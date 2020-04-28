Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

О Боге, физиологии и новом мире. Елена Ромская и Виктор Луговой

17:53. 28 апреля 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ET70xEPtGoA

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ЖИЗНЬ ГРИБОВ ГЛАЗАМИ ЙОГА И БИОЛОГА
... Животная пища слишком укрепляет физиологию и тормозит психическое развития...Зажженный. Баран – Эманка, МЕЧ БОГА. Трутовик – Ламаксий, Душой Хороший... северные шаманы, они ели мухоморы, медитиро-вали ..., когда мир колеблется между старой эпохой и новой. И...
Бэкграунд, выпуск-321 за 12 октября 2013
...она напечатана. И слава Богу, что Владимир Путин не...самые выдающиеся перлы.Цитата: Елена Бондаренко, народный депутат Украины:..., химии, медицины и физиологии в последние годы получают ... нынешнего зазеркалья в прекрасный, новый мир, для которого оно собственно...
Техногенное построение мира. Биологические машины как основа жизни.
... могут изменить их поведение или физиологию самым фантастическим образом. 12 самых...свет) й(энергия) бра - б(бог) ра(света солнца) яр - й... ар(земле) то ф(в) ель(ел) карлик - к ар(земле) ... в виртуальном мире и дожидаться воплощения на земле в новом теле. Другое...
Государственная система – это живая система, и она должна свободно дышать, чтобы расти и развиваться
..., третьи обращаются к Богу, происходит переворот или революция...самого основания, чтобы сформировать новый мир, которого демократы не ...человека, его строго отлаженную физиологию, где всё по-честному...и матерями.Демократия – это еле сдерживаемый (по аналогии) ...
Психоделическая революция ЦРУ
...которые воспринимались как визит бога. Наркотики считались священными,... общество».Он писал:«Физиология и психология оставляют ... культа Исиды послужило произведение Елены Блаватской «Разоблаченная Изида» ... романе «О дивный новый мир» Хаксли подробно описывает ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...нашей физиологии, что выделили нас из всего животного мира. ...к ним добавляется новое наслоение с новыми функциями. Главным представителем...царевича Париса от похищения Елены, жены царя Спарты Менелая...что люди были созданы богом или богами, несмотря на все...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)