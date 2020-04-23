Новый конкурс от сообщества "СССР-2061"

Итак, друзья, мы запускаем новый конкурс!

Всякий перепост — решительно приветствуем: чем больше народу о нём узнает, тем больше будет интересных работ.

КАНИКУЛЫ

Наш новый конкурс посвящен самому светлому, радостному и долгожданному времени в жизни любого школьника и студента (да и некоторых преподавателей): КАНИКУЛАМ!

Итак, 2061 год. Новый СССР. Каникулы. Летние, зимние или даже весенне-осенние. Школа / техникум / институт — отпустили своих питомцев куда глаза глядят. Чем они займутся? А вот это уже зависит от вас.

Размах фантазии строго приветствуется, а вот старых рельсов мышления стоит избегать.

О призах

Призовой фонд —

будет распределен следующим образом.

Выбор жюри:



1 место: 40 000



2 место: 20 000



3 место: 10 000



И приз зрительских симпатий: 30 000

Как и в прошлые разы, у нас будет и любительская лига. В ней автор лучшей работы будет награжден вот такой картиной на пластике (ровно как на наших выставках).

О жюри

Судить конкурс будут вот эти люди:

О сроках

Сроки сжатые, чуть больше трёх недель.

Голосование зрителей — до 24 мая включительно.

О подаче работ



Загрузить работы можно на нашем конкурсном сайте.



Работа должна быть создана специально для конкурса.



3D разрешено. Комиксы тоже разрешены.



Допускаются отдельные работы и серии работ. Текстовое описание — по желанию.



Формат — PNG или JPG, до 2048 пикселей по большой стороне.



В правом нижнем углу — разместите наш watermark.



Советуем заполнить профиль и указать там действующие контакты: в случае победы нам проще будет передать вам приз.



WIPы постить можно: присылайте посты в предложку сообщества ВК, мы их разместим.



Конкурс проходит в двух номинациях: первая лига (профи) и вторая (любительская). Премодерация и первичная сортировка работ по лигам — на совести организаторов.

О формальностях



Конкурсные работы доступны для свободного некоммерческого использования. Коммерческое использование — только с согласия авторов.



Любые попытки коммерческого использования должны быть согласованы с авторами работ.



Работы в высоком разрешении для выставок и бумажных публикаций оргкомитет запрашивает отдельно, по необходимости.



При любых вопросах и затруднениях — пишите нам на почту:

Или в ВК:

Какие будут ограничения?

Вы не ослышались: действие этого конкурса должно происходить на Земле. Да, в 2060-е годы межпланетные путешествия будут, но путешествия эти будут не менее сложны и опасны, чем экспедиции Колумба и Магеллана. И слетать на Марс на каникулы, конечно, не получится: речь всё-таки о 2060-х, а не о 2160-х. Тему раскрыли в рассказе

он классный, советуем почитать.

К тому же, все космические победы куются на Земле. На одного космонавта на марсианской базе приходятся многие тысячи инженеров, конструкторов, техников, программистов и много кого ещё. И вот на возведении наземной инфраструктуры (тысячи её!) побывать на каникулах вполне можно. И даже не просто побывать, но и поучаствовать ;)

Слепо косплеить стилистику и дизайн 1950-х — так себе идея. Тотальная закрытость — не про СССР-2061, там знают толк в современном (для будущего) дизайне. И техническая отсталость — тоже не про СССР-2061: там могут делать сложную и красивую технику.

Инфа к размышлению:

Обратите внимание: его строили по новейшим на тот момент технологиям.

При этом, что интересно, многие вещи, рассчитанные на долгий срок службы, могут выглядеть сурово и брутально. А некоторые — даже должны. Так что тут тоже всё зависит от вашей фантазии.

И да, ещё важный момент, о котором часто забывают. Люди будущего ничего не воплощают и не символизируют – они просто живут. А значит, плакаты, знамена и прочие орудия идеологического воздействия уместны строго там же, где вы наблюдаете их в реальном мире. В общем, тут лучше без фанатизма.

Что ещё может помочь?

Туризм в светлом будущем будет, и его будет много. И будут там не только унылый пляжный туризм да селфи-туры по европейским достопримечательностям, но и куча всего другого. Например, туризм экстремальный или индустриальный.

Подробнее —

Спортивная активность в будущем тоже будет. Особенно учитывая, что любительский спорт будут поддерживать всеми силами, включая занятия со сложной техникой, вроде водолазной. Причём популярность могут набрать такие виды спорта, о которых сейчас никто и не знает.

Подробнее о спорте в светлом будущем

Кроме спорта и туризма есть ещё масса всего интересного.



Кто-то отправился на подработку: про обычного школьника, завербовавшегося в забытый богом совхоз, тоже можно сделать офигенную историю. А уж про студента, который поехал в стройотряд — тем более.



У кого-то будет летняя практика от института. Например, студентов-ветеринаров могут отправить лечить коров в подшефном хозяйстве, а студентов-программистов — тянуть оптоволокно на космодроме.



А кто-то поехал в пионерский лагерь (пионером или вожатым — неважно).



Короче, много всего можно придумать, тут всё зависит только от вашей фантазии.

Дерзайте и будьте смелыми.

Стартовал новый творческий конкурс от сообщества "СССР-2061", который традиционно информационно поддерживаю.Любой желающий, чувствующий в себе творческую жилку, может принять в нем участие. https://ru-2061.livejournal.com/129521.html – цинкЛучшие работы по завершению конкурса также выложу у себя в журнале.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5812245.html