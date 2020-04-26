Главная » Бэкграунд, Видео

Юрий Селиванов, Бэкграунд № 320: “Очередной виток спирали истории”

18:28. 26 апреля 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=omBybDK29lU

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №90: «Очередные вариации на сливную тему»
Источник: www.youtube.com
Бэкграунд, выпуск-329 за 7 декабря 2013
Оппозиция Украине……Юрий СеливановПоказать/Скрыть описание Здравствуйте! В эфире «Бэкграунд». Сообщения некоего ...Аркадий. 01.12.2013 Господин Селиванов, мне Вас очень жалко, ...выгорело. И Одесса избавилась от очередного малохольного «перформанса». Вот только ...
Бэкграунд, выпуск-332 за 28 декабря 2013
... то время аналитическая программа «Бэкграунд», сравнивая подходы к идеологической...небывалое европейское счастье, параллельно выискивая очередные « косяки» в речах ...жизнь собственными глазами. Субтитр, Юрий Борисович Селиванов, генеральный директор ТРК «...
Новости Украины и Новороссии 14 сентября 2017
... эмиссии еврооблигаций Украины сообщало, что очередная миссия ключевого кредитора Украины ожидается... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Юрий Селиванов, Бэкграунд, Выпуск №48: «Москве отступать больше...
Новости Украины и Новороссии 25 сентября 2017
... в Германии, не дожидаясь результатов. Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №56 : "Учебник политграмоты ... разговора. Однако реакция Киева на очередную акцию «Лексуса» и «Вована»... народных избранников. Это в очередной раз поставило под сомнение существование...
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
...описание Здравствуйте ! В эфире «Бэкграунд». Скажу без обиняков. Интеллектуальные ...нашей государственно-административной элиты. «Бэкграунд» на протяжении как минимум ... Досрочные выборы……Юрий СеливановПоказать/Скрыть описание Хотя очередной приступ оранжевой ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)