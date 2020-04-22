Главная » Политика

Верховный суд разъяснил вопросы наказания нарушителей самоизоляции

07:59. 22 апреля 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Фото: globallookpress.com

Верховный суд России разъяснил вопросы применения составов преступлений и административных правонарушений, которые связаны с нарушением мер борьбы с коронавирусной инфекцией, передает RT.

Как пояснили в суде, привлечению к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП подлежат лица с подозрением на наличие инфекционного заболевания, прибывшие в Россию в том числе из стран с эпидемически неблагополучной обстановкой, а также «находящиеся или находившиеся в контакте с источником заболевания, в контакте с лицами с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания».

Кроме того, эта статья распространяется и на людей, которые уклоняются от лечения инфекционного заболевания.

При этом, как пишет РИА Новости, действия тех, кто нарушает требования властей столичного региона о самоизоляции, подлежат ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП.

Это в том числе относится к посещениям территорий общегородского значения в Москве и несоблюдению социального дистанцирования.

Эта же мера касается выхода из дома и перемещению по городу без веских причин.

При этом в ВС подчеркнули, что наказание «должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности».

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51315-verhovnyy-sud-razyasnil-voprosy-nakazaniya-narushiteley-samoizolyacii.html

Метки: Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Судьи ещё больше всё запутали…
... вопрос, насколько быстро и основательно усвоят суды те разъяснения, которые дал Верховный Суд. Источник Верховный Суд разъяснил... терроризма. Смена статей означает изменение наказания. Источник Скопировать и почитать полный...
Навальный открыл формулу ухода от уголовного наказания
...2014 году. Позже Верховный суд отменил приговор, поскольку...РФ. В постановлении Конституционного суда разъясняется: неоднократно - это ... уголовного наказания. Таким образом, административное наказание Навального ... и безопасно", вызывает вопросы. Все мы хорошо ...
Новости Украины и Новороссии 16 февраля 2018
... путем частичного сложения наказания окончательно назначить Захтею... апелляционную жалобу в Верховный суд России. Захтей обвинялся...четко высказывается по этим вопросам, то заявки отклоняются,...ВНИМАНИЕ: МВД ЛНР разъяснило необходимость и порядок регистрации...
Новости Украины и Новороссии 11 февраля 2016
...кого есть газ. Как разъяснил глава «Нефтегаза» Андрей ...включают следующее:— освобождение от наказания, преследования и дискриминации ... органов прокуратуры и судов в отдельных районах..., глава комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Ирина Геращенко...
Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2019
...не запретов и наказаний, осложнением бюрократических ...В МВД России разъяснили порядок получения ...комиссия Конституционного суда по вопросам регламента и...судей Конституционного суда Украины. Всего в суде 18 судей — треть от президента, треть от Верховной...
Новости Украины и Новороссии 13 декабря 2019
...заблуждение судьи. А это грозит суровым наказанием Хантеру...патриотическому воспитанию. «Вопрос реинтеграции, это вопрос, в первую ....su В США разъяснили задержку военной помощи Украине...половине 2020 года. Верховный суд рассматривал доводы российской стороны...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)