Пандемия не заставила россиян унывать: ВЦИОМ представил индекс счастья на фоне коронавируса.
Более 80 процентов жителей страны счастливы в той или иной степени.
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные регулярного мониторинга уровня счастья россиян. Оказалось, что пандемия коронавируса не заставила жителей страны унывать: 81% опрошенных заявили, что счастливы в той или иной степени. Около 33 процентов респондентов считают, что счастливы меньше, чем окружающие их люди.
Индекс счастья по данным ВЦИОМ составил 67 п.: это на 3 п.п. больше, чем в ноябре, но на 8 п.п. меньше, чем в прошлом году. Десять лет назад показатель достигал отметки в 48 п., а 30 лет назад – всего лишь 17.
Почти половина опрошенных полагают, что в их окружении поровну несчастных и счастливых людей (46 процентов), а 14% утверждают, что несчастных все-таки больше.
Из основных причин своего хорошего позитивного настроя и счастья россияне особенно выделили семью и детей, положительное состояние здоровья и личное благополучие, а также здоровье близких. Счастье жителям страны приносят также прибыльная работа и хорошее материальное положение.
- Скорее всего, сейчас счастье россиян в условиях тяжелого кризиса, вызванного коронавирусом и остановкой многих малых предприятий, будет зависеть от самых простых вещей: возможности поддерживать семью, воспитывать детей, встречаться с друзьями, - отметил глава лабораторией сравнительных исследований НИУ ВШЭ Эдуард Понарин.
Поводы для несчастья россиян по данным ВЦИОМ: материальные трудности, сложная ситуация в стране, безработица и плохое самочувствие.
- Для субъективного благополучия молодого поколения важнее оказались сравнения с более доходными группами, а для людей, переживших кризис 90-х, ситуация обратная: они ориентируются на менее обеспеченные слои, - сообщила замглавы лаборатории Анна Алмакаева.
Источник: https://www.kp.ru/online/news/3847918/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews
Зачем врать? 146% – счастливы и 152% – полностью счастливы!! Несчастлив только шаман с Якутии и агенты Госдепа!
Докажите то, что цифры в статье ложь.
От Вас лично я её не раз слышал.
Да не, все нормально подсчитано. Только в следующий раз у опрашиваемых тест на алкоголь и наркотики надо делать.
В Вашем видении – возможно.
Вам это было бы удобно.
Якутский шалман как раз щастлив,ему наливают как положено,и он тут же обещает идти на Кремль,но засыпает с устатку,а поутру та же история.)))Ахенты гасдепа тоже довольны,пока режим жив,у них есть работа,поэтому и не особо стараются,скорей переигрывают как женек.)))
У них чуть ли не истерика в последнее время.
Скоро эпидемия будет побеждена и народ снова выйдет трудиться – время то у них почти нет на раскачку.
Вот и лезут из кожи вон, лишь бы состряпать хоть что нибудь.