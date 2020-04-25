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Фильм ужасов стал реальностью: США погружаются в ад и хаос

07:00. 25 апреля 2020 247 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Фильм ужасов стал реальностью: США погружаются в ад и хаос | Русская весна

Стремительное распространение коронавирусной инфекции в США привело к кошмарной ситуации в стране. Пока власти делают хорошую мину при плохой игре и продолжают обвинять весь мир в создании COVID-19, обычные американцы вынуждены надеяться на случай.

Количество заразившихся в стране превысило 850 тысяч человек. Скончалось уже более 50 тысяч американцев. И это только официальные данные, представленные властями страны. Как обстоит ситуация на самом деле, неизвестно. После некоторого замедления распространения инфекции на прошлой неделе в Штатах вновь наблюдается увеличение числа заболевших.

В то же время народ охватила паника. Свыше 22 миллионов человек вынуждены бороться с голодом. Известная благотворительная организация, занимающихся сбором и передачей продуктов нуждающимся, — Feeding America («Накормим Америку») заявила о всплеске спроса на её помощь.

Представитель организации в Сан-Антонио Эрик Купер рассказала о длинных автомобильных очередях, образовавшихся, чтобы получить скудный паек питания. Сообщается, что на прошлой неделе за помощью обратилось более 10 тысяч семей.

Режим карантина и другие ограничительные меры привели к росту безработицы. В Лос-Анджелесе без доходов осталось более 50% населения. Тысячи граждан толпятся у продовольственных банков. Благотворительные организации Нью-Йорка едва справляются с потоком оголодавших. В индустрии обеспокоены тем, что продуктов может не хватить.

Если Дональд Трамп выполнит оглашенное на прошлой неделе обещание смягчить ограничительные меры, то это приведет к еще большему количеству пострадавших от коронавируса. Голод и безработица спровоцируют панику.

США ждет самый страшный сценарий, который только могут себе представить создатели фильмов ужасов.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1587752941

Метки: Новости

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