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Российских военных наградили в Республике Сербской за борьбу с COVID-19

13:05. 24 апреля 2020 54 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Источник: Российская газета @ Александр Борисов (Восточное Сараево, Республика Сербская)

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович наградила российских военных медиков и специалистов подразделений РХБ защиты, прибывших сюда для оказания помощи в борьбе с COVID-19.

Так, глава сводного отряда из РФ полковник Максим Сологубов за особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, а также укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Сербской получил из рук Цвиянович медаль «За заслуги перед народом». Кроме того, президент РС в знак неисчерпаемой благодарности вручила 23 почетные «Эмблемы Республики Сербской» российским специалистам.

Стоит особо отметить, что сербские лидеры из Боснии и Герцеговины, встречавшие 10 апреля россиян в аэропорту Баня-Луки, не скрывали своих положительных эмоций, подчеркивая значимость для Республики Сербской братской поддержки из России. «Важно отметить, что помощь прибыла очень быстро. Это подтверждение наших хороших отношений и взаимопонимания», — указывала президент РС. В свою очередь член президиума БиГ Милорад Додик обращал внимание на то, что Россия и сама сталкивается с проблемой коронавируса. «Поэтому я особенно благодарен россиянам за всеобъемлющую помощь», — говорил политик.

Кроме того, свою благодарность «братской России» за неоценимую помощь выразили НПО «Восточная альтернатива» и «Сербское народное движение — выбор за нами».

Напомним, что, в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, БиГ имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов (сербов, хорватов и бошняков). Она состоит из двух частей (энтитетов) — Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят совет министров и президиум.

Обложка: Фото: Пресс-служба президента Республики Сербской

Источник: https://nstarikov.ru/rossijskih-voennyh-nagradili-v-respublike-serbskoj-za-borbu-s-covid-19-114974

Метки: чит.клуб

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