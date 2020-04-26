Фильм о Блокаде, который вам не показали

Некоторое время назад мы начали рубрику «Фильм, который вам не показали».

Несколько интересных и неизвестных фильмов сталинского периода мы уже порекомендовали к просмотру.

Сегодня особая премьера. Это фильм, часть которого снималась в блокадном Ленинграде! И он – о Блокаде!

Картина называется: «Жила – Была девочка». 1944 год.

Это история двух маленьких блокадниц в осажденном Ленинграде — 7-летней Настеньки и 5-летней Катеньки. Главная героиня — семилетняя Настя. Ее отец, как и большинство мужчин Советского союза, ушел на фронт защищать Родину. А мать устроилась на завод, предоставив свою дочь самой себе. Девочке, как и всем детям того времени пришлось стать старше, чтобы не просто выжить, но и быть полезной своей стране, приближать всеми силами день Победы. Но Настя и её пятилетняя подруга Катя — всего лишь дети…

Голод, холод, путешествия через вымерзший город к Неве с санками за водой, смерть матери, ранение — все это выпало на долю детей, перенесших наравне со взрослыми все тяготы войны…

P.S. Предыдущие выпуски рубрики:

Источник: https://nstarikov.ru/film-o-blokade-kotoryj-vam-ne-pokazali-115033