, что в ситуации, когда меры нужно принимать экстренно, провести тесты на эффективность можно будет быстрее. По словам Петрова, «чтобы создать протокол, набрать больных, выделить лекарства для их лечения» должно занять порядка двух недель.

«Собираются данные, которые были получены при лечении этих больных и составляется отчёт о проведённых испытаниях. И вот эти данные ну тоже неделю-две в зависимости от количества больных надо собрать», — добавил он.

Между тем, гражданин Китая Ван Юнь Бинь, один из двух заражённых коронавирусом, госпитализированный в одну из больниц Забайкальского края, рассказал, что уже чувствует себя прекрасно, температуры и кашля нет. Мужчина поблагодарил «за беспокойство» канал «Россия 24».

Ведь за его историей всё то время, пока он был в больнице, следила вся страна.

«На каникулы мы ездили в Китай повидать родителей, показать внучку, а заодно попутешествовать. Скорее всего, это произошло в последнюю ночь в Пекине. В гостинице была делегация из Уханя», — рассказал мужчина.

Когда появились первые симптомы, Ван Юнь Бинь разволновался. Не за себя, а за дочку и жену. Результаты их анализов отправили в Новосибирск, пришлось подождать. Но на самом деле мужчине повезло оказаться именно в этой больнице.

За ходом лечения следил лично министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников. Он отметил, что для него было «принципиально важно» «поговорить, снять то напряжение», которое сложилось в процессе общения с медицинскими работниками и выслушать те претензии, которые были у «друга из Китая».

«Я думаю, неизвестное всегда страшно. Но в то же время для науки это интересно и в то же время — спасённые жизни. И мы постарались использовать все те методики, которые рекомендовали нам. Во всяком случае, те наработки, которые есть в Российской Федерации. Бояться надо, конечно. Но ажиотажа не должно быть», — отметил Кожевников.

В войне с неизвестным и опасным вирусом российским врачам удалось одержать победу. Второй тест на коронавирус у Ван Юнь Биня дал отрицательный результат. А это значит, что он может вернуться домой. В то время, как борьба за жизнь в его родном Китае, где количество заражённых уже превысило 60 тысяч человек, до сих пор продолжается.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались — 1 770, излечились — 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.

Как сообщала «Русская Весна», глава одного из временных госпиталей в китайском Ухане скончался от заражения коронавирусом COVID19.

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