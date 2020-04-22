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Глобальная рецессия

12:06. 22 апреля 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Фьючерсы на июнь счастливо продолжают падать.
Brent падала сегодня до 15,5. Сейчас 17.
WTI – 10,5 (пару дней назад в СМИ призывали не волноваться, так как на июнь цена оставалась стабильной 20-21).
В целом, все нефтяные котировки уехали на уровень 90х годов. Нефтяная война + коронавирус + нарастающий экономический кризис, на троих за пару-тройку месяцев сожрали весь ценовой рост за 20 лет.
Сегодня уже пошли разговоры, что рынок будет колбасить как минимум до конца июня, так как в разумные сроки устранить переизбыток нефти на рынке не получится.
В Конгрессе США одобрили выделение еще 380 млрд. долларов на помощь бизнесу, так как предыдущие 350 млрд. уже закончились.  Всего планируют выделить/напечать до 2 трлн. долларов.

И еще о падении цен на сырье.

золото: + 11%,
палладий: -0,1%,
пшеница: -2%,
какао: -7%,
кофе: -11%,
соевые бобы: -12%,
природный газ: -17%,
серебро: -17%,
кукуруза: -18%.
Медь: -20%.
Платина: -22%
Хлопок: -22%/
Сахар: -24%,
Древесина: -26%,
Нефть Brent: -61%,
Мазут: -62%,
Дизельное топливо: -66%.
WTI Нефть: – 81%

https://twitter.com/Goldbroker_FR/status/1252878569769857025 – цинк

В МВФ заявили, что мир вступает в период глобальной рецессии. В глобальном масштабе, падение мирового ВВП составит от 3%.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5809997.html

Метки: нефть, экономика

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