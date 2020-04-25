Операция «Немыслимое». Как союзники хотели бомбить нас сразу после Победы

К тому же планировщики «Немыслимого» явно недооценили мощь Красной армии, в середине апреля рассчитывая, что нацистская Германия будет разбита лишь к концу июня. Соответственно, циничное нападение на своего союзника Лондон собирался совершить сразу же после нашей победы над немцами. Но стремительное наступление советских войск сорвало эти планы. Это опять-таки к извечному вопросу, для чего Сталин спешил разгромить немцев под Берлином до подхода англо-американских войск.

Британские штабисты, оценивая шансы на успешную кампанию против СССР, признавались, что война будет ожесточенной, тотальной и затяжной. И точно так же, как и Гитлер в 1941-м, наивно рассчитывали на «революцию в России». Поразительно, что уроки провала плана «Барбаросса», ещё свежие в памяти, их ничему не научили. И ведь британцы, собиравшиеся ударить по и без того разрушенным советским мирным городам, ещё не знали о том, что у американцев есть атомная бомба.

Английский же военный историк Джонатан Уокер в недавней книге, посвященной анализу этого безумного плана, вполне серьезно рассуждает о том, что в случае его осуществления атомный удар американцев пришелся бы не на Японию, а на Советский Союз. Правда, он сокрушается, что эффект был бы меньшим в связи с меньшей плотностью населения в «российских степях». То есть они там до сих пор обдумывают этот план. Видимо, с прикидкой не только на прошлое.

Такие же прожекты обсуждались на уровне американских офицеров и политиков. Достаточно вспомнить идеи генерала Джорджа Паттона, кумира нынешней американской консервативной публики. Откровенный русофоб, в своих дневниках он не раз указывал на необходимость уничтожить «диких русских», в том числе и используя для этого пленных военнослужащих вермахта и СС. Причем это не мешало ему, как и Черчиллю, обмениваться радушными улыбками и рукопожатиями с советскими коллегами. Так, 14 мая 1945 года в Австрии Паттон лично поручил из рук маршала Федора Толбухина орден Кутузова, рассыпавшись в комплиментах, а вечером того же дня в дневнике назвал его и других наших офицеров «монгольскими бандитами». Спустя четыре дня он же выражал надежду на скорое нападение союзников на СССР. Такие вот у нас были «союзнички» — обнимались и держали камень за пазухой, готовя ударить им при первой возможности.