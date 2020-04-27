«Ошибка Кремля» вынудила американцев уйти с энергорынка униженными

Довольно часто западные пропагандисты публикуют материалы, где сообщают о «страшной ошибке» Кремля, давшей гигантскую фору США. Однако аналитик Фил Батлер пошатнул эту систему, обратив внимание на интересный факт.

Недавно западные СМИ, в особенности американские, писали о том, что сделка с ОПЕК+ задушит Москву. Но так ли вышло на самом деле?

Когда мировой рынок нефти стабилизировался, Россия получила ежедневный приток в казну в размере 80 млн долларов, несмотря на все негативные прогнозы.

Можно ли сказать, что Москва проиграла?

Саудовская Аравия получила возможность и дальше строить замок из песка, мечтая о региональном господстве. США получили возможность слегка растянуть процесс сокращения работников нефтяной отрасли.

На выходе американцам сложнее всех оправиться от «ошибки Кремля», поскольку Вашингтон потерял многих союзников, хоть и продолжает тешить себя мыслями о «величии государства».

Кроме того, зима подошла к концу, а значит, упал и спрос на газ, который неслабо кормил США. Наиболее вероятно, что в прежнем составе американские сланцевики уже не вернутся на рынок к следующим заморозкам.

В итоге Россия получила лакомый кусок в виде ОПЕК+.

Чем это не сделка века, если Москва приобрела возможность перетягивать одну ветвь пальмы первенства за другой, пока США нервно зализывают раны?

Если уж, по мнению западных массмедиа, это «страшная ошибка Кремля», то стоит чаще делать такие промашки.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»