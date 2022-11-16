Глобальные экономические риски 2023
Прогнозируемые факторы глобальных рисков для мировой экономики в 2023-м году.
1. Дальнейшее ухудшение отношений между Китаем и США/ЕС
2. Ужесточение монетарной политики провоцирует глобальную рецессию
3. Возникнет новый, крайне агрессивный штамм Covid-19
4. Холодная зима усугубит энергетический кризис в Европе
5. Высокая инфляция будет подпитывать социальные волнения
6. Война на Украине превращается в глобальный конфликт
7. Продолжение политики нулевой толерантности к коронавирусу в Китае
8. Интенсификация кибервойны.
9. Интенсификация конфликта между Китаем и Тайванем
10.Погодные условия и война на Украине провоцируют голод в Африке.
2023-й год будет отличным годом.