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Учителя сняли с гос.кормушки

20:59. 28 апреля 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Сообщают, что некоторых особо отличившихся при Мединском "творцов" сняли с государственного довольствия.

17.04.2020 премьер Михаил Мишустин утвердил новые составы Совета и Попечительского совета Фонда кино (Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии).
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сменил медведевского однокурсника Константина Чуйченко на посту руководителя Попечительского совета, министр культуры Ольга Любимова стала заместителем председателя. Из Совета Фонда кино выпилена бывшая медведевская пресс-секретарша (ныне зампред Внешэкономбанка) Наталья Тимакова.

Именно стараниями последней был сформирован список "лидеров индустрии". То бишь реестр кинокомпаний, приоритетных в плане госфинансирования на безвозмездной основе (в прошлом году Фонд кино распределил между кинокомпаниями более 5,5 миллиарда рублей; большинство фильмов, получивших господдержку, не окупились в прокате). Знатная халявная кормушка. Первым делом Тимакова впихнула туда студию "Рок" одиозного кинорежиссёра Алексея Учителя – создателя, например, печально известного фильма "Матильда" и киноподелки "Край" (которую именовали ярким примером антиисторизма, антисоветчины и русофобии). Мало того: Тимакова упорно лоббировала включение Учителя вместо Никиты Михалкова в Попечительский совет Фонда кино.
И вот подули другие ветра. Новый Совет Фонда кино принял решение исключить кинокомпанию "Рок" из списка "лидеров индустрии". В мгновение ока Алексей Ефимович лишается десятков миллионов государственного бабла.
Помнится, сравнительно недавно ходили слухи о грядущем отъезде Учителя в Израиль. Пора, пора…

Также из списка "лидеров индустрии" исключена кинокомпания "Нон-стоп продакшн" киевского еврея Александра Роднянского и махачкалинского армянина Сергея Мелькумова. 51 % киностудии принадлежит кипрской компании "Снапфлай Лимитед", а остальные 49 % — компании Excalibur Development S.A. (Люксембург), которая принадлежит финансовой организации ЗАО "Агракредит" (Азербайджан). Среди наиболее заметных детищ "Нон-стоп продакшн" можно выделить фильмы "Левиафан" Андрея Звягинцева, "Дылда" Кантемира Балагова, "Сталинград" и откровенно провальный "Обитаемый остров" Фёдора Бондарчука. Комментарии излишни.

"Государство больше не гарантирует финансирование их проектов", – резюмируют "Ведомости".
Как-то режиссёр Учитель в интервью газете "Мир новостей" сказал: "Наше кино давно умерло бы, если бы не было бюджетных денег". Ну что ж, замечательно. Без ВАШЕГО кино мы точно обойдёмся.

http://zavtra.ru/events/rezhissyora_uchitelya_pognali_ot_goskormushki – цинк

Там есть еще несколько особо ярких творцов, которые пока что продолжают получать финансирование на реализацию своих болезненных фантазий за бюджетный счет.
Так что надежды на то, что кол-во кинопомоев станет сильно меньше, я бы не питал. Но с другой стороны, изгнание Учителя от корыта с бюджетными деньгами не может не радовать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5826873.html

Метки: кино, творцы, учитель

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